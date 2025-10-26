Revelan la identidad del trabajador del metro de Medellín que murió embestido por un conductor borracho: era un contratista de 28 años

Varios funcionarios de la obra se encontraban dentro del área de seguridad y señalización dispuesta para proteger los trabajos cuando se desencadenó el primer incidente - crédito Metro de Medellín/@FicoGutierrez/X

Un grave accidente en la Avenida Regional se reportó en la mañana del 26 de octubre de 2025 a la altura del puente de la 4 Sur, en jurisdicción de Bello, donde un vehículo particular irrumpió en una zona de obras y arrolló a varios trabajadores.

El siniestro ocurrió en el mismo sector donde se desarrollaban trabajos de mantenimiento sobre la vía férrea, tras un socavamiento registrado días antes.

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario (e) de Movilidad de Medellín, Luis Eduardo Echeverri, en declaraciones recogidas por el Metro, varios funcionarios de la obra se encontraban dentro del área de seguridad y señalización dispuesta para proteger los trabajos cuando se desencadenó el primer incidente: una motocicleta perdió el control y colisionó contra los trabajadores, causando daños leves contra ellos, y materiales.

“El motociclista que provocó esa primera colisión se dio a la fuga del lugar. Los demás trabajadores quedaron evaluando los daños en motos y vehículos cuando ocurrió el segundo incidente”, relató Echeverri.

¿Quién era la víctima mortal?

Mientras los operarios evaluaban los daños, un automóvil particular, conducido por Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años, ingresó intempestivamente al área delimitada de la obra, arrasando con los elementos de seguridad. “El vehículo se llevó conos, maletines y hasta la cinta de acordonamiento, que quedó pegada en el bumper”, detalló el secretario de Movilidad.

El hecho provocó la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años, empleado de la empresa Telval, y dejando a otros tres operarios heridos, según pudo establecer El Colombiano.

Por su parte, los tres trabajadores que terminaron ilesos fueron identificados como Manuel de Jesús Paternina Martínez, quien permanece en estado crítico en la clínica Las Vegas bajo cuidados intensivos; Fabio Nelson Úsuga Giraldo; y Juan Esteban Celis Muñetón: ambos presentaron heridas de menor gravedad. Otra de las víctimas, llamada Luis Fernando Gutiérrez Salgado, rechazó la atención médica.

Tras el accidente, el Metro de Medellín solicitó apoyo al 123, que envió una ambulancia al lugar, mientras que unidades de la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad de Medellín y el supervisor de la empresa Telval atendieron la emergencia y colaboraron en el traslado de los lesionados. “Otra persona presenta heridas leves y fue atendida por Sura, mientras que una tercera rechazó la atención médica”, precisó Echeverri.

La entidad informó que colabora con la Secretaría de Movilidad para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del trabajador fallecido y nuestra solidaridad con los heridos y sus compañeros”, manifestó el Metro de Medellín en un comunicado.

El secretario de Movilidad lamentó lo sucedido y reiteró el llamado a la prudencia de los conductores en los tramos donde se ejecutan obras. “Es un hecho profundamente doloroso, que no debió ocurrir. Pedimos a los ciudadanos respetar la señalización y conducir con precaución en las zonas intervenidas”, concluyó Echeverri.

Operación en un tramo del metro de Medellín se reactivó, confirmó el alcalde

Por su parte, el mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en la tarde del 26 de octubre de 2025 la reapertura parcial de la línea del metro, entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

Gutiérrez destacó que los equipos responsables no solo cumplieron el cronograma previsto, sino que lograron concluir las labores dos días antes de lo programado. “Nos adelantamos prácticamente dos días gracias a los trabajadores”, subrayó Gutiérrez en un video publicado desde su cuenta en X.

El mandatario se refirió a la reapertura como un logro agridulce, expresando que, aunque se superó la crisis operativa y se restableció el servicio con seguridad, la satisfacción se vio empañada por la pérdida humana: “Es agridulce y es triste porque... por supuesto, el día de hoy se generó un accidente absurdo donde pierde la vida uno de los trabajadores y contratistas de esta obra. O sea que nuestra solidaridad con su familia, con su gente”, afirmó.

Gutiérrez también agradeció a todos los trabajadores y entidades participantes por su dedicación y esfuerzos para restablecer la movilidad en el tramo afectado, asegurando que el incidente no detendrá el compromiso con el sistema de transporte: “Damos por superada la contingencia en el metro de Medellín. A seguir queriendo el metro, a seguirlo cuidando y... por supuesto, atentos a todos los temas importantes que estén acá, por supuesto, en la ciudad”, subrayó el alcalde.