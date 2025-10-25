Colombia

Petro volvió a arremeter contra el Consejo de Estado, tras la suspensión de su modelo de salud: “Como si le doliera que los niños pudieran vivir”

Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario afirmó que la medida judicial afecta una política que, según él, logró reducir la mortalidad infantil en el país

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Petro cuestionó públicamente la decisión judicial durante la “Marcha por la paz, la soberanía y la democracia” - crédito X

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar la decisión del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, con el cual el Gobierno nacional pretendía establecer un Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.

El mandatario aseguró que el sistema suspendido es el que ha producido la baja de la tasa de mortalidad infantil en Colombia” y defendió su implementación durante un discurso en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en medio de la “Marcha por la paz, la soberanía y la democracia” convocada por su Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento se produjo un día después de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, bajo ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, adoptara la medida cautelar dentro de un proceso de nulidad presentado por el representante a la Cámara Andrés Forero. El congresista cuestionó la legalidad del acto administrativo que sustentaba la reforma a la salud impulsada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El presidente afirmó que el
El presidente afirmó que el sistema suspendido redujo la tasa de mortalidad infantil - crédito X

“Las niñas morían de sed o de falta de comida. Nos tumbaron el decreto del Sistema Preventivo de Salud, que es el que ha producido la baja de la tasa de mortalidad infantil en Colombia. Y me dicen que no debo expresarme. Lo que dice la Constitución es que el presidente acata los fallos, pero no que se queda callado en su boca”, expresó Petro durante su intervención pública.

El jefe de Estado insistió en que la medida judicial afecta un programa que, según él, había mostrado resultados en la reducción de muertes por desnutrición y falta de atención médica en menores. “¿Qué mal estaba haciendo para que una persona de la justicia decidiera acabarlo, como si le doliera que los niños pudieran vivir en este país?”, cuestionó el mandatario ante los asistentes que se concentraron en la Plaza de Bolívar.

La suspensión del Decreto 0858 de 2025

El Consejo de Estado consideró
El Consejo de Estado consideró que el Ejecutivo pudo haber excedido sus facultades reglamentarias - crédito Chepa Beltran/Europa Press y Colprensa

El Decreto 0858, expedido el 30 de julio de 2025, buscaba sustituir parcialmente el Decreto 780 de 2016 —norma marco del sistema de salud—, con el propósito de implementar el denominado Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Este esquema pretendía modificar la manera en que las entidades territoriales gestionan la atención médica, priorizando la prevención sobre la atención hospitalaria.

Con la decisión del Consejo de Estado, el principal instrumento jurídico que sustentaba la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Petro quedó sin efectos temporales. La suspensión provisional se mantendrá mientras el alto tribunal analiza de fondo la demanda de nulidad. Si se confirma la ilegalidad del decreto, su anulación sería definitiva; de lo contrario, el Ejecutivo podría reactivar su aplicación.

Según lo dispuesto por el Consejo de Estado, la medida fue adoptada conforme al artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que autoriza al juez a suspender los efectos de un acto cuando se evidencie una posible violación normativa. En este caso, el alto tribunal encontró indicios de que el decreto habría excedido las facultades reglamentarias del Ejecutivo y modificado disposiciones que, por su naturaleza, requieren reserva de ley.

El representante Andrés Forero, autor de la demanda, argumentó que el Gobierno “usurpó funciones legislativas al modificar por decreto la arquitectura del sistema de salud, sustituyendo disposiciones que requieren reserva de ley”. Dicho planteamiento fue considerado plausible por la magistrada ponente para decretar la suspensión provisional.

Gustavo Petro acusó al Consejo
Gustavo Petro acusó al Consejo de Estado de “ir contra la vida humana”, tras suspender su modelo de salud - crédito @petrogustavo/X

Minutos después de conocerse la decisión, el presidente Petro publicó en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la medida del alto tribunal. “Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana. La ley ordena un sistema preventivo para Colombia”, escribió el mandatario.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsejo de EstadoReforma a la saludMortalidad infantilDecreto 0858 de 2025Modelo de salud preventivaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Palmira

Jugando en el estadio Francisco Rivera Escobar, los escarlatas quieren acercarse al grupo de los ocho primeros equipos ante el Tiburón, que le apunta al liderato

EN VIVO América de Cali

Marchas en Bogotá convocadas por Gustavo Petro hoy, viernes 24 de octubre de 2025: así está el panorama

El jefe de Estado citó a la ciudadanía a que se movilice desde varios puntos de la capital colombiana hacia la plaza de Bolívar, para expresarse en favor de la Asamblea Nacional Constituyente

Marchas en Bogotá convocadas por

Andrés Carne de Res anunció que vuelve