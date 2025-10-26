Ataque sicarial dejó un muerto y dos heridos en Bucaramanga: Una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

La víctima mortal fue identificada como Aldahir Correa Leal - crédito Montaje Infobae

La violencia volvió a sacudir a Bucaramanga con un ataque armado que dejó una persona muerta y dos heridas frente al parque de Los Niños en Bucaramanga.

El ataque ocurrió el 25 de octubre de 2025 a las 7:00 p. m., cuando Aldahir Correa Leal, circulaba en una motocicleta junto a su pareja, Luz Nelly Niño Cely.

De acuerdo con los hechos descritos por Vanguardia, otra motocicleta se acercó y el acompañante sacó un arma disparando varias veces.

“Fueron por lo menos diez detonaciones”, informaron testigos a la Policía.

Correa Leal recibió impactos en el tórax y antebrazo izquierdo, mientras que Luz Nelly Niño Cely sufrió una herida en la zona lumbar. Ambos quedaron tendidos en el lugar.

Las víctimas fueron atacados con arma de fuego - crédito Colprensa

Durante el tiroteo, Vivian Polet Silva Giraldo, una transeúnte ajena a la situación, fue alcanzada por un proyectil en la pierna. Varios agentes de la Policía acudieron de inmediato para socorrer a los heridos.

Aldahir Correa fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas, mientras que las otras dos personas permanecen bajo atención médica.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron la investigación para dar con la identidad de los responsables. Según el reporte, Correa Leal registraba antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio, entre ellos casos por violencia intrafamiliar, concierto para delinquir, lesiones personales y suministro a menor.

Además, era reconocido por su relación con la venta de estupefacientes en la zona sur del área metropolitana y había recibido amenazas previas.

“El hecho causó zozobra entre los asistentes al parque y generó despliegue de los organismos de seguridad y del CTI de la Fiscalía”, detalló el medio citado. Unidades forenses recopilaron videos de seguridad y entrevistaron a testigos buscando avances en la investigación.

El CTI de la Fiscalía sede Bucaramanga se encargó del levantamiento del cadáver de Aldahir Correa Leal - crédito @CTI/Sitio web

El ataque coincide con una ola de homicidios que afecta a Bucaramanga y su área metropolitana. Entre el 19 y el 25 de octubre, 12 personas fueron asesinadas. El hecho que más conmocionó a la comunidad fue la masacre de cuatro personas en Villa Esperanza, Floridablanca.

Por su parte, el alcalde de ese municipio, José Sánchez Carvajal, ofreció hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los implicados.

Violento ataque en sector La Invasión dejó cuatro muertos y una comunidad marcada por el dolor en Santander

El barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca, Santander, fue escenario de una violenta madrugada el sábado 25 de octubre de 2025, debido a un asesinato múltiple que dejó cuatro personas muertas.

Los hechos se registraron en el sector conocido como La Invasión, ubicado entre Villa Esperanza y Altos de la Cumbre, donde vecinos reportaron haber escuchado varios disparos cerca de las 3:00 a. m.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades locales, los agentes encontraron los cuerpos sin vida en una zona de difícil acceso.

Los hechos ocurrieron en uno de los barrios del sector conocido como La Cumbre, en el sur de Bucaramanga - crédito Google Maps

El coronel Savin Andrade, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que “las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por el control del microtráfico”.

El oficial precisó que el equipo de la Fiscalía y la Policía continúa la recolección de evidencias con miras a esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Tras los hechos, las autoridades señalaron que convocarán un consejo de seguridad extraordinario para definir el monto de una recompensa que podría ofrecerse a quienes aporten información clave para identificar y capturar a los responsables del asesinato múltiple.

El hecho dejó una imagen que impactó a la comunidad: la mascota de una de las personas fallecidas, un perro labrador dorado, permaneció junto al cuerpo durante el levantamiento forense.

Testigos narraron cómo el animal manifestaba angustia y no se alejaba de su dueño, incluso mientras los peritos realizaban el traslado del cadáver.

Un residente relató que el perro “intentó seguir la camilla, moviendo la cola lentamente”, hasta que vecinos de la zona se solidarizaron y decidieron acoger al animal en sus hogares.