Cuatro muertos y once heridos dejó explosión en barcaza de Pasacaballos: las autoridades mantienen la alerta hospitalaria en Cartagena

El estallido ocurrió en la mañana del jueves 4 de junio en un astillero del Canal del Dique, donde la embarcación estaba en mantenimiento, y provocó quemaduras y traumas en los afectados - crédito @PilotodeCometas / X

La explosión de una barcaza en un astillero de Pasacaballos, corregimiento de Cartagena, dejó cuatro personas muertas y al menos once heridas, según confirmó la Alcaldía de Cartagena y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

El incidente, ocurrido en la zona industrial del corregimiento, llevó a la activación del plan hospitalario de emergencia en la ciudad y puso en marcha un amplio operativo interinstitucional para atender a las víctimas.

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Emergencia en el astillero: balance preliminar y operativo de respuesta

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, la explosión se registró en la mañana del jueves 4 de junio, cuando una barcaza que se encontraba en mantenimiento en un astillero sobre el Canal del Dique sufrió una detonación de gran magnitud. El estallido provocó la muerte inmediata de cuatro trabajadores, cuyos cuerpos fueron hallados en el lugar una vez los organismos de socorro lograron controlar las llamas.

La explosión de una barcaza en un astillero de Pasacaballos, en Cartagena, dejó cuatro muertos y al menos 11 heridos - crédito @dumek_turbay / X

El balance preliminar, comunicado por la Alcaldía de Cartagena, señala que once personas resultaron heridas. Algunas sufrieron quemaduras y traumas de diversa gravedad. Las autoridades sanitarias precisaron que la mayoría fue atendida inicialmente en el centro de salud de Pasacaballos, donde se implementaron protocolos especiales para emergencias industriales. Posteriormente, varios pacientes fueron remitidos a clínicas de mayor complejidad en Cartagena.

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La directora de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leeden, informó que “atendimos un total de once pacientes, la mayoría con quemaduras menores, y otros fueron derivados a clínicas debido a la gravedad de sus heridas”. Según declaraciones recogidas por El Tiempo, algunos de los afectados ya recibieron el alta médica, mientras que otros permanecen bajo observación.

Coordinación institucional y activación de alertas en salud

Tras la explosión, la respuesta de las entidades de emergencia fue inmediata. Participaron el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd), la Defensa Civil, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), equipos médicos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y personal de Ecopetrol.

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La emergencia en Pasacaballos activó el plan hospitalario de emergencia y un operativo interinstitucional en Cartagena - crédito @dumek_turbay / X

El director del Dadis, Rafael Navarro España, explicó que “la magnitud de la explosión no permitió brindar asistencia médica a las cuatro personas que fallecieron en el sitio”. Navarro también destacó la articulación institucional para estabilizar la situación y garantizar el traslado oportuno de los heridos a centros con capacidad para tratar casos de quemaduras.

La Alcaldía de Cartagena y el Dadis activaron un plan de contingencia en Pasacaballos ante la posibilidad de nuevos afectados o la necesidad de ampliar la atención médica. “Extendemos nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y seguimos articulando acciones para garantizar la atención de los heridos”, expresó el Dadis en su pronunciamiento oficial.

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Indagaciones sobre las causas y ambiente en la comunidad

Las causas de la explosión permanecen bajo investigación. En las primeras horas circularon versiones sobre la posible presencia de sustancias derivadas del petróleo a bordo de la embarcación, pero ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el origen del incidente.

La detonación ocurrió el 4 de junio en una barcaza en mantenimiento sobre el Canal del Dique, donde murieron cuatro trabajadores - crédito @dumek_turbay / X

Equipos técnicos y judiciales continúan la recolección de evidencias en el área afectada para determinar qué ocurrió exactamente dentro de la barcaza y si existían condiciones de riesgo previas.

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La Concesión Ecosistemas del Dique restringió la navegación por el Canal del Dique durante el desarrollo de la emergencia, con el fin de facilitar las labores de los equipos de rescate y técnicos.

El estallido generó momentos de pánico entre trabajadores y habitantes de Pasacaballos, corregimiento conocido por su actividad en la industria marítima, astilleros y operaciones logísticas vinculadas al sector portuario de Cartagena.

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La Alcaldía de Cartagena activa el plan hospitalario tras el estallido en un astillero - crédito @dumek_turbay / X

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, compartió imágenes de la conflagración y envió un mensaje de condolencia a las familias de los fallecidos. “Hacia el mediodía de este jueves se reportó una explosión en una barcaza de un astillero ubicado en Pasacaballos, que dejó cuatro fallecidos en el acto a raíz del fuerte impacto, y once heridos, quienes a esta hora están fuera de peligro y permanecen bajo observación médica”, declaró el mandatario local en X.