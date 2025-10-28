Abusador serial aterrorizó a mujeres durante meses: las pruebas clave que permitieron la captura de alias Rastas

El sujeto fue capturado por la Policía de Santander - crédito Policía de Santander

La Policía Nacional logró la captura de Luis Alberto Mancilla, más conocido como alias Rastas, un hombre de 41 años acusado de ser un abusador serial que tenía aterrorizadas a las mujeres del municipio de San Gil, área metropolitana de Bucaramanga (Santander).

De acuerdo con las autoridades, el modus operandi del sujeto consistía en hacerse pasar por mototaxista para abordar a sus víctimas, principalmente estudiantes y mujeres que caminaban solas por distintas zonas de la población, lo que le permitía ganarse la confianza de las mujeres para luego agredirlas sexualmente.

La captura de este sujeto fue producto de una extensa investigación de la Seccional de Investigación e Inteligencia Policial (Sijin) en coordinación con la Fiscalía Séptima de San Gil. Durante meses, las autoridades le siguieron la pista a alias Rastas por medio de testimonios de víctimas y seguimiento en videos de cámaras de seguridad.

Además de estas pruebas, en la investigación de las autoridades se destacan análisis periciales, inspecciones técnicas en los lugares de los hechos, reconocimiento fotográfico y cotejos genéticos que vinculan a este hombre con varios casos de abuso sexual que causaron conmoción en el municipio santandereano.

Las denuncias contra Mancilla abarcan desde febrero hasta octubre de 2025, período durante el cual habría abusado de al menos cinco mujeres en diferentes sectores del municipio. El último caso denunciado ocurrió el 18 de octubre en el sector conocido como La Cruz del Mochuelo, donde una mujer fue abordada, sometida y violentada sexualmente por este sujeto.

El hombre enfrenta cargos por abuso sexual y presenta antecedentes por lesiones y homicidio - crédito Policía de Santander

Pese a que el nutrido número de denuncias llevó a que se pudiera dar con la captura de este temido sujeto, las autoridades insistieron en que puede haber más víctimas, por lo que hicieron un llamado a para que quienes reconozcan al capturado o hayan sufrido algún abuso similar, presenten su respectiva denuncia para continuar la investigación y esclarecer todos los actos que alias Rastas cometió contra las mujeres del municipio.

Mancilla no solo deberá responder por el delito de abuso sexual, sino que presenta antecedentes judiciales por homicidio y lesiones personales. Por ello y por el amplio material que sustentan los deplorables actos que cometió, un juez de control de garantías de San Gil le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde esperará el avance del proceso que lo enfrenta a una pena que puede ascender hasta los 16 años de prisión.

“En días pasados se viralizó un video de un hombre que quiso abusar de una mujer en San Gil. Es así como en un trabajo de inteligencia se capturó a alias Rasta por el delito de acceso carnal violento, había cometido varios hechos. Esta persona tenía antecedentes por homicidio y varios casos de acceso carnal violento. Es un caso importante que esclarecen casos de mujeres abusadas”, indicó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

Las autoridades pidieron a las víctimas contribuir con las denuncias - crédito Freepik

Este caso se suma a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional en todo el país para proteger a las mujeres y erradicar los delitos de abuso y violencia sexual, que siguen siendo una problemática grave y preocupante. Por su parte, la comunidad de San Gil ahora espera que se haga justicia y que se tomen medidas para que no se repitan hechos similares en el municipio.

El panorama a nivel nacional para los delitos sexuales presenta cifras preocupantes en las que las principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en 2024 se registraron más de 19.000 casos de abuso sexual contra menores de edad, lo que sugiere que cada día se presentaron 53 casos.

Alias Rastas fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías - crédito Pexels

En este sentido, las autoridades precisaron que, en la mayoría de casos, el agresor pertenece al círculo inmediato de la víctima, lo que exige a implementación urgente de políticas de protección, justicia efectiva y programas de prevención de estos delitos.