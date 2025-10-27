Colombia

“‘La fresa’ y mi mamá te engañan”: pareja de Baby Demoni reveló detalles de una conversación que sostuvo con su hija

‘Samor One’, el músico que sostenía una relación sentimental con la fallecida influenciadora, entregó nuevas revelaciones a propósito de las versiones de una posible infidelidad

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El cantante volvió a revelar detalles sobre la relación que sostenía con la influenciadora, cuyas causas de su muerte está siendo indagadas por Medicina Legal- crédito @samor.one/baby_demoni_/Instagram

La noticia del fallecimiento de la influenciadora María Alejandra Esquín, conocida en las redes sociales como Baby Demoni, se propagó rápidamente en plataformas digitales, alimentada por la incertidumbre de sus allegados y la ausencia de un dictamen oficial de Medicina Legal, que analiza el caso.

Mientras algunos usuarios sugerían la posibilidad de un homicidio, otros apuntaban a complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica reciente. En este contexto, los allegados de la influencer se convirtieron en las principales fuentes de información, compartiendo detalles parciales sobre lo ocurrido.

En un video publicado desde su cuenta de TikTok, el cantante Miguel López, la pareja sentimental de Esquín, explicó que su decisión de no pronunciarse antes respondió a la necesidad de procesar el duelo y fortalecerse emocionalmente.

“Entiendo que hay familias que han sufrido el feminicidio en carne propia, pero, para la alegría o la desdicha de muchos, este no es mi caso. En estos cinco años que estuve con Aleja, jamás le toqué un pelo. Lamento mucho la pérdida de ‘mi flaca’. Todo este tiempo estuve en mi luto, en mi dolor, haciéndome un poco más fuerte para salir y aclararles a todos ustedes qué fue lo que pasó”, afirmó ‘Samor One’ durante la grabación, en la que conversaba con Brallan Castaneda, un creador de contenido.

El fallecimiento de Baby Demoni
El fallecimiento de Baby Demoni fue anunciado en redes por la reconocida influenciadora Yina Calderón - crédito @baby_demoni_/Instagram

El artista, conocido artísticamente como “Samor One”, también dirigió críticas a quienes, según él, han intentado lucrar con la tragedia: “También quiero recalcar a las personas inescrupulosas, oportunistas y despreciables que, en vida, quisieron sacar provecho de mi baby y, en su muerte, hicieron negocio. Para ellos, la muerte de mi mujer fue un programa de televisión, un contenido para sus canales. Hoy, que soy un poco más fuerte, vengo a desmentir a esas personas y a hablar de lo que realmente pasó”, expresó en el mismo video.

Las sospechas de una infidelidad que detalló ‘Samor One’

El relato del músico detalla que el conflicto que precedió la muerte de Baby Demoni se originó en una discusión motivada por una supuesta infidelidad. Según su versión, aunque varias personas le habían advertido sobre la traición, él se resistía a creerlo hasta que su hija le puso en contexto la situación.

“Yo me enteré de una infidelidad de Baby (Demoni) hacia mí, y como uno siempre es el último en enterarse, mucha gente me lo decía, pero yo no quería ver las señales”, puntualizó el músico.

'Samor One' había entregado detalles
'Samor One' había entregado detalles sobre una tensa discusión que sostuvo con la influenciadora antes de su fallecimiento - crédito @samor.one/Instagram

La revelación llegó de manera inesperada durante un momento cotidiano con su hija: “Varias personas me lo decían cuando yo llegaba al círculo social de ella; se sentía la indiferencia, la extrañeza. Días atrás, yo estaba jugando con la niña en el cuarto; ella se sentó y me dijo: ‘Papá, cuéntame un chisme’. Yo pensé que era un video de TikTok, porque nosotros vivíamos en el mundo de las redes, y creí que era algún video que había visto hacer a Alejandra”, relató la pareja de la fallecida influenciadora.

El testimonio de “Samor One” continuó con la descripción de la conversación que sostuvo con su hija, quien le aseguró que su madre y el influenciador ’La fresa más nea’ (el mejor amigo de Baby Demoni), le ocultaban la verdad.

“Mi hija me dijo: ‘Papá, la Fresa y mi mamá te engañan’. Yo quedé confundido y le pregunté: ‘Hija, ¿me estás diciendo la verdad?’. Ella me respondió: ‘La Fresa y mi mamá te engañan’. Como pude, en ese momentico la seguí indagando, le seguí preguntando. En ese instante llegó Alejandra y la conversación quedó hasta ahí“, narró.

A partir de ese momento, Samor aseguró que comenzó a “atar cabos” sobre comportamientos de su pareja, como las llegadas tardías tras reunirse con su amigo. Decidió confrontarla con los argumentos que había reunido, aunque ella negó cualquier vínculo sentimental con su amigo.

La influenciadora bogotana falleció en
La influenciadora bogotana falleció en extrañas circunstancias el 15 de octubre de 2025- crédito @baby_demoni_/Instagram

“Yo la senté y le dije que si me iba a ver la cara de bobo, que si pensó que nunca me iba a enterar, que la única persona que ve todo fue la que me contó. En ese momento ella me lo negaba y le pregunté por todo“, explicó.

Uno de los elementos más impactantes de su relato fue la mención del último mensaje que recibió de Baby Demoni. “El último mensaje que me escribió fue: ‘Yo nunca le hice nada. Perdón por todo, por favor, cuide a mi hija”, compartió Samor en el video, aportando un dato que ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

Sobre la discusión final, el artista detalló que la situación se tornó tensa y que su pareja lo insultó, lo que lo llevó a grabar la conversación como medida de protección ante posibles amenazas que pudieran afectar su carrera artística.

