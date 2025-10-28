Karina García explicó por qué acepto un nuevo ‘reality’ y prometió cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Karina reveló por qué aceptó un nuevo reality - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

El anuncio de Karina García sobre su participación en un nuevo reality de convivencia en República Dominicana ha generado un notable revuelo entre sus seguidores, especialmente por la sinceridad con la que la modelo e influencer abordó su motivación: “seré un poquito menos boba”.

Esta declaración, que rápidamente se viralizó en redes sociales, revela un cambio de enfoque en la estrategia personal de la antioqueña, quien busca proyectar una imagen más cautelosa y madura en el competitivo mundo de la telerrealidad.

La llegada de Karina García a La Mansión de Luinny marca un punto de inflexión en su carrera como creadora de contenido. La modelo, que cuenta con más de cinco millones de seguidores en sus plataformas digitales, decidió dejar temporalmente Colombia para sumarse a este formato internacional, donde compartirá escenario con figuras reconocidas como Yina Calderón.

Karina García es la segunda participante colombiana convocada para 'La mansión de Luinny' en República Dominicana - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La noticia no solo sorprendió por el cambio de país, sino también por la expectativa que genera la convivencia entre ambas personalidades, quienes ya habían coincidido en La casa de los famosos Colombia. Desde su arribo a República Dominicana, Karina García compartió con sus seguidores detalles de la lujosa bienvenida que recibió, incluyendo un vehículo exclusivo y atenciones especiales.

En una de sus primeras publicaciones, la influenciadora expresó su entusiasmo por conectar con una audiencia internacional y explicó: “Ustedes saben que a mí me encantan los retos, si acepté boxear… Simplemente, quería que un público nuevo me conociera y les digo que no se preocupen porque siempre he demostrado que soy como el ave fenix”, destacando su interés en expandir su alcance más allá de las fronteras colombianas.

La paisa confesó que su estrategia en República Dominicana no será la misma - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La participación de Yina Calderón en el mismo reality también ha sido motivo de conversación. Tras la polémica generada por su salida del ring en la pelea contra Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4, Calderón confirmó que buscaba “enemigos internacionales” y que estaba lista para un nuevo desafío televisivo. Según declaraciones de la empresaria de fajas en una transmisión en vivo, fue ella quien recomendó a Karina García a los organizadores de La Mansión de Luinny, lo que facilitó la inclusión de la modelo en el elenco del programa.

“Vamos a disfrutarnos esta experiencia, este es un país que yo amo, y simplemente voy a ser yo, Karina García con doble ‘L’ al final y ya, yo creo que un poquito menos boba”, añadió la paisa en el mensaje para sus seguidores.

La confirmación oficial de la participación de Karina García se realizó a través de la cuenta de Instagram del reality y del perfil “Karina García oficial con doble L al final”. En un video, la paisa sorprendió a sus seguidores con el mensaje: “La más CHIMBA DE MEDALLO EN RD🇩🇴 Estamos Ready para vernos 24/7?… 🐥💕💋💄 30 DE OCTUBRE 💙🔜”. En las imágenes, García apareció vestida de negro, con guantes, una maleta llena de pollitos de peluche, su pasaporte y un gloss, elementos que forman parte de su identidad visual y que refuerzan su conexión con la audiencia.

Los seguidores de Karina se mostraron sorprendidos por la confirmación en el nuevo relity - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

En otra de sus historias en redes sociales, Karina García anticipó que en pocos días deberá enfrentarse al aislamiento, sin teléfono ni distracciones, lo que representa un reto adicional para cualquier creador de contenido acostumbrado a la interacción constante con su audiencia. La modelo considera que esta vivencia será una oportunidad para presentarse de manera genuina ante el público caribeño y consolidar su popularidad en un entorno completamente nuevo.

Por su parte, Yina Calderón también se dirigió al público dominicano, asegurando: “Al público de República Dominicana le digo que se preparen, porque La mansión de Luinny, como yo que soy #1 en este momento, por encima del streamer #1 de Latinoamérica, va a ser la primera en República Dominicana”, según sus declaraciones. Calderón relató que, al ser consultada por los organizadores sobre a quién recomendar para sumar otra colombiana al reality, proporcionó los contactos de Melissa Gate y Karina García, aunque finalmente fue esta última quien resultó seleccionada.

Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

El inicio de La Mansión de Luinny está previsto para el 30 de octubre, fecha en la que tanto Karina García como Yina Calderón comenzarán su convivencia junto a otras celebridades y creadores de contenido.