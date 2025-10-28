Colombia

María Fernanda Cabal presentó queja ante la Procuraduría contra la ministra de Ambiente Irene Velez por ‘impulsar’ la consulta del Pacto: “Ser petrista no los exime”

La senadora presentó una queja disciplinaria en la Procuraduría contra Vélez, por promover una consulta interna desde su cargo público, lo que podría constituir una falta gravísima según la ley disciplinaria

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó a la exministra Irene Vélez por su visión progresista - crédito Camila Díaz/Colprensa y Mariano Vimos/Colprensa

Tras la reciente consulta interna del Pacto Histórico celebrada el 26 de octubre, la senadora y precandidata presidencial Maria Fernanda Cabal presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra la ministra (E) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, por supuesta participación indebida en política.

De acuerdo con la precandidata presidencial, Vélez habría vulnerado el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) al promover en sus redes sociales la mencionada consulta, incurriendo en una posible intervención prohibida para funcionarios públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo consignado en la queja formal, la senadora sostiene que la acción de Vélez viola los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019, los cuales impiden a los empleados estatales influir o participar en procesos electorales o en controversias políticas partidistas desde su posición pública.

El documento advierte que este comportamiento podría constituir una falta gravísima, dada la prohibición expresa de utilizar el cargo para respaldar actividades de partidos o movimientos políticos, así como para “presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política”, según los términos legales estipulados.

Este fue el comunicado de
Este fue el comunicado de la precandidata presidencial - crédito red X

Cabal enfatizó que “la ley es para todos. Ser petrista no los exime de cumplirla”, recordando la obligación que tienen los servidores públicos de acatar el principio de legalidad y la neutralidad política en el ejercicio de sus funciones.

La senadora solicitó a la Procuraduría analizar los hechos descritos y verificar si se configura la falta disciplinaria definida en el artículo 60 de la mencionada ley. En caso afirmativo, pidió que se impongan contra Vélez Torres las sanciones correspondientes que la normativa prevé.

Al presentar esta acción, Maria Fernanda Cabal manifestó su reiterado compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, agregando que el empleo de la función pública con fines políticos “es un abuso que atenta contra la institucionalidad y la confianza ciudadana”.

El proceso disciplinario dependerá ahora de la investigación y decisión que adelante la Procuraduría General de la Nación sobre la actuación de la ministra (E) Irene Vélez Torres.

El agarrón de María Fernanda Cabal con irene Vélez en redes

Una fotografía publicada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, en la que aparecen el presidente Gustavo Petro, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la ministra de Relaciones Exteriores (e) Rosa Villavicencio, desató un cruce de declaraciones con la senadora y precandidata María Fernanda Cabal.

La congresista María Fernanda Cabal
La congresista María Fernanda Cabal criticó publicación de Irene Vélez en la que se refiere a un cambio en el mundo - crédito @MariaFdaCabal/X

Vélez acompañó la imagen con el mensaje: “Otro mundo es posible”.

En respuesta, Cabal advirtió sobre un posible “narcosocialismo del siglo XXI, con el bandido de Lula da Silva a la cabeza”, y celebró que países como Bolivia, Chile y Perú se alejen del “foro criminal de São Paulo”.

La congresista expresó: “¡Por fortuna van de salida! Viva Bolivia, viva Chile, viva Perú que dejan atrás el foro criminal de São Paulo, ojalá Honduras nos sorprenda enterrando la basura socialista”.

La ministra (e) Irene Vélez
La ministra (e) Irene Vélez invitó a María Fernanda Cabal a dejar de lado las diferencias y el odio - crédito @IreneVelezT/X

La ministra Vélez rechazó los señalamientos, afirmando que no tiene vínculos con la criminalidad ni con la mafia. Recordó que su familia proviene de la educación y que su abuela fue desplazada por el monocultivo de caña.

Nada de narcos!! Ni de motosierras, ni de caballistas mafiosos, ni de hacendados y ganaderos usurpadores, ni de esclavistas o verdugos. No vengo de ese mundo (…). Mi corazón vibra con el pueblo, y mi vocación es construir justicia”, manifestó.

Vélez invitó a Cabal a dejar de lado las diferencias ideológicas y a trabajar juntas para superar la violencia en el país. “@MariaFdaCabal, aunque nuestros caminos sean distintos, “enterrar” es tarea de sepultureros!! Yo, en cambio, te invito a que te sobrepongas del odio y aportes a un acuerdo que nos permita superar las violencias y crecer, por fin, como nación”, escribió.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalIrene VélezMinistra de AmbienteProcuraduría General de la NaciónConsulta Pacto HistóricoColombia-noticias

Más Noticias

Le llueven críticas a Petro por explicar cómo los huracanes “llevan agua” a las islas del Caribe: “Intenta poetizar tragedias”

El jefe de Estado afirmó que el huracán Melissa “defiende” el Caribe y que sin los huracanes no habría agua en las islas caribeñas, incluso en La Guajira

Le llueven críticas a Petro

Julián López, presidente de la Cámara, fue apartado tres meses del Partido de la U tras anunciar la “Nueva U”

La mesa directiva del Senado deberá encargar la función en cabeza del actual vicepresidente, Juan Sebastián Gómez

Julián López, presidente de la

Detective veterana del Departamento de Policía de Nueva York murió tras someterse a un procedimiento estético en Cali: la hallaron sin vida en un hotel

Como Alicia Stone (40 años) fue identificada la oficial que viajó a Colombia con la idea de hacerse una intervención en los glúteos y una liposucción

Detective veterana del Departamento de

Protestas en Bogotá dejaron fuerte afectación vial en la avenida El Dorado: bloqueo el paso desde el aeropuerto

Los manifestantes se tomaron la principal vía de conexión para turistas y residentes que llegan a la capital del país desde la terminal aérea de la capital

Protestas en Bogotá dejaron fuerte

Dorado Mañana números sorteados 28 de octubre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 28
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministra de seguridad de Argentina

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Valentina Taguado

La confesión de Valentina Taguado sobre la mentira de Claudia Bahamón causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Karina García reveló por qué acepto un nuevo ‘reality’ y promete cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

Joven evadió la seguridad y sorprendió a Westcol durante transmisión en vivo: ingresó sin permiso a la propiedad donde se hospedaba el streamer en Cali

Mamá de B King hizo impactante revelación a un mes de la muerte del cantante: “Me susurra para que esté tranquila”

Deportes

Colombia vs. Japón: hora y

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Juan Guillermo Cuadrado recibió nuevo reconocimiento, luego de marcar su primer gol con Pisa en la Serie A

Cuándo comienza el Mundial Sub-17 de Qatar: ABC del nuevo reto de la selección Colombia en el 2025

Se salvó el Deportivo Cali: Superintendencia de Sociedades aprobó acuerdo de reestructuración del club, pero habrá cambios