Hombre fue captado lavando un pollo crudo dentro de estación de Transmilenio en Bogotá

La escena ha creados disgusto entre la comunidad de TikTok - crédito _el_nesquik_ / TikTok

Un breve video difundido en redes sociales ha puesto en el centro de la conversación la higiene alimentaria y el uso de espacios públicos en Bogotá.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa a un hombre, identificado por los usuarios como posible habitante de calle, lavando un pollo crudo entero en uno de los grifos de agua de una estación de Transmilenio, mientras vigila su entorno para evitar ser sorprendido por los guardias del sistema.

El material audiovisual, de apenas 15 segundos, fue compartido en la cuenta de TikTok _el_nesquik_ y lleva la descripción: “Cuando te da un antojito nocturno y el Transmi está demorado en pasar”. La publicación desató una oleada de reacciones en distintas plataformas digitales, donde los usuarios expresaron opiniones divididas sobre la escena.

El hecho se presento dentro de una estación de Transmilenio - crédito _el_nesquik_ / TikTok

Entre los comentarios más destacados, algunos usuarios ironizaron sobre la situación de la venta de alimentos en la vía pública, señalando: “para los que compran fritos en las ahí calles está esa es la limpieza de la comida”.

Otros optaron por el humor, escribiendo: “Solo para conocedores: solo un poco de aire todavía sirve; solo un poco de agua, todavía sirve, todavía sirve”. También hubo quienes defendieron la acción del hombre, argumentando: “El hombre está lavando su comida antes de cocinarla”. No faltaron las críticas a la aparente inacción de las autoridades, como lo refleja el comentario: “pero ahí si no aparece la policía ni los que quieren meter multa por qué saben que con ellos si no se puede”.

El episodio ha sido comparado con situaciones previas, como la ocasión en que se lavaron pechugas de pollo en el centro de Bogotá, lo que evidencia una tendencia que preocupa a algunos ciudadanos respecto al uso de los espacios y servicios públicos para actividades no permitidas.

La escena, presenciada por varios usuarios del sistema de transporte, ha generado tanto reacciones humorísticas como cuestionamientos sobre la salubridad y la gestión de los espacios comunes en la ciudad.