Exgobernador de Santander fue acusado por la Corte Suprema por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos

El hijo de Hugo Aguilar Naranjo —oficial (r) de la Policía Nacional de Colombia—, reconocido por su participación en la operación contra Pablo Escobar, está en la mira de las autoridades por su gestión entre 2020 y 2023

Por Katherine Lancheros

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia formalizó una acusación contra exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado por peculado y contratos irregulares - crédito @MAguilarHurtado/X

Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander (2020-2023), fue formalmente acusado por la Corte Suprema de Justicia como probable coautor de los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

La decisión consolida la fase inicial del proceso judicial en su contra y abre paso al juicio oral que definirá su responsabilidad, pues la Sala de Primera Instancia señaló que la acusación se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas en dos convenios celebrados entre la administración departamental y el Canal TRO.

Uno de los contratos asciende a más de $2.700 millones y el otro a $5.800 millones. Según la investigación, los convenios fueron parte de un ‘plan de medios para mejorar su imagen’ y se habrían vulnerado normas legales, el estatuto de contratación y trámites precontractuales esenciales.

La Sala de Primera Instancia
La Sala de Primera Instancia formalizó la acusación contra Mauricio Aguilar Hurtado luego de que la Fiscalía solicitara el llamado a juicio y no se alegara ninguna irregularidad procesal en el trámite - crédito Luisa González/Reuters

La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema solicitó el llamado a juicio y se dio traslado del escrito de acusación sin que se alegara ninguna irregularidad procesal, lo que permitió a la Sala de Primera Instancia formalizar la acusación.

Durante la audiencia pública, la Contraloría General de la República pidió ser reconocida como víctima institucional en el proceso penal, argumentando que los hechos imputados reflejan una grave desviación de los principios que regulan la contratación estatal, en particular los de planeación, transparencia, responsabilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.

De igual manera, la Gobernación de Santander solicitó ser reconocida como víctima, al señalar que tiene un interés directo en la recuperación de los más de $8.000 millones que, según la acusación, habrían sido destinados de manera irregular a un objeto contractual distinto al inicialmente previsto.

Uno de los contratos investigados
Uno de los contratos investigados por la Corte Suprema asciende a $2.700 millones y el otro a $5.800 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, la defensa de Mauricio Aguilar, liderada por el abogado Pedro Nel Escorcia Castillo, aseguró que presentarán pruebas que acreditarán la inocencia de su defendido y desvirtuarán los cargos en su contra.

Ahora, con esta acusación se dará inicio al juicio contra el exgobernador de Santander, en el que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema presentará las pruebas reunidas, mientras que la defensa del exgobernador podrá presentar sus argumentos.

Por ahora, Aguilar Hurtado mantiene su declaración de inocencia frente a los cargos imputados, próximamente, la Sala dará a conocer las pruebas que se evaluarán durante el juicio oral.

Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de
Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander, se declaró inocente de los cargos que se le imputan - crédito @MAguilarHurtado/X

Él es Mauricio Aguilar Hurtado, el exgobernador que ahora está siendo investigado

Mauricio Aguilar Hurtado es un político e ingeniero industrial colombiano. Se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con especializaciones en Gerencia Pública, Alta Gerencia y Gestión de Empresas, esta última en España.

Aguilar fue senador de la República en dos periodos (2010-2014 y 2014-2018), siendo autor y ponente de varias leyes, incluida la Ley de Turismo. Posteriormente, se desempeñó como gobernador de Santander.

Además, es hijo del oficial (r) de la Policía Nacional Hugo Aguilar Naranjo, empresario y político colombiano, conocido por ser el comandante del operativo del Bloque de Búsqueda que capturó al capo y líder del cartel de Medellín Pablo Escobar, alcanzó el grado de coronel en 2006 y se desempeñó como diputado y gobernador de Santander.

Mauricio Aguilar Hurtado es
Mauricio Aguilar Hurtado es ingeniero industrial, con especializaciones en Gerencia Pública, Alta Gerencia y Gestión de Empresas - crédito Sergio Acero/Colprensa

La gestión de Hugo Aguilar consolidó la presencia de su familia en la política local, ya que su mandato como gobernador abrió el camino para que sus descendientes proyectaran su carrera en el ámbito público, pues su influencia fue clave para facilitar la participación de sus hijos en elecciones regionales.

Richard Aguilar Villa, hermano de Mauricio Aguilar, también fue elegido gobernador de Santander y ocupó otros cargos, incluido el de senador, fortaleciendo así la presencia de la familia en diferentes niveles del poder administrativo y legislativo del país.

Hugo Aguilar y sus hijos
Hugo Aguilar y sus hijos han sido juzgados por su accionar como gobernadores de Santander - crédito Colprensa/GobernacióndeSantander

