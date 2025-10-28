Colombia

Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras renuncia de Laura Gallego

Laura Gallego Solís dio un paso al costado, rechazando su título, debido a una polémica que surgió en redes y medios por videos en los que hizo apología a la violencia

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Laura Gallego Solís renunció al
Laura Gallego Solís renunció al título, asegurando que quiere pronunciarse sobre política - crédito @lauragallegosoliss/IG

Debido a la renuncia de Laura Gallego Solís como señorita Antioquia, el departamento no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza, que se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2025 en Cartagena (Bolívar).

Fuentes del reinado confirmaron a Infobae Colombia que no hay tiempo suficiente para elegir a una nueva señorita Antioquia que participe en la competencia de belleza, en la que será seleccionada la próxima señorita Colombia.

La reina de belleza presentó su renuncia irrevocable luego de ser blanco de críticas por haber hecho entrevistas a aspirantes a la Presidencia, en las que preguntó si se debería “dar bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que es precandidato.

En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, señaló Gallego. Asimismo, aseguró: “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”.

Ante la ola de rechazo y cuestionamientos que surgió, envió una carta al Concurso Nacional de Belleza, informando sobre su decisión.

“Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, escribió.

En desarrollo...

