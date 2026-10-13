Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 12 de octubre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este lunes 12 de octubre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha:lunes 12 de octubre de 2026.

Número ganador: 6764.

Signo ganador: Aries.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sorteo Chontico Noche hoy, martes 12 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Sorteo Chontico Noche hoy, martes 12 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Halloween con conciencia, la iniciativa deportiva que llama la atención en Cundinamarca

La programación incluye trofeos, estímulos económicos para los primeros lugares de la fase competitiva y un premio de $500.000 para el cosplay destacado

Halloween con conciencia, la iniciativa deportiva que llama la atención en Cundinamarca

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 13 de octubre

Cuáles son los vehículos que no transitan este martes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 13 de octubre

FMS arrancó temporada en Bogotá: Aczino fue la estrella de la jornada

Valles T igualó lo hecho por el mexicano y se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones

FMS arrancó temporada en Bogotá: Aczino fue la estrella de la jornada

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de octubre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”

Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

Deportes

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Envigado F.C. respondió a los rumores de una posible venta del club, tras el cambio del ciclo financiero

El cruce entre David González, entrenador de América, y Jorge Bustamante, periodista en Cali: “No puedes hablar más”

Yaser Asprilla volvió a ser figura del partido con su equipo, Girona, esta vez ante Tenerife: hizo gol pero salió lesionado

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación