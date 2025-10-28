Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Por Infobae Noticias

Por trabajos en el servicio,
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes barrios de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este martes 28 de octubre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Villas de Granada.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 110 a la Carrera 114.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: La Sabana, La Pepita.Lugar: De la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Fátima.Lugar: De la Carrera 34 a la Transversal 44, entre la Calle 49A Sur a la Calle 51A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Santa Catalina.Lugar: De la Calle 10 a la Calle 11A, entre la Carrera 80F a la Avenida Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Las Dos Avenidas, Rincón de Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8) y Jardines de Castilla.Lugar: De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.Lugar: De la Carrera 19 a la Carrera 24, entre la Calle 75A Sur a la Quebrada la Trompeta.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Usme.Barrios: Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza De Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe De Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel, La Fiscala, La Reforma.Lugar: Área 1: De la Calle 66D a la Calle 68A Sur, entre la Carrera 4A a la Carrera 7H  Área 2: De la Calle 75 Sur a la Calle 87B Sur 72 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 Área 3: De la Calle 87B Sur a la Calle 89C Sur, entre la Carrera 9 a la Carrera 7C Este.Inicio del corte: 6:00 p.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

