Colombia

Expareja de capo del Cartel de Cali habló del asesinato de la “monita retrechera” y dijo que no la mandó a matar Ernesto Samper: “Quisiera decir que sí”

Aura Rocío Restrepo reveló en una entrevista que el expresidente Samper no tuvo relación con el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, ocurrido en 1996 durante el Proceso 8.000

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La excompañera de Gilberto Rodríguez
La excompañera de Gilberto Rodríguez Orejuela aseguró que Samper no ordenó la muerte de Elizabeth Montoya de Sarria y ofreció detalles inéditos sobre el caso en un pódcast reciente - crédito @AuraRocioRF/Twitter

En una reciente entrevista para el pódcast Más Allá del Silencio, dirigido por Rafael Poveda, Aura Rocío Restrepo, expareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, compartió detalles inéditos sobre el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como “la monita retrechera”. En el diálogo, Restrepo identificó públicamente al autor intelectual del crimen.

Aura Rocío Restrepo, quien mantuvo una relación de ocho años con Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali, afirmó que el expresidente Ernesto Samper no estuvo involucrado en la muerte de Elizabeth Montoya de Sarria. El asesinato, perpetrado el 1 de febrero de 1996, se produjo en el contexto del Proceso 8.000, una investigación que expuso nexos entre el narcotráfico y el financiamiento de campañas electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No, Rafa, Ernesto Samper no mandó a matar a la Monita Retrechera. Quisiera poder decir que sí, pero la verdad es que él no lo hizo”, contestó la expareja de Gilberto Rodríguez Orejuela cuando le preguntaron sobre el tema.

Durante su participación en el pódcast, Aura Rocío Restrepo sostuvo que existía una relación directa entre Gilberto Rodríguez Orejuela y el expresidente Samper.

Durante su participación en el
Durante su participación en el pódcast, Aura Rocío Restrepo sostuvo que existía una relación directa entre Gilberto Rodríguez Orejuela y el expresidente Samper - crédito Suministrada a Infobae

“Ernesto Samper Pisano era amigo de Gilberto Rodríguez Orejuela. Ernesto Samper Pisano recibió millones de dólares para su campaña, además de recibir los millones de dólares de manera directa, todo el engranaje, el manejo político para que él llegara a ser presidente, el que encabezó todo eso fue Gilberto, para hacerlo presidente, y Ernesto Samper los traicionó”, afirmó Restrepo.

Restrepo relató en el pódcast que fue testigo directo del flujo de dinero a la campaña de Samper: “me tocó ayudar a contar dólares y ver los paquetes con millones de dólares que se le entregaron para su campaña”. Subrayó el sentimiento de deslealtad que la situación le provocó: “la traición fue muy grande, me parece una persona desleal, deshonesta, porque además tampoco fue capaz de dar la cara y de decir sí, siempre lo negó, que el elefante, que a sus espaldas...”.

Con respecto al responsable del asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, Restrepo señaló a Orlando Sánchez, apodado “El hombre del overol”, como el artífice detrás del crimen. Según Restrepo, “tenía deudas millonarias con ella y manipuló a Gilberto Rodríguez para envenenarlo contra los esposos Sarria”.

Con respecto al responsable del
Con respecto al responsable del asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, Restrepo señaló a Orlando Sánchez, apodado “El hombre del overol”, como el artífice detrás del crimen - crédito Policía Nacional

Restrepo indicó que Elizabeth Montoya de Sarria despertó animadversión en varios sectores y personas de su entorno. “Era ostentosa, soberbia, humillaba incluso a su familia. Tenía el poder del dinero, pero también el de la amenaza”, expresó en el pódcast. Mencionó que figuras como José Santacruz Londoño (Chepe Santa Cruz), Miguel Rodríguez Orejuela, ‘Chupeta’ Ramírez Abadía y los hermanos Urdinola pudieron haber tenido razones para atentar contra la vida de Montoya de Sarria.

Sobre el origen del apodo que marcó a Elizabeth Montoya de Sarria, Restrepo explicó que surgió tras la difusión de una conversación telefónica entre Montoya y el entonces presidente Ernesto Samper, en el contexto del escándalo por la financiación ilegal de campañas con dinero del narcotráfico. En esa llamada, Samper le dice: “Mona, ¿pero cómo hago para volarme si tengo un programa de televisión acá? Le hice un campito a las doce y media. Venga, no sea así de retrechera”.

