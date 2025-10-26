Colombia

En noviembre regresa vuelo que conecta a Medellín con paradisíaco destino al que solo se podía acceder viajando durante horas por tierra y mar

Actualmente la manera más fácil de llegar a esta población es mediante un viaje por tierra de 8 horas y una travesía en lancha

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Desde noviembre vuelven los vuelos
Desde noviembre vuelven los vuelos regulares a Capurgana - crédito lmar.com.co

La reactivación de la ruta aérea directa entre Medellín y Capurganá representa un cambio sustancial para quienes buscan acceder a uno de los destinos más singulares del Caribe colombiano.

A partir de noviembre, la aerolínea Clic vuelve a operar vuelos desde el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín hacia el corregimiento de Capurganá, en el departamento del Chocó, lo que permite a los viajeros llegar en aproximadamente una hora y 15 minutos a este enclave costero, tradicionalmente aislado por su difícil acceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta ahora, quienes partían desde Antioquia debían afrontar un trayecto considerablemente más largo y complejo. La opción más habitual consistía en tomar un autobús hasta los municipios de Turbo o Necoclí, un recorrido terrestre que podía superar las ocho horas, seguido de un viaje en lancha de entre una y dos horas adicionales, dependiendo de las condiciones marítimas.

Esta logística convertía el desplazamiento en una travesía de casi un día completo, lo que limitaba las posibilidades de escapadas cortas y desincentivaba a muchos potenciales visitantes.

Es un destino ideal para
Es un destino ideal para desconectar de la vida urbana, ya que no hay automóviles ni motos, solo bicicletas y lanchas - crédito almar.com.co

La nueva conexión aérea no solo reduce de forma drástica el tiempo de viaje, sino que también facilita el acceso a un destino que, por su aislamiento, ha conservado un carácter único.

Capurganá es un corregimiento del municipio de Acandí, situado en el Golfo de Urabá, muy próximo a la frontera con Panamá. Aunque suele describirse como una “isla paradisíaca” por su ambiente y desconexión, en realidad no lo es desde el punto de vista geográfico. Su atmósfera “isleña” se debe a la ausencia total de carreteras y vehículos motorizados: en Capurganá no circulan automóviles ni motocicletas, y la movilidad interna se realiza a pie, en bicicleta, en pequeñas embarcaciones o en carretas.

Este entorno, donde la vida transcurre entre el mar y la selva del Darién, ha convertido a Capurganá en un refugio buscado para el descanso, el buceo y el ecoturismo. Sus playas de aguas cristalinas, la exuberante selva tropical y la abundante biodiversidad ofrecen un escenario ideal para quienes desean desconectarse de la vida urbana.

Entre las actividades más apreciadas se encuentran el snorkel, el buceo, el senderismo, la visita a cascadas ocultas y las excursiones a lugares cercanos como Sapzurro y La Miel, ya en territorio panameño.

Es un destino conocido por
Es un destino conocido por sus playas de aguas cristalinas y exuberante selva tropical - crédito roadtrip.travel

El Aeropuerto Narcisa Navas de Capurganá (CPB), ubicado a pocos kilómetros de la población, es la principal vía de acceso aérea a la zona. Esta pequeña terminal opera vuelos únicamente hacia Medellín y, hasta ahora, los vuelos directos solo estaban disponibles durante la temporada de Semana Santa y con cupos limitados.

La reactivación de la ruta por parte de Clic amplía las opciones para los viajeros, permitiendo planificar visitas durante todo el año. Además de la nueva ruta de Clic, existen otras alternativas para llegar a Capurganá.

La aerolínea Satena ofrece vuelos regulares de lunes a viernes desde el Aeropuerto Olaya Herrera hasta el aeropuerto del municipio de Acandí. Desde allí, es necesario tomar una lancha que cubre el trayecto hasta Capurganá en aproximadamente 40 minutos.

El aeropuerto Aeropuerto Narcisa Navas
El aeropuerto Aeropuerto Narcisa Navas solo recibe vuelos limitados operados por Satena - crédito @German_Vargas / X

Para quienes priorizan el costo sobre la rapidez, la opción terrestre sigue vigente: el viaje en bus hasta Necoclí dura cerca de ocho horas, seguido de un traslado marítimo de unas dos horas hasta el destino final.

La reapertura de la conexión aérea directa no solo beneficia a los turistas que buscan una escapada de fin de semana, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local de esta región del Chocó, donde el turismo constituye una de las principales fuentes de ingreso.

Temas Relacionados

Vuelos a CapurganáAerolínea ClicVuelos a MedellínEcoturismoColombia-NoticiasColombia-Turismo

Más Noticias

Polémica en millonario contrato de camionetas blindadas para la UNP en Colombia: ya hay retrasos, prórrogas y posibles irregularidades en la ejecución

La adquisición de 64 vehículos Toyota Fortuner para la protección de funcionarios enfrenta demoras por más de 10 meses, ajustes contractuales y fuertes cuestionamientos por movimientos aparentemente irregulares por parte del contratista

Polémica en millonario contrato de

Gustavo Petro respondió a los bancos de Colombia por la posibilidad de un bloqueo de sus cuentas: “¿No tienen patria?”

El mandatario planteó interrogantes sobre la lealtad de las instituciones financieras en un contexto de restricciones, aludiendo a una posible obediencia a normas extranjeras y al impacto en sus derechos como presidente

Gustavo Petro respondió a los

Dan de baja a alias Jenny, la principal responsable de la seguridad de Iván Mordisco: había sido reclutada por las disidencias a los 13 años

La cabecilla, también señalada de ser la compañera sentimental de ‘Mordisco’, fue preparada por las disidencias en técnicas de combate, elaboración de explosivos y labores de inteligencia

Dan de baja a alias

Gustavo Petro pidió postergar el cierre de las mesas de votación en la consulta del Pacto Histórico: este es el motivo

El presidente de la República, en sus redes sociales, solicitó al jefe de la Registraduría General del Estado Civil, Hernán Penagos, que se corra la hora límite para dar por culminada la jornada, que por ley está prevista para las 4:00 p. m.

Gustavo Petro pidió postergar el

“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

La actriz de “La vendedora de rosas” compartió un video en el que se mostró vulnerable, despertando una ola de apoyo y mensajes solidarios de parte de la comunidad digital

“No le encuentro sentido a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

“No le encuentro sentido a

“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

Aida Victoria Merlano destapa los mensajes privados con su ex Juan David Tejada y enciende las redes con sus declaraciones

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona

Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2