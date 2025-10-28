Colombia

Abogada colombiana explicó cómo consultar quien está en la lista Clinton: “Qué tal que por allá aparezca la empresa del tío de la amiga”

Sofía Ramírez explicó cómo se pueden revisar los expedientes del presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro; y su ministro del Interior, Armando Benedetti

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
No se descarta que más
No se descarta que más personas allegadas a los círculos cercanos de Petro sean incluidas - crédito @real.academia.juridica/IG | @gustavopetrourrego/IG

El anuncio de la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton el viernes 24 de octubre de 2025 sigue generando reacciones, entre ellas, la de una abogada colombiana Sofía Ramírez M., que a través de su cuenta empresarial en Instagram, Real Academia Jurídica, dejó el paso a paso de cómo se puede mirar qué persona, empresa o grupo económico está en este deshonroso grupo.

“Les voy a mostrar cómo pueden consultar ustedes mismos la lista Clinton para que puedan chismosear qué empresas y personas se encuentran enlistadas ahí por tener vínculos con el narcotráfico u otros delitos. ¿Qué tal que por allá aparezca la empresa del tío rico de esa amiga que uno no sabía de dónde sacaba tanta plata? Mentira", inicia la colombiana el video que compartió el 27 de octubre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estas son, por ejemplo, algunas empresas y personas y hasta equipos de fútbol que han estado en la lista”, resaltó la joven abogada, mientras aparecían los escudos de equipos del fútbol profesional colombiano como América de Cali y Envigado Fútbol Club; además de Droguerías La Rebaja, como ejemplo de una empresa; y como referentes del mundo criminal se mencionaron a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, además de la organización criminal trasnacional el Tren de Aragua.

“Vamos a ir a Google y vamos a poner buscador OFAC. Buscamos el que diga Office of Foreign Assets Control, que es la oficina de la OFAC que crea la lista Clinton, y bajamos hasta donde dice ‘Buscar listas de sanciones de la OFAC’”, explicó la colombiana.

crédito @real.academia.juridica/IG

Luego ella describió: “Y aquí ya entramos a la base de datos. En el buscador vamos a poder filtrar por compañías, por personas o incluso por aeronaves y embarcaciones asociadas con estas personas o entidades sancionadas”.

“Como Petro es el auge del momento, entonces vamos a verificar que en efecto lo hayan incluido en la lista. Escribimos solamente su nombre, clic y en efecto, aquí ya nos aparece: Gustavo Francisco Petro Urrego. Vamos a dar clic y les explico otras cosas”.

En la lista hay viejos
En la lista hay viejos conocidos del narcotráfico, y dos equipos del fútbol colombiano - crédito @real.academia.juridica/IG

En un costado (izquierdo) “sale su información general, su fecha y lugar de nacimiento, su cédula, su género y su país. Si miramos al lado derecho, vamos a encontrar lo siguiente: encontramos que está en la lista SDN, que en inglés significa esto (Specially Designed Nationals List) y en español es la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas", explica la abogada.

La colombiana siguió con su explicación: “Ahora, en el programa aparece Illicit Drugs Executive Order (Orden ejecutiva sobre drogas ilícitas) y ese número. ¿Esto qué significa? En la lista se puede clasificar a las personas de la siguiente manera: como líderes narcotraficantes, personas involucradas con el tráfico de drogas (no necesariamente líderes), terroristas globales, personas sancionadas bajo una orden ejecutiva relacionada con las drogas ilícitas, personas que se consideran parte de una red criminal internacional, entre otras categorías".

La colombiana explicó cómo se
La colombiana explicó cómo se lee los delitos por los que se les señala a quienes figuran en la Lista Clinton - crédito @real.academia.juridica/IG

Se resumen de esta forma:

  • SDNTK (Specially Designated Narcotics Trafficker Kingpin, o Capo - Cabecilla del Narcotráfico Especialmente Designado en español).
  • SDNT (Specially Designated Narcotics Trafficker, o Narcotraficante Especialmente Designado.).
  • SDGT (Specially Designated Global Terrorist, o Terrorista Global Especialmente Designado.)
  • ILLICIT-DRUGS-EO14059 (Drogas Ilícitas de la Orden Ejecutiva 14059)
  • TCO (Transnational Criminal Organization, u Organización Criminal Transnacional).

En el caso de “Petro, su esposa, su hijo y Armando Benetti fueron incluidos en esta categoría (SDNT, que significa ”Tráfico de narcóticos especialmente designado" en español, y “listo, así podrás verificar a todas las personas y empresas de cualquier país si están o no en la lista”, concluyó la joven.

De momento, no se descarta que más funcionarios y allegados al presidente Petro pueda terminar con el mismo destino que ya tiene él junto a sus dos familiares y uno de sus hombres de confianza en la administración, marcada por la tensa relación con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Temas Relacionados

Lista Clinton PetroGustavo PetroCómo revisar la Lista ClintonAbogada colombianaSofía RamírezVerónica AlcocerNicolás PetroArmando BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

Le llueven críticas a Petro por explicar cómo los huracanes “llevan agua” a las islas del Caribe: “Intenta poetizar tragedias”

El jefe de Estado afirmó que el huracán Melissa “defiende” el Caribe y que sin los huracanes no habría agua en las islas caribeñas, incluso en La Guajira

Le llueven críticas a Petro

Julián López, presidente de la Cámara, fue apartado tres meses del Partido de la U tras anunciar la “Nueva U”

La mesa directiva del Senado deberá encargar la función en cabeza del actual vicepresidente, Juan Sebastián Gómez

Julián López, presidente de la

Detective veterana del Departamento de Policía de Nueva York murió tras someterse a un procedimiento estético en Cali: la hallaron sin vida en un hotel

Como Alicia Stone (40 años) fue identificada la oficial que viajó a Colombia con la idea de hacerse una intervención en los glúteos y una liposucción

Detective veterana del Departamento de

Protestas en Bogotá dejaron fuerte afectación vial en la avenida El Dorado: bloqueo el paso desde el aeropuerto

Los manifestantes se tomaron la principal vía de conexión para turistas y residentes que llegan a la capital del país desde la terminal aérea de la capital

Protestas en Bogotá dejaron fuerte

Dorado Mañana números sorteados 28 de octubre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 28
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministra de seguridad de Argentina

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Valentina Taguado

La confesión de Valentina Taguado sobre la mentira de Claudia Bahamón causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Karina García reveló por qué acepto un nuevo ‘reality’ y promete cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

Joven evadió la seguridad y sorprendió a Westcol durante transmisión en vivo: ingresó sin permiso a la propiedad donde se hospedaba el streamer en Cali

Mamá de B King hizo impactante revelación a un mes de la muerte del cantante: “Me susurra para que esté tranquila”

Deportes

Colombia vs. Japón: hora y

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Juan Guillermo Cuadrado recibió nuevo reconocimiento, luego de marcar su primer gol con Pisa en la Serie A

Cuándo comienza el Mundial Sub-17 de Qatar: ABC del nuevo reto de la selección Colombia en el 2025

Se salvó el Deportivo Cali: Superintendencia de Sociedades aprobó acuerdo de reestructuración del club, pero habrá cambios