Restrepo también contó que la
Restrepo también contó que la relación entre Elizabeth Montoya de Sarria y Ernesto Samper incluyó gestos cercanos. Mencionó que “la Monita le había regalado un anillo de diamantes a Ernesto Samper para que se lo obsequiara a la primera dama” - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Montoya responde: “No, Ernestico, por favor, no me vaya a hacer quedar mal. Yo que tanto te quiero, no me vaya a hacer quedar mal”. A partir de ese momento, narró Restrepo, “como Ernesto le dijo: ‘No sea así de retrechera’, ya el sobrenombre que quedó para todo el mundo ya no era Elizabeth Montoya de Sarria, ya era la Monita Retrechera”.

Restrepo también contó que la relación entre Elizabeth Montoya de Sarria y Ernesto Samper incluyó gestos cercanos. Mencionó que “la Monita le había regalado un anillo de diamantes a Ernesto Samper para que se lo obsequiara a la primera dama”. Montoya fue invitada a la ceremonia de posesión presidencial, lo que evidenciaba la cercanía con el entorno del presidente, según la expareja del capo del cartel de Cali.

Agregó que “el edecán del presidente Samper, el coronel Osorio, que era la persona de confianza de Ernesto Samper Pisano, era quien se reunía con la Monita o con la persona que le manejaba los dineros a la Monita, que le decían el contador, que era de confianza de la pareja de los Sarria, para recibir dineros”.

Temas Relacionados

Cartel de CaliGilberto Rodríguez OrejuelaAura Rocío RestrepoNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño aseguró que no dudará en extraditar a Gustavo Petro si la justicia de Estados Unidos lo requiere: “Enviárselo con lazo y todo”

El precandidato presidencial por el Centro Democrático se refirió a la inclusión del presidente Gustavo Petro a la Lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos

Miguel Uribe Londoño aseguró que

Dorado Mañana resultados 27 de octubre 2025: números ganadores

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados 27 de

Linda Caicedo, nominada al once ideal global del 2025 por FIFPro: compite con varias jugadoras

La delantera del Real Madrid ha marcado 21 goles en 84 partidos con el cuadro Merengue, siendo titular indiscutido en los partidos de la Liga y de la UEFA Champions League

Linda Caicedo, nominada al once

Gustavo Bolívar confirmó su salida de la carrera presidencial si Iván Cepeda es incluido en la consulta del Frente Amplio: “Honrar la palabra”

El exsenador reafirmó su compromiso de apoyar a Cepeda y dejar la carrera presidencial si el Consejo Nacional Electoral permite la participación del Cepeda, por la necesidad de unidad en el movimiento de izquierda

Gustavo Bolívar confirmó su salida

Así se ve el impresionante huracán Melissa desde el espacio: cómo avanza el fenómeno natural que amenaza a San Andrés y La Guajira

El Ideam señala que, por el fenómeno natural, también se mantiene la alerta para los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia (Golfo de Urabá)

Así se ve el impresionante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

La contundente frase de Karola

La contundente frase de Karola Alcendra sobre Mariana Zapata y la relación con Jlexis: “Él no se robó a nadie”

Este es famoso actor colombiano que tiene pareja pero está obligado a vivir con su ex: “Estamos separados bajo el mismo techo”

Alexa Narváez, considerada la policía más sexi de Colombia, dejó ver los mensajes que recibía de la expareja de Aida Victoria Merlano: “Deduzcan ustedes”

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Es el turno de las mujeres: estos son los rostros del segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Linda Caicedo, nominada al once

Linda Caicedo, nominada al once ideal global del 2025 por FIFPro: compite con varias jugadoras

Fernando Uribe, director deportivo del Pereira, sufrió robo en su casa por 650 millones de pesos: lo que se llevaron los ladrones

La figura de Millonarios Neiser Villarreal reapareció con mensaje a jugador de Nacional y los hinchas de Millos le cayeron encima: “Despreciable”

Por paro de jugadores por falta de pago, el Pereira tomó importante decisión para el partido contra el Deportivo Pasto

Nacional es colíder de la Liga y ya está clasificado para los cuadrangulares finales: estos son los equipos que tienen opción