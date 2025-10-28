Abogada colombiana explicó cómo consultar quien está en la lista Clinton: “Qué tal que por allá aparezca la empresa del tío de la amiga”

No se descarta que más personas allegadas a los círculos cercanos de Petro sean incluidas - crédito @real.academia.juridica/IG | @gustavopetrourrego/IG

El anuncio de la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton el viernes 24 de octubre de 2025 sigue generando reacciones, entre ellas, la de una abogada colombiana Sofía Ramírez M., que a través de su cuenta empresarial en Instagram, Real Academia Jurídica, dejó el paso a paso de cómo se puede mirar qué persona, empresa o grupo económico está en este deshonroso grupo.

“Les voy a mostrar cómo pueden consultar ustedes mismos la lista Clinton para que puedan chismosear qué empresas y personas se encuentran enlistadas ahí por tener vínculos con el narcotráfico u otros delitos. ¿Qué tal que por allá aparezca la empresa del tío rico de esa amiga que uno no sabía de dónde sacaba tanta plata? Mentira", inicia la colombiana el video que compartió el 27 de octubre de 2025.

“Estas son, por ejemplo, algunas empresas y personas y hasta equipos de fútbol que han estado en la lista”, resaltó la joven abogada, mientras aparecían los escudos de equipos del fútbol profesional colombiano como América de Cali y Envigado Fútbol Club; además de Droguerías La Rebaja, como ejemplo de una empresa; y como referentes del mundo criminal se mencionaron a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, además de la organización criminal trasnacional el Tren de Aragua.

“Vamos a ir a Google y vamos a poner buscador OFAC. Buscamos el que diga Office of Foreign Assets Control, que es la oficina de la OFAC que crea la lista Clinton, y bajamos hasta donde dice ‘Buscar listas de sanciones de la OFAC’”, explicó la colombiana.

Luego ella describió: “Y aquí ya entramos a la base de datos. En el buscador vamos a poder filtrar por compañías, por personas o incluso por aeronaves y embarcaciones asociadas con estas personas o entidades sancionadas”.

“Como Petro es el auge del momento, entonces vamos a verificar que en efecto lo hayan incluido en la lista. Escribimos solamente su nombre, clic y en efecto, aquí ya nos aparece: Gustavo Francisco Petro Urrego. Vamos a dar clic y les explico otras cosas”.

En un costado (izquierdo) “sale su información general, su fecha y lugar de nacimiento, su cédula, su género y su país. Si miramos al lado derecho, vamos a encontrar lo siguiente: encontramos que está en la lista SDN, que en inglés significa esto (Specially Designed Nationals List) y en español es la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas", explica la abogada.

La colombiana siguió con su explicación: “Ahora, en el programa aparece Illicit Drugs Executive Order (Orden ejecutiva sobre drogas ilícitas) y ese número. ¿Esto qué significa? En la lista se puede clasificar a las personas de la siguiente manera: como líderes narcotraficantes, personas involucradas con el tráfico de drogas (no necesariamente líderes), terroristas globales, personas sancionadas bajo una orden ejecutiva relacionada con las drogas ilícitas, personas que se consideran parte de una red criminal internacional, entre otras categorías".

Se resumen de esta forma:

SDNTK (Specially Designated Narcotics Trafficker Kingpin, o Capo - Cabecilla del Narcotráfico Especialmente Designado en español).

SDNT (Specially Designated Narcotics Trafficker, o Narcotraficante Especialmente Designado.).

SDGT (Specially Designated Global Terrorist, o Terrorista Global Especialmente Designado.)

ILLICIT-DRUGS-EO14059 (Drogas Ilícitas de la Orden Ejecutiva 14059)

TCO (Transnational Criminal Organization, u Organización Criminal Transnacional).

En el caso de “Petro, su esposa, su hijo y Armando Benetti fueron incluidos en esta categoría (SDNT, que significa ”Tráfico de narcóticos especialmente designado" en español, y “listo, así podrás verificar a todas las personas y empresas de cualquier país si están o no en la lista”, concluyó la joven.

De momento, no se descarta que más funcionarios y allegados al presidente Petro pueda terminar con el mismo destino que ya tiene él junto a sus dos familiares y uno de sus hombres de confianza en la administración, marcada por la tensa relación con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.