Yina Calderón aseguró que ya tiene plan para Epa Colombia cuando salga de la cárcel: “Me respondió que sí”

La expectativa se mantiene en torno a la posibilidad de liberación de Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, luego de que se confirmara en septiembre pasado la llegada de un acuerdo con TransMilenio para permitirle participar de un proceso de reparación integral por los daños ocasionados por cuenta de su papel en el paro nacional de 2019.

Lo anterior, pese al concepto emitido por la Corte Constitucional, que ratificó los fallos de las dos instancias previas y consideró que sus actos difundidos en redes sociales participanto de los disturbios constituyeron un acto de incitación al terrorismo.

Actualmente, Epa Colombia cumple su condena en la Escuela de Carabineros. Su equipo legal está a la espera de que se le permita, o bien una libertad anticipada, o bien terminar la condena bajo detención domiciliaria luego del acuerdo alcanzado con la entidad de transporte público.

Una de las personas que más se ha pronunciado pidiendo por la liberación de Daneidy es Yina Calderón. La DJ, empresaria y creadora de contenido volvió a ser noticia durante la última semana debido a las repercusiones de su polémica participación en Stream Fighters 4, cuando terminó la pelea de manera anticipada con Andrea Valdiri, negándose a levantar las manos para defenderse y provocando decepción tanto entre el público que vio el combate como entre el organizador del evento, WestCol.

Por estos días, la huilense se prepara para participar en La Mansión de Luinny, un formato de telerrealidad realizado en República Dominicana de características similares a La casa de Alofoke, del mismo país y en el que actualmente participa la cantante colombiana Valka.

Durante una reciente emisión de su espacio digital Escándalo TV, Yina contó algunos detalles de sus planes, debido a que deberá ausentarse temporalmente del espacio mientras participa del citado reality show. Según detalló, durante su estadía en la isla caribeña serán sus hermanas quienes asuman la conducción de las transmisiones en vivo y se encarguen de comentar su desempeño en la competencia. Calderón aseguró que está dejando todo organizado para que sus proyectos continúen sin contratiempos durante su ausencia.

Por otra parte, Yina adelantó que ya tenía en mente hacer algo con Epa Colombia una vez que esta recuperara su libertad: invitarla a formar parte de su programa. Esta iniciativa, según relató Calderón, ya cuenta con el visto bueno de la propia Daneidy, quE aceptó la propuesta a través de una intermediaria: Karol Samantha, pareja de Barrera.

“Una vez que mi amiga Epa salga de la cárcel va a hacer parte de Escándalo TV. Yo le mandé a decir con Karol y ella me respondió que sí, pero que le pusiéramos unas pantallas atrás, ustedes saben que ella es bien arrebatada y yo le dije ‘listo’”, relató Calderón.

Este fue el acuerdo firmado por Epa Colombia con TransMilenio

El pacto alcanzado entre la entidad y la empresaria de keratinas tiene dos ejes principales. El primero contempla actividades de carácter pedagógico y simbólico que la influenciadora deberá realizar tanto en espacios físicos como en plataformas digitales.

“Son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte”, precisó la empresa.

Dentro de estas acciones se incluye la elaboración y difusión de videos educativos, la presentación de excusas públicas a la ciudadanía, así como labores de servicio social y pedagogía con usuarios en estaciones y troncales de TransMilenio.

El segundo componente es de carácter económico: Barrera deberá pagar 100 millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio S.A., como parte de la reparación por los daños ocasionados, que en su momento fueron avaluados en más de 467 millones de pesos.