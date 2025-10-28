Colombia

Expertos advierten sobre prácticas habituales que pueden poner en peligro la salud de mascotas en la noche de Halloween

Especialistas en bienestar animal alertan sobre los peligros de ciertos accesorios y alimentos típicos de la fecha, recomendando opciones cómodas y saludables para celebrar sin poner en riesgo a los peluditos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La ingesta de dulces, chocolate
La ingesta de dulces, chocolate y xilitol representa un grave peligro de intoxicación para perros y gatos durante la festividad - crédito Nicolás Rivera Pulido / Alcaldía de Bogotá

Con la proximidad de Halloween, fecha que llena de color, disfraces y alegría las calles y centros comerciales, autoridades distritales han enviado una serie de recomendaciones para el cuidado de todos los animales de compañía, durante el transcurso de la jornada.

Por ejemplo, la Administración Distrital de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y el Centro de Bienestar Animal (CBA), emitió una serie de sugerencias para que la celebración también sea segura y respetuosa para estos animales sintientes.

La noche del 31 de octubre suele ser una de las más concurridas y bulliciosas del año en la capital vallecaucana; no obstante, la presencia de multitudes, el alto nivel de ruido y las actividades festivas pueden convertirse en fuente de estrés, ansiedad o incluso peligro para perros y gatos.

La Alcaldía de Cali llama
La Alcaldía de Cali llama a celebrar Halloween con empatía y responsabilidad, priorizando la salud y seguridad de los animales de compañía - crédito Shein/Pinterest

Por ello, los expertos aconsejan evitar sacar a los animales de compañía a sitios de alta afluencia, como centros comerciales o callejones concurridos, y recomiendan garantizarles un entorno lo más tranquilo y seguro posible durante las horas pico de la festividad.

La médica veterinaria del CBA Valeria Santina Álvarez destaca que, más allá del ánimo festivo, es fundamental recordar que las mascotas tienen necesidades y sensibilidades distintas: “El ideal es evitar la salida de los animalitos a centros comerciales o lugares de alta afluencia de personas. También se recomendó evitar el uso de disfraces que puedan llegar a generar procesos alérgicos o ahogo e incomodidad. Tratar, en la medida de lo posible, de utilizar telas amigables con ellos”.

En cuanto a disfraces y accesorios, el Instituto Distrital de Protección Animal de Bogotá (Idypba) coincide en que disfrazar a los animales puede resultar incómodo y les genera estrés. Subraya que el uso de pelucas, zapatos, accesorios rígidos, tinturas o pinturas está contraindicado, pues puede causar irritaciones en la piel, ojos, vías respiratorias e incluso intoxicación.

Expertos aconsejan evitar sacar a
Expertos aconsejan evitar sacar a los animales de compañía a centros comerciales o lugares concurridos en la noche del 31 de octubre - crédito Alcaldía de Cali

En caso de elegir una prenda alusiva a la fecha, se debe optar por telas ligeras y de algodón, que sean fáciles de colocar y retirar, permitan la movilidad, el acceso al agua y la realización de sus necesidades básicas. Las recomendaciones incluyen también observar detenidamente la reacción del animal:

  • Si intenta quitarse el atuendo de inmediato con las patas o los dientes, es señal de incomodidad y lo mejor es prescindir de cualquier disfraz.
  • Como alternativa segura y cómoda, se sugiere optar por pañuelos o pañoletas estampadas que no alteren el bienestar del perro o gato y los mantengan a tono con la celebración sin mayores riesgos.

En materia de alimentación, la Uaepa enfatiza en evitar que las mascotas consuman dulces o golosinas típicos de Halloween. Muchos de estos productos contienen chocolate, xilitol (presente en chicles y caramelos) y otras sustancias tóxicas para los animales, capaces de desencadenar cuadros graves de intoxicación. Existen, no obstante, snacks especiales para perros y gatos disponibles en el mercado –o recetas caseras avaladas por veterinarios– que pueden emplearse si se desea premiar a los ‘peluditos’ durante la fiesta.

Veterinarios recomiendan no usar disfraces
Veterinarios recomiendan no usar disfraces incómodos, pelucas, tinturas ni accesorios rígidos en perros y gatos por riesgo de alergias e intoxicaciones - crédito Alcaldía de Bogotá

El cuidado físico y el calor también son consideraciones importantes. “Evitemos las caminatas largas, horarios muy soleados o lugares con mucha concurrencia. Ellos tienen una condición física distinta y pueden estar en riesgo de golpes de calor o fatiga”, agregó la veterinaria Santina.

En caso de decidir sacar a pasear a la mascota, los expertos recomiendan colocar siempre collar, correa, traílla y placa de identificación para evitar posibles extravíos y garantizar que, ante cualquier incidente, el reencuentro sea más rápido y seguro.

La Alcaldía de Cali insta a los cuidadores a celebrar con empatía, responsabilidad y respeto hacia los animales, privilegiando su bienestar por encima de las tendencias o la presión social. Halloween puede ser una experiencia divertida y memorable para toda la familia si se prioriza la tranquilidad, la seguridad y la salud de quienes también hacen parte del hogar.

Temas Relacionados

Disfraces animalesHalloween Animales de compañíaHalloween Colombia Uaepa Idypba Cali31 de octubre Bogotá Bienestar animal MascotasColombia-Noticias

