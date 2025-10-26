Colombia

Super Astro Sol: estos son los resultados ganadores de este 25 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora (Infobae)

Super Astro dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo Sol. Consulte aquí si obtuvo alguno de sus premios millonarios.

Fecha: sábado 25 de octubre 2025.

Tipo de sorteo: Astro Sol.

Combinación ganadora: 5 5 6 6.

Signo: Cancer.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solamente se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroAstro SolAstro Lunacolombia-loteriasnoticias

Más Noticias

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Al parecer, los azules prepararían la contratación de un jugador que sirve como extremo y para reemplazar a David Mackalister Silva en el mediocampo

Millonarios tendría a su primer

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: los azules sufrieron la expulsión de Victoria en El Campín

En la edición número 324 del clásico de la capital, Cardenales y Embajadores buscan los tres puntos con urgencia para clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO Santa Fe vs.

Rochi Stevenson reveló su lucha contra la depresión: “No quería vivir más”

La reconocida presentadora de televisión abrió su corazón sobre los momentos más oscuros de su vida, revelando cómo la pérdida de su padre y la presión laboral la llevaron a una crisis emocional

Rochi Stevenson reveló su lucha

Gustavo Bolívar se pronunció con nostálgico mensaje después de que Petro y su familia fueran incluidos en la Lista Clinton

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social sostuvo que actuar correctamente otorga libertad y felicidad, incluso en medio de la adversidad

Gustavo Bolívar se pronunció con

Los operativos de la Policía de Tránsito en contra de los piques ilegales en Bogotá que tuvieron la ayuda de los mismos líderes: se boleteaban en redes

Los agentes les cayeron de sorpresa a los ciudadanos, que a pesar de la lluvia se dieron cita en una de las principales vías de la localidad de Usaquén, pensando que no les seguían los pasos, pero lo que no se imaginaban era que un mismo grupo en redes sociales terminaría por delatarlos y favoreciendo a los oficiales que inmovilizaron 10 vehículos

Los operativos de la Policía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Video: Shakira calentó el ambiente

Video: Shakira calentó el ambiente previo a sus conciertos en Cali a ritmo de Grupo Niche

Marcos Rojo habría intentado conquistar a creadora de contenido para adultos colombiana: “Llega a Miami”

Juliana Calderón recordó a Baby Demoni y reveló audio llorando por comentarios de su pareja hacia ella: “¡Puso a mi hija a decirle eso!”

Nicolás Arrieta se refirió a las comparaciones que recibe con Melissa Gate: “Yo soy el papá”

Martina La Peligrosa volvió recargada a la música con su nuevo LP ‘Caribeña’: “A uno se le olvida que hay que vivir para poder crear”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: los azules sufrieron la expulsión de Victoria en El Campín

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Video: Linda Caicedo y su bonito gesto con una de sus admiradoras luego del partido de la selección Colombia femenina

Selección Colombia tendría su primera baja para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Hora y dónde ver FC Barcelona contra Real Madrid, El Clásico por el liderato de LaLiga