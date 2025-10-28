Padre de familia fue asesinado frente a su pequeña hija en medio de un atraco

Las autoridades están en búsqueda de los responsables de este violento acto - crédito Policía / X

Hay alerta en Santa Marta por causa del asesinato de Fernando Alfonso Melo Acosta en presencia de su hija de un año. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió durante la noche del lunes 27 de octubre de 2025, por lo que quedó demostrada nuevamente la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la delincuencia en la ciudad.

La víctima era un comerciante de 39 años, que fue abordado por dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta en la zona comprendida entre el sector de Bavaria y la avenida del Río, mientras se encontraba acompañado de su hija, su padre y un amigo.

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades, los delincuentes intimidaron a la víctima con un arma de fuego y le exigieron la entrega de objetos de valor, entre ellos una cadena y una pulsera de oro.

Testigos indicaron que, en un primer momento, Melo Acosta accedió a las peticiones de los delincuentes. Sin embargo, cuando los agresores intentaron huir, la víctima decidió enfrentarlos para impedir que escaparan con sus pertenencias. Fue en ese instante cuando uno de los asaltantes disparó en repetidas ocasiones, causándole heridas de gravedad.

Las autoridades están recolectando información para esclarecer lo sucedido - crédito Colprensa

Tras el ataque, el padre y un amigo de Fernando Alfonso Melo lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en taxi hasta la Clínica La Milagrosa. Al llegar, los médicos constataron que presentaba tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, por lo que su vida estaba en riesgo.

Efectivamente, el reporte de los especialistas indica que a pesar de los esfuerzos del personal de salud, el comerciante falleció minutos después de su ingreso al centro médico.

La reacción de las autoridades no se hizo esperar, pues el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, expresó su rechazo al crimen a través de su cuenta de X, donde manifestó: “Condenamos todo tipo de violencia y en especial el asesinato de Fernando Melo, mientras paseaba a su hija, solidaridad con sus familiares”.

Además, el mandatario anunció la implementación de una recompensa de hasta $40 millones para aquellos ciudadanos que aporten información que permita ubicar a los responsables. En sus palabras: “La articulación entre la Alcaldía, la Policía de Santa Marta y la Fiscalía dará prontamente los resultados. Así como en casos anteriores: no quedará piedra bajo la que se escondan. ¡Vamos a capturar a los autores de este crimen!”.

El asesinato del padre de familia en medio del violento asalto causó indignación entre familiares, vecinos y líderes comunitarios que exigen que se haga justicia.

Por su parte, las organizaciones sociales y especialistas señalaron que la inseguridad en Santa Marta se relaciona con factores como la falta de vigilancia, el déficit de cámaras activas, la presencia de bandas dedicadas al robo exprés y el incremento del desempleo juvenil, por lo que piden a las autoridades locales y nacionales incrementar los esfuerzos desde los primeros años de vida de los niños nacidos en la zona.

La cantidad de actos violentos en la ciudad tienen en alerta a las autoridades - crédito Policía de Santa Marta

Cabe mencionar que la víctima dejó a dos hijas pequeñas, incluida la bebé que presenció el ataque. Ante la gravedad de esta situación, tanto su familia como la comunidad están a la espera de que los agentes de la Policía logren la captura de los responsables y que hechos como este no se repitan en la ciudad, pues no es la primera vez que un ciudadano es atacado a balazos por un criminal que pretende arrebatarle sus pertenencias, por lo que la comunidad pide que se incremente el pie de fuerza en las calles de Santa Marta a cualquier hora del día.