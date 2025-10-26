Largas filas, alteración de orden público y otras novedades que reportó la Defensoría del Pueblo durante la consulta del Pacto Histórico

Comunidades indígenas se tomaron la sede de la Registraduría en Tumaco, Nariño, rechazo a las medidas tomadas por la entidad de cambiar la ubicación de varias mesas de votación - crédito X

Durante la realización de la consulta interna del Pacto Histórico el domingo 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó 50 novedades relacionadas con el proceso electoral, según información difundida en un comunicado oficial.

Los hechos involucran a 21 departamentos, 36 municipios y dos localidades de Bogotá, con mayor incidencia en Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia y Vaupés.

La jornada estuvo marcada por la presencia activa de la Defensoría del Pueblo, que desplegó 1.058 funcionarios y 266 integrantes de la defensoría pública en todo el país para acompañar el proceso.

El equipo, junto a las 42 defensorías regionales y el nivel central, participó en la coordinación de los Puestos de Mando Unificado (PMU), tanto en el ámbito nacional como en los territoriales, con el fin de facilitar la atención de solicitudes ciudadanas y monitorear el normal desarrollo de la consulta.

Los hechos afectaron a 21 departamentos y 36 municipios, con mayor incidencia en Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia y Vaupés - crédito @DefensoriaCol / X

El operativo buscó garantizar que la ciudadanía ejerciera su voto en condiciones de igualdad y respeto a los derechos fundamentales. “La presencia de la Defensoría del Pueblo en todo el país busca garantizar que cada ciudadano y ciudadana pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, dignidad y respeto por los derechos humanos”, informó la entidad en su balance parcial.

Tipos de novedades identificadas durante la jornada

Según el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, las 50 novedades se clasificaron en tres grandes categorías:

37 dificultades logísticas y de censo electoral vinculadas principalmente con cambios o traslados de puestos de votación y la congestión en varios sitios del país.

7 informes de inobservancia electoral, que incluyen hechos como la incautación de propaganda política por parte de las autoridades.

6 casos relacionados con orden público y seguridad, dentro de los cuales destacó la incineración de material electoral en Arjona, Bolívar.

Problemas logísticos y de registro electoral

El 74% de los incidentes correspondió a problemas logísticos y de censo electoral, como traslados de puestos y congestión - crédito X

La mayoría de los incidentes reportados estuvieron relacionados con obstáculos logísticos. Con base en el balance presentado por la entidad, estos inconvenientes afectaron la participación debido a:

Cambios y traslados inesperados de puestos de votación

Congestión de votantes en múltiples municipios

Dificultades en el acceso o verificación del censo electoral

Valle del Cauca y Córdoba encabezaron la lista con seis reportes cada uno, mientras que Antioquia y Vaupés sumaron cinco y cuatro informaciones, respectivamente.

Alteraciones de orden público y seguridad

Se registraron siete casos de inobservancia electoral, incluyendo incautación de propaganda política - crédito @DefensoriaCol / X

Entre las afectaciones más graves, la Defensoría destacó que una turba destruyó y quemó material electoral en la Institución Educativa del corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, Bolívar, de acuerdo con las declaraciones del secretario del Interior departamental, Javier Doria, reproducidas por Caracol Radio.

El evento se originó, según el funcionario, por el descontento de la comunidad frente al manejo del Gobierno nacional respecto a la reparación de una vía en la región.

En Tumaco, Nariño, manifestantes ocuparon temporalmente la sede de la Registraduría, lo que interrumpió el desarrollo regular de la jornada hasta que las autoridades lograron restablecer el orden.

En Cauca, las medidas restrictivas incluyeron la limitación en el transporte de gas y la prohibición de concentraciones políticas en espacios públicos, para evitar posibles enfrentamientos.

Balance de seguridad a nivel nacional

La Defensoría instó a garantizar el libre ejercicio del voto y continuará monitoreando el proceso hasta el cierre de urnas - crédito X

El dispositivo dispuesto para el acompañamiento incluyó 54.370 uniformados, de los cuales 37.537 policías se asignaron directamente a puestos de votación mientras que otros 16.833 apoyaron labores de seguridad externa.

En total, la consulta del Pacto Histórico se desarrolló en 1.102 municipios, los 32 departamentos del país y Bogotá, en 13.405 puestos de votación y 19.833 mesas habilitadas.

Paralelamente, las autoridades implementaron restricciones administrativas en 559 municipios. Entre las medidas adoptadas figuran la ley seca, la prohibición del parrillero hombre en motocicletas y restricciones al transporte de escombros y gas propano.

La Defensoría instó a todas las entidades presentes en el PMU a atender de manera inmediata cualquier posible vulneración de los derechos políticos y a adoptar de forma oportuna las acciones que permitan el libre ejercicio del voto. El organismo anunció que su equipo continuará atento a nuevos reportes mientras la consulta del Pacto Histórico avance hacia el cierre de urnas.