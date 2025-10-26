Colombia

Revelan la identidad del trabajador del metro de Medellín que murió embestido por un conductor borracho: era un contratista de 28 años

El siniestro tuvo dos momentos: en el primero estuvo involucrado un motociclista, mientras que, en el segundo, donde ocurrió la fatalidad, tuvo como protagonista a un conductor de un vehículo particular

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Varios funcionarios de la obra
Varios funcionarios de la obra se encontraban dentro del área de seguridad y señalización dispuesta para proteger los trabajos cuando se desencadenó el primer incidente - crédito Metro de Medellín/@FicoGutierrez/X

Un grave accidente en la Avenida Regional se reportó en la mañana del 26 de octubre de 2025 a la altura del puente de la 4 Sur, en jurisdicción de Bello, donde un vehículo particular irrumpió en una zona de obras y arrolló a varios trabajadores.

El siniestro ocurrió en el mismo sector donde se desarrollaban trabajos de mantenimiento sobre la vía férrea, tras un socavamiento registrado días antes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario (e) de Movilidad de Medellín, Luis Eduardo Echeverri, en declaraciones recogidas por el Metro, varios funcionarios de la obra se encontraban dentro del área de seguridad y señalización dispuesta para proteger los trabajos cuando se desencadenó el primer incidente: una motocicleta perdió el control y colisionó contra los trabajadores, causando daños leves contra ellos, y materiales.

“El motociclista que provocó esa primera colisión se dio a la fuga del lugar. Los demás trabajadores quedaron evaluando los daños en motos y vehículos cuando ocurrió el segundo incidente”, relató Echeverri.

El accidente, registrado en la
El accidente, registrado en la avenida Regional de Medellín, involucró a varios trabajadores del metro de la ciudad: uno de ellos falleció - crédito @metrodemedellin/X

¿Quién era la víctima mortal?

Mientras los operarios evaluaban los daños, un automóvil particular, conducido por Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años, ingresó intempestivamente al área delimitada de la obra, arrasando con los elementos de seguridad. “El vehículo se llevó conos, maletines y hasta la cinta de acordonamiento, que quedó pegada en el bumper”, detalló el secretario de Movilidad.

El hecho provocó la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años, empleado de la empresa Telval, y dejando a otros tres operarios heridos, según pudo establecer El Colombiano.

Por su parte, los tres trabajadores que terminaron ilesos fueron identificados como Manuel de Jesús Paternina Martínez, quien permanece en estado crítico en la clínica Las Vegas bajo cuidados intensivos; Fabio Nelson Úsuga Giraldo; y Juan Esteban Celis Muñetón: ambos presentaron heridas de menor gravedad. Otra de las víctimas, llamada Luis Fernando Gutiérrez Salgado, rechazó la atención médica.

El vehículo particular implicado en
El vehículo particular implicado en el segundo incidente se llevó por delante "conos, maletines y hasta la cinta de acordonamiento" - crédito @metrodemedellin/X

Tras el accidente, el Metro de Medellín solicitó apoyo al 123, que envió una ambulancia al lugar, mientras que unidades de la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad de Medellín y el supervisor de la empresa Telval atendieron la emergencia y colaboraron en el traslado de los lesionados. “Otra persona presenta heridas leves y fue atendida por Sura, mientras que una tercera rechazó la atención médica”, precisó Echeverri.

La entidad informó que colabora con la Secretaría de Movilidad para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del trabajador fallecido y nuestra solidaridad con los heridos y sus compañeros”, manifestó el Metro de Medellín en un comunicado.

El secretario de Movilidad lamentó lo sucedido y reiteró el llamado a la prudencia de los conductores en los tramos donde se ejecutan obras. “Es un hecho profundamente doloroso, que no debió ocurrir. Pedimos a los ciudadanos respetar la señalización y conducir con precaución en las zonas intervenidas”, concluyó Echeverri.

Operación en un tramo del metro de Medellín se reactivó, confirmó el alcalde

Operación en un tramo del metro de Medellín se reactivó tras la muerte de un contratista, confirmó el alcalde - crédito @FicoGutierrez/X

Por su parte, el mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en la tarde del 26 de octubre de 2025 la reapertura parcial de la línea del metro, entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

Gutiérrez destacó que los equipos responsables no solo cumplieron el cronograma previsto, sino que lograron concluir las labores dos días antes de lo programado. “Nos adelantamos prácticamente dos días gracias a los trabajadores”, subrayó Gutiérrez en un video publicado desde su cuenta en X.

El mandatario se refirió a la reapertura como un logro agridulce, expresando que, aunque se superó la crisis operativa y se restableció el servicio con seguridad, la satisfacción se vio empañada por la pérdida humana: “Es agridulce y es triste porque... por supuesto, el día de hoy se generó un accidente absurdo donde pierde la vida uno de los trabajadores y contratistas de esta obra. O sea que nuestra solidaridad con su familia, con su gente”, afirmó.

Gutiérrez también agradeció a todos los trabajadores y entidades participantes por su dedicación y esfuerzos para restablecer la movilidad en el tramo afectado, asegurando que el incidente no detendrá el compromiso con el sistema de transporte: “Damos por superada la contingencia en el metro de Medellín. A seguir queriendo el metro, a seguirlo cuidando y... por supuesto, atentos a todos los temas importantes que estén acá, por supuesto, en la ciudad”, subrayó el alcalde.

Temas Relacionados

Conductor borrachoTrabajadorContratistaMetro de MedellínJulián Andrés Valderrama MonzónSiniestroColombia-Noticias

Más Noticias

Federico Gutiérrez estalló contra Petro por asegurar que en Medellín “no dejaban votar”: “Delirante”

El alcalde de Medellín le respondió al primer mandatario sobre las presuntas limitaciones que en esa ciudad se estarían ejecutando para evitar que los colombianos votaran la consulta del Pacto Histórico

Federico Gutiérrez estalló contra Petro

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: ya lo gana el Verdolaga con gol de Marino Hinestroza

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

La plataforma se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Conoce las 10 películas favoritas

“No le vayan a recibir plata a Gustavo Petro”: así “contamina” la inclusión del presidente colombiano en la Lista Clinton

El escándalo internacional sacude la política y la economía colombiana, mientras crecen las dudas sobre la autonomía de las instituciones y el futuro democrático del país

“No le vayan a recibir

Así reaccionó Petro a la victoria de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico a la presidencia: “Se impone la democracia y hay que obedecerla”

El presidente de la República se pronunció en su perfil de X y, con un mensaje que generó múltiples comentarios de sus detractores, se expresó frente al triunfo del senador del Polo Democrático Alternativo, que obtuvo un multitudinario respaldo

Así reaccionó Petro a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas favoritas

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Una mujer denunció que fue víctima de un atraco en un exclusivo sector de Bogotá al interior de un bar con escopolamina

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: ya lo gana el Verdolaga con gol de Marino Hinestroza

Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”

Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”

Duras críticas a Wilmar Roldán tras ser designado para la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. LDU de Quito

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha