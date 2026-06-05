Colombia

Partido Alianza Verde continúa dividido: tomó crucial decisión tras solicitudes de escisión de Jota Pe Hernández y Cathy Juvinao

La colectividad, fraccionada entre el ala oficialista, que se decantó por la campaña presidencial del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, y los congresistas que hacen parte de la oposición, tuvo una nueva jornada para definir su futuro político

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La congresista de la Alianza Verde apoyó el proyecto del senador. Fotos: Colprensa / @JotaPeHernandez
Catherine Juvinao y Jota Pe Hernández están en proceso de abandonar las toldas del partido Alianza Verde - Colprensa - @JotaPeHernandez/X

La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde formalizó en la tarde del jueves 4 de junio el avance del proceso de escisión de dos de sus figuras más visibles, en medio de una crisis interna que redefine el rumbo de la colectividad antes de las elecciones de 2026. La decisión incluye el hundimiento al proceso de escisión del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, y el inicio formal del trámite para la representante Cathy Juvinao.

La dirigencia confirmó que en la reunión ordinaria de la dirección nacional se adelantó el procedimiento establecido estatutariamente frente a la solicitud de escisión presentada por el senador Pulido Hernández, se enviarán los resultados de la votación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, tal como está definido, será este el organismo que emitirá la definición correspondiente frente a esta petición del santandereano, que quiere emprender su propio camino.

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Partido Alianza Verde - Jota Pe Hernández - Cathy Juvinao
Mediante este comunicado, el partido Alianza Verde confirmó decisiones en casos de Jota Pe Hernández y Cathy Juvinao - crédito @PartidoVerdeCoL/x

Además, frente a la solicitud presentada por la representante Juvinao, se aprobó el inicio del estudio de la misma; siendo esta la primera etapa del proceso de separación de la parlamentaria. De esta manera, dos de los congresistas que más oposición han hecho al gobierno del presidente Gustavo Petro, buscan que se avance en sus posiciones, cuando han señalado que esta colectividad habría sido raptada por los que le son leales al presidente y a su administración.

Polémica por aparentes trabas a la escisión de Jota Pe Hernández: “Sin duda me lesionó”

En el caso específico del senador, la solicitud para el estudio de la escisión ya había sido aprobada el 13 de abril, y durante la jornada del jueves 4 de junio se hundió su petición con un resultado de 41 votos a favor y 9 en contra, pues el senador explicó que necesitaba 42 apoyos. El congresista ha insistido de manera pública que, pese a esa votación, su proceso ha enfrentado obstáculos dentro del partido, según él, por instrucción de Cepeda, que se estaría atravesando.

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Jota Pe Hernández e Iván Cepeda
Jota Pe Hernández se despachó en un nuevo mensaje contra el senador Iván Cepeda Castro, que se estaría oponiendo a la escisión del partido Alianza Verde - crédito @JotaPeHernandez/X

“Iván Cepeda, su instrucción fue bien recibida por sus borregos, Ud. creyó hacerme daño con esto, (y sin duda me lesionó) pero no estoy derrotado, voy con más fuerza a mostrarle a Colombia, la calaña de persona que usted y el peligro que para nuestra nación usted representa”, escribió Hernández en sus redes sociales, al señalar de forma directa al aspirante del oficialismo como responsable de maniobras internas al interior de la colectividad para perjudicarlo.

Y agregó, en un nuevo mensaje. “¡NO ES CIERTO QUE MI SALIDA DEL PARTIDO FUE APROBADA! Hoy líderes de izquierda del verde, hundieron mi escisión y no me permitieron salir del partido. Necesitaba 42 votos y los seguidores de Cepeda votaron negativo. ¡Pero ahora más que nunca, voy firme contra los bandidos!“, denunció Hernández, que lamentó que al interior de la representatividad impidan su desvinculación, como era su deseo desde que radicó la solicitud.

Jota Pe Hernández sobre su proceso de escisión
El senador Jota Pe Hernández amplió sus reacciones sobre su proceso de escisión y confirmó que su solicitud fue hundida - crédito @JotaPeHernandez/X

Antes, el 2 de junio, el senador había cuestionado la demora y las resistencias a su salida. “Estoy seguro de que si yo estuviese en casa de Cepeda, ese sujeto haría lo que fuera por sacarme de su casa. ¿No entiendo por qué?, quienes me han denominado facho, misógino, nazi, quienes celebraron ‘mi salida’, ahora no quieren permitir que me vaya. Hablémosle claro a Colombia”, expresó en un duro mensaje, en el que esbozó obstáculos para formalizar su separación.

Cathy Juvinao agradeció luz ‘verde’ para su separación del partido

Por su parte, la representante Juvinao agradeció la aprobación del inicio del estudio de su solicitud, que avanza con una comisión interna para definir los términos de su salida. “Agradezco a la dirección nacional del partido Verde aprobar el inicio del estudio de nuestra solicitud de escisión, con la cual conformaremos una comisión para aterrizar el acuerdo. Mi compromiso de respeto y fraternidad por el proceso e historia de todos en nuestra colectividad”, expresó.

Cathy Juvinao agradeció crucial decisión de la Alianza Verde
A través de sus redes sociales, la representante a la Cámara Cathy Juvinao agradeció crucial decisión de la Alianza Verde - crédito @CathyJuvinao/X

A su vez, en la sesión de la dirección nacional que oficializó estos movimientos se reafirmó el apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Uno de los asistentes de la jornada fue el senador electo John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que resumió el estado actual de la colectividad. “Seguimos fortaleciendo la democracia interna, el respeto por las diferencias y las decisiones colectivas”, reafirmó.

Como parte de la reconfiguración del espectro político nacional, tal parece que figuras como Hernández y Juvinao buscarían estar encaminadas en crear nuevas colectividades políticas y con ello tener su propia representación de fuerzas en el Congreso. Aunque el desenlace de estos procesos no tendría mayor influencia en el panorama de alianzas para la segunda vuelta, sí podría tener un papel importante en la composición del legislativo para lo que se avecina.

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