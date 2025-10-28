Colombia

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Por Armando Montes

Guardar
Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del país (Jovani Pérez/Infobae)

Reconocida en la nación, la Lotería Caribeña es una alternativa emocionante para quienes buscan tentar la suerte cada noche. Los premios se sortean diariamente y pueden ser ganados por cualquier jugador que acierte a los números elegidos.

A las 22:00 horas se anuncian los resultados y tanto debutantes como aficionados experimentados pueden ganar tras seleccionar un número de cuatro dígitos y fijar su apuesta.

Los boletos pueden adquirirse en los puntos oficiales, cuya información oficial está disponible en la web de la Lotería Caribeña.

Descubra aquí los números ganadores del sorteo de la noche del 27 de octubre. Recuerde resguardar su boleto, necesario para cobrar cualquier premio obtenido.

Todos los números ganadores del 27 de octubre

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 3835

Quinta: 8

Cómo se juega la Lotería Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Mindefensa exige liberación de funcionarios del CTI y policías: “Secuestrar no es un acto político, es un crimen”

Pedro Sánchez reafirmó el respaldo del Gobierno a los cuatro secuestrados y sus familias, rechazó el uso del secuestro como herramienta de presión y pidió al ELN demostrar humanidad liberándolos sin condiciones

Mindefensa exige liberación de funcionarios

Resultados de la Lotería de Cundinamarca lunes 27 de octubre: quién ganó el premio mayor de $6.000 millones

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

Mauricio Cárdenas acusa al Gobierno Petro de usar contratistas con fines políticos

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas denunció presiones a contratistas para renunciar y ser reemplazados por personas cercanas al Gobierno, advirtiendo sobre el uso de las OPS con fines electorales

Mauricio Cárdenas acusa al Gobierno

Así puede verificar si está reportado como deudor de alimentos en Colombia

Con solo el número de documento de identidad, los ciudadanos pueden consultar si figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una herramienta del Estado que recopila información sobre quienes incumplen con sus obligaciones de manutención

Así puede verificar si está
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple: las 10 canciones

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo