Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras renuncia de Laura Gallego

Laura Gallego Solís renunció al título, asegurando que quiere pronunciarse sobre política - crédito @lauragallegosoliss/IG

Debido a la renuncia de Laura Gallego Solís como señorita Antioquia, el departamento no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza, que se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2025 en Cartagena (Bolívar).

Fuentes del reinado confirmaron a Infobae Colombia que no hay tiempo suficiente para elegir a una nueva señorita Antioquia que participe en la competencia de belleza, en la que será seleccionada la próxima señorita Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reina de belleza presentó su renuncia irrevocable luego de ser blanco de críticas por haber hecho entrevistas a aspirantes a la Presidencia, en las que preguntó si se debería “dar bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que es precandidato.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, señaló Gallego. Asimismo, aseguró: “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”.

Ante la ola de rechazo y cuestionamientos que surgió, envió una carta al Concurso Nacional de Belleza, informando sobre su decisión.

“Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, escribió.

En desarrollo...