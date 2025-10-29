Denuncian a la jueza que condenó a Uribe por supuesta “postura política” en su fallo

Sandra Heredia, jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá - crédito Captura de Pantalla

Según reveló en una publicación la Revista Semana, la queja fue interpuesta por el abogado Eduardo Castillo González, quien argumentó que la jueza incurrió en sesgos ideológicos y faltó a la imparcialidad judicial en su decisión del 1.º de agosto de 2025, cuando condenó a Uribe a doce años de prisión.

El documento, radicado recientemente, señala que los sesgos de la funcionaria habrían quedado en evidencia luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocara la sentencia y absolviera al exmandatario. Para Castillo, el lenguaje utilizado en la lectura del fallo y las expresiones de la jueza reflejaron “una inclinación ideológica incompatible con la objetividad exigida a un juez”.

El Juzgado 44 Penal de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia rechazó la petición de Uribe de nulidad del proceso en su contra - crédito captura de pantalla audiencia CSJ

En el texto de la queja se citan apartes de la intervención pública de la jueza antes de dar a conocer el sentido del fallo. “La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica”, dijo Heredia durante la audiencia. Según el denunciante, estas afirmaciones “además de ser ortodoxas, demuestran sectarismo”, y podrían interpretarse como una exposición innecesaria que compromete la neutralidad del proceso.

El abogado sostuvo que este tipo de intervenciones “pueden generar confusión o incertidumbre sobre si dichas líneas hacían parte o no de la decisión”. A su juicio, la jueza “abusó de manera burda al hacer la presentación del fallo” y “mencionó incluso a la diosa Temis”, lo que consideró impropio para un acto de esa naturaleza.

En su queja, Castillo subraya que la conducta de la funcionaria judicial debe calificarse como una falta disciplinaria gravísima, al considerar que se desconocieron los derechos al debido proceso y a la defensa del expresidente Uribe. También argumenta que la jueza incurrió en una “imparcialidad disfrazada” al anunciar, antes de dictar sentencia, que era “independiente y honesta”, un comentario que —según el jurista— no era necesario ni pertinente.

“El deber ser de todo funcionario judicial está en ser imparcial, concreto, honesto y garantizar la correcta ejecución de la función pública, sin exceder los preceptos judiciales. Las percepciones individuales y las suposiciones no pueden hacer parte de una decisión seria y fundada”, afirmó Castillo en su escrito.

Álvaro Uribe le pidió a la juez reintegrar a testigos clave para la resolución de su caso - crédito: captura de pantalla

La queja pide además que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revise otras sentencias emitidas por la jueza Heredia para establecer si en ellas hubo manifestaciones de tono similar hacia los acusados o sus defensores. “Es importante determinar si en las anteriores decisiones la jueza realizaba presentaciones didácticas o justificatorias similares, o si en este caso intentó ‘blindarse’ como funcionaria”, añade el documento.

La denuncia también hace referencia a las observaciones del Tribunal Superior de Bogotá, que calificó de “errores”, “falacias” y “déficit de rigor” varios apartes de la sentencia emitida por la jueza Heredia. Según el abogado Castillo, estas conclusiones “demuestran que no se trató de simples desaciertos técnicos, sino de un actuar consciente orientado a sostener una postura indefendible”.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberá ahora decidir si abre una investigación formal contra la jueza Sandra Liliana Heredia por su actuación en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que su fallo fuera anulado y reemplazado por la decisión absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá