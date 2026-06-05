Eliminarán temporalmente la ciclorruta norte-sur por obras en la Séptima: la ciclovía dominical cambiará su recorrido desde el 7 de junio

La Secretaría Distrital de Movilidad mantendrá dos carriles por sentido en la carrera Séptima, con un contraflujo entre las calles 98 y 101 - crédito idrd

A partir del domingo 7 de junio de 2026, Bogotá enfrentará suspensiones temporales y cambios en el trazado de la ciclovía dominical en uno de sus corredores más emblemáticos: la carrera Séptima.

Las intervenciones obedecen a la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) entre las calles 92 y 106, implementado desde el viernes 5 de junio. El objetivo es facilitar actividades como el pipe jacking (tecnología para instalar tuberías subterráneas sin abrir zanjas), especialmente entre calles 98 y 102.

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Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el proyecto busca entregar a Bogotá una infraestructura moderna, segura y sostenible, mientras se minimiza el impacto sobre la movilidad diaria de los ciudadanos.

Durante esta etapa, los trabajos se concentrarán en la carrera séptima entre calles 99 y 102, con cierres parciales en el separador central y la calzada oriental. Para mantener la fluidez vehicular, se garantizarán dos carriles habilitados por sentido en todo momento, incluyendo un contraflujo entre calles 98 y 101 sobre la calzada occidental.

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Bogotá aplicará desde el 7 de junio de 2026 suspensiones temporales y cambios en la ciclovía dominical de la carrera Séptima por obras viales - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Cambios para ciclistas y trazado de la ciclovía

Los ciclistas serán los más directamente afectados por las obras, ya que la ciclorruta en sentido norte-sur entre calles 92 y 106 será eliminada temporalmente. Quienes transiten en sentido sur-norte deberán girar a la izquierda en la calle 92 y tomar la ciclorruta existente en el separador central hacia la carrera 11, que conecta de manera continua hasta la calle 170.

Los usuarios que vayan de norte a sur podrán usar la ciclorruta de la carrera 11 y girar a la izquierda en la calle 92 para retornar a la carrera séptima y retomar la ruta habitual hacia la calle 26.

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría de Movilidad han insistido en que, a pesar de los cambios, se mantendrán alternativas seguras y señalizadas para los ciclistas, con el propósito de garantizar la continuidad de sus recorridos y minimizar las afectaciones. En el futuro, el Corredor Carrera Séptima contará con 11,56 kilómetros continuos de ciclorruta, mejorando la conectividad con corredores como las calles 100, 170 y 183.

La ciclorruta en sentido norte-sur entre las calles 92 y 106 será suspendida temporalmente y los ciclistas deberán desviarse por la carrera 11 - crédito Idrd/X

Modificaciones en la Ciclovía dominical

Para los miles de bogotanos que cada domingo y festivo disfrutan de la Ciclovía dominical sobre la carrera séptima, también habrá ajustes. Desde el 7 de junio, el tramo entre calles 116 y 92 será redireccionado: quienes transiten en sentido sur-norte, al llegar a la calle 92, deberán girar hacia el occidente y continuar por la calzada sur o la ciclorruta del separador central, hasta la carrera 15. Allí podrán reincorporarse a la Ciclovía para seguir hacia el norte y conectar con la calle 116.

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En sentido norte-sur, los usuarios deberán tomar la Ciclovía de la carrera 15 hasta la calle 92, girar al oriente por la calzada sur o la ciclorruta del separador central, y volver a la carrera séptima para retomar el recorrido habitual hacia el sur.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) acompañará la nueva ruta con Guardianes de la Ciclovía, señalización y personal de apoyo, garantizando la seguridad y la orientación de los usuarios durante todo el periodo de obras.

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La Ciclovía dominical de la carrera Séptima será redireccionada entre las calles 116 y 92 y los usuarios deberán enlazar con la carrera 15 - crédito @CarlosFGalan/X

Cambios para el transporte vehicular y público

El tráfico vehicular también sufrirá modificaciones: entre las calles 98 y 101 se implementará un contraflujo para mantener dos carriles habilitados en cada sentido. Se recomendó a los ciudadanos programar sus viajes con anticipación, estar atentos a la señalización y a las indicaciones del personal en vía para reducir los posibles inconvenientes.

En cuanto al transporte público, Transmilenio y el IDU, junto con la entidad de Movilidad, harán seguimiento constante a la operación de las rutas zonales y duales que circulan por la carrera séptima, asegurando cobertura y eficiencia para los usuarios. Cerca de 60 rutas seguirán operando en el sector, con ajustes operativos en tiempo real según se requiera.

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