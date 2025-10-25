Última esposa de Gilberto Rodríguez Orejuela afirmó que en Colombia es más peligroso hablar de políticos que de narcos

La vallecaucana fue testigo de todo lo relacionado con el proceso 8.000 en los 90 - crédito Montaje Infobae (Colprensa/EditorialTestigoDirecto)

Después de 30 años de que se registrara la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, máximo líder del cartel de Cali, su última pareja, Aura Rocío Restrepo, está estrenando un libro en el que promete revelar los secretos del narcotráfico en los 80 y 90 en Colombia.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, Restrepo entregó detalles inéditos de “Gilberto y yo”, una obra en la que contará historias de varias reinas de belleza que terminaron ligadas a capos de la época.

“Hace mucho tiempo dije que aquí la realidad superaba la ficción y es tal cual”, indicó Restrepo antes de confesar una de las historias que más le han generado temor sobre su conocimiento en la historia del país.

Aura Rocío Restrepo estuvo junto a Gilberto Rodríguez Orejuela durante ocho años - crédito Editorial Testigo Directo

La afirmación de la autora se registró debido a que recordó la época en la que decidió escribir sobre su vida a pesar de los riesgos que esto podría suponer.

“Es innegable que al principio tenía algún tipo de aprensión, pero fue una decisión y un paso que tomé primero por mis hijos, por todo lo que estábamos viviendo. Yo pienso que como han pasado treinta años, la gente no se rasga las vestiduras por esto”.

Al respecto, Restrepo afirmó que nunca pensó en recibir algún tipo de represalia por parte de Gilberto Rodríguez Orejuela o alguien del cartel de Cali, puesto que el líder de la estructura criminal, que falleció en una prisión de Estados Unidos, le prometió que permitiría que la mujer rehiciera su vida con total libertad.

“En su momento, tenía más miedo por mi exesposo, padre de mis hijos, que había pasado con él un proceso de violencia intrafamiliar muy fuerte. Siempre supe que Gilberto, que un día me prometió que me iba a respetar la vida y mis decisiones, lo iba a cumplir”.

Aura Rocío Restrepo fue la última pareja que tuvo Gilberto Rodríguez Orejuela antes de ser capturado - crédito Editorial Testigo Directo

Sin embargo, la caleña reveló que en su momento sí recibió ataques y amenazas, pero no de nadie ligado al narcotráfico, sino por hablar sobre política.

“Hace tres años, previo a las elecciones presidenciales, yo le respondí a Ernesto Samper Pisano en Twitter (ahora X) porque él estaba hablando de ”Fico" Gutiérrez, acusándolo con La oficina de Envigado; yo le contesté que no fuera cínico, sinvergüenza, que a mí me había tocado ver las tulas (maletas) de dólares que iban para él y su campaña“.

En su momento, Restrepo pensó que se trataba de algo sin importancia que no tendría mayor relevancia por el paso del tiempo, por lo que aceptó hablar ante la prensa sobre los escándalos de políticos y narcos en los 90; jornadas más tarde dejaron una granada en la puerta de un establecimiento comercial que estaba a punto de aperturar.

“A los diez días, en la puerta de mi negocio, con el que estaba comenzando, dejaron una granada. Me tocó dejar todo abandonado, perder lo que tenía, por eso yo aclaro que para mí es más difícil meterte con políticos que con narcotraficantes”.

La obra será presentada en la Feria Internacional del Libro en Cali - crédito Editorial Testigo Directo

Este hecho, sumado a la relevancia pública que volvió a tener por hablar ante los medios, obligaron a que la vallecaucana tuviera que dejar a un lado su vida, se radicara en Medellín y comenzara a manejar un vehículo en plataformas.

“Yo estoy segura de que eso fue por las entrevistas que hice, ha sido el único inconveniente que tuve. En ese momento me fui para Medellín, saqué un carro a crédito y empecé a conducir Uber por dos años, saliendo adelante”.

Por último, Restrepo indicó que en el libro “Gilberto y yo”, que será presentado en la Feria Internacional del Libro de Cali, las personas podrán conocer más historias sobre su vida, en la que estuvo junto al mayor capo de la región durante ocho años.