Colombia

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 28 de octubre

La restricción vehicular en Villavicencio cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como de la terminación de la placa

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Que el Pico y Placa de este martes 28 de octubre no lo tome por sorpresa, averigüe si puedeconducir su auto en Villavicencio y evite sanciones.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio.

Recuerda que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 9, 0,.

Taxis: 4,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio publicó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

Las medidas de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último número de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaVillavicenciocolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

María José Pizarro insiste en liderar lista al Senado: “Carolina Corcho perdió y debe asumir las consecuencias”

La senadora del Pacto Histórico reiteró su reclamo para encabezar la lista al Senado en 2026. Su posición se da tras la consulta presidencial en la que Iván Cepeda resultó vencedor y Carolina Corcho ocupó el segundo lugar

María José Pizarro insiste en

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este martes 28 de octubre

Cuáles son los automóviles que no circulan este martes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Elecciones Consejo Consultivo LGBT Bogotá 2026–2028: inscripciones, requisitos y fechas clave para participar

El proceso se realizará de manera 100% virtual y las inscripciones de candidaturas y votantes se realizarán mediante la plataforma VOTEC

Elecciones Consejo Consultivo LGBT Bogotá

Resultados Sinuano Día y Noche 27 de octubre de 2025: los números ganadores de los sorteos de HOY

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora de sus dos sorteos de este lunes

Resultados Sinuano Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple: las 10 canciones

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo