Colombia

Natalia París se sinceró acerca de la manera en que abordó la crianza de su hija Nana: “Era muy permisiva”

La modelo, DJ y empresaria habló de cómo buscó que la relación con su hija fuese todo lo contrario a la que tuvo con su madre

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Natalia París enfrentó el reto
Natalia París enfrentó el reto de la maternidad bajo el escrutinio mediático tras el nacimiento de su hija Mariana Correa - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Desde el nacimiento de Mariana Correa (Nana París), ser madre fue para Natalia París un reto que se vivió de cara al país entero.

Durante los años de mayor auge en su carrera como modelo (y envuelta en la polémica luego de conocerse que el padre de su hija era el narcotraficante Julio César Correa, alías Julio Fierro, asesinado en 2001), la modelo paisa tuvo que lidiar con el escrutin¡o de los medios de comunicación en ese periodo, hecho que desde el principio condicionó la crianza de su hija.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la empresaria siempre tuvo claro que su papel como madre era distinto al de su personaje público: “A Mariana le tocó cuando estaba chiquitica, esas épocas en las que yo era una modelo y todo lo que pasaba alrededor mío era muy mediático”, recordó en diálogo con La Red de Caracol Televisión.

“Yo me acuerdo que siempre le enseñaba que nos tocaba hacer fila porque claro, llegábamos al cine y no nos hacían hacer fila. Que creciera con los pies muy en la tierra”, remarcó.

El ruido mediático también significó aprender a convivir con rumores, críticas y los “chistes de Natalia” que se hicieron populares en sus años de máxima popularidad a modo de estereotipo. Frente a ese panorama, Natalia optó por transformar esos momentos en formas de brindarle aprendizajes a Mariana.

“Yo le enseñaba que todo eso era muy bueno, que los chistes eran muy chistosos, que hablaran de su mamá era superbueno porque me estaban haciendo publicidad. Siempre yo le daba la vuelta”, indicó.

Natalia París transformó las críticas
Natalia París transformó las críticas y rumores mediáticos en enseñanzas positivas para su hija - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Durante la charla, Natalia remarcó que el ejemplo de su propia madre marcó el punto de partida para crear un vínculo diferente con su hija. “Yo tengo una relación muy linda con mi mamá, pero completamente opuesta a lo que fue la crianza con mi hija”, explicó, reconociendo que su madre más controladora y rigurosa, reforzó en ella la convicción de buscar una relación basada en la amistad y la confianza: “Entonces yo dije: ‘Ay, no, yo no quiero que se repita eso en Mariana. Yo quiero ser muy amiga de mi hija’”, dijo.

Esa postura la llevó a optar por abordar los retos propios de la adolescencia en un ambiente de libertad, de claridad y honestidad. “Desde muy chiquitica ella, cuando tenía novios y todo eso, yo era muy permisiva, creo que ha sido una estrategia muy inteligente de mi parte”, señaló con orgullo.

“Cuando Mariana ya empezó la adolescencia y querían estar en discotecas y todo, yo les decía: ‘Invite a sus amigos a la casa’. Yo les compraba el tequila, el trago y yo no subía a estar ahí, controlando. Estaba yo tranquila en mi cuarto, durmiendo, sabiendo que Mariana estaba aquí mismo y no por ahí en una discoteca”, explicó.

Nana París valoró la permisividad
Nana París valoró la permisividad y confianza de su madre, considerándola un acierto en su formación personal - crédito @mariana_correa14/Instagram

Aunque no han faltado quienes le han cuestionado esa manera de abordar la crianza, Natalia no dudó de su convencimiento de que esa fue “la manera más inteligente que yo he tenido para criar a una niña libre, adolescente, rebelde… y mira cómo me ha ido de bien”.

Sobre los temas considerados tabú, también mantuvo una postura directa y sin rodeos: “En su momento, cuando llegó al tema de las drogas y del sexo, así de frente, sin pelos en la lengua, yo le decía: ‘Así es esto, esto, esto, esto. Estas drogas son así, así, así’”, manifestó.

Durante la entrevista, la propia Nana París reconoció que ese fue un acierto de su madre: “La verdad, siempre ha sido muy permisiva conmigo y no como esas mamás que no dejan a sus hijos hacer nada. Yo siento que ese es el peor error, porque luego se vuelven unos locos”, expresó.

Y aunque Nana admitió entre risas y con la complicidad de la propia Natalia que “yo abusé, pero ella no lo sabía”, su postura es clara: “Si pudiera volver a escoger en otra vida, eh, la volvería a escoger a ella”.

Temas Relacionados

Natalia ParísNana ParísFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Iconos de la música nacional e internacional se hicieron notar con estrenos durante la semana

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las producciones más populares de

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

El delantero superó una dura lesión que lo alejó durante casi un año, pero sigue en proceso para quedar en óptimas condiciones para jugar en la Serie A

Duván Zapata sigue a la

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Faltando poco para terminar la fase de Todos contra Todos, ya se perfilan los clubes que entrarán en las semifinales, así como otros que se alejaron de la posibilidad

Cuatro equipos ya están en

Fruko afirmó estar preparado para el día de su muerte: “Es un regalo de Dios”

El líder y fundador de Fruko y sus Tesos presentó una nueva versión de uno de sus clásicos junto al cantante Nacho Acero

Fruko afirmó estar preparado para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Podcasts que encabezan la lista

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Fruko afirmó estar preparado para el día de su muerte: “Es un regalo de Dios”

Deportes

Duván Zapata sigue a la

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín

Atlético Nacional sacaría a Diego Arias como técnico: René Higuita habló sobre el posible nuevo entrenador

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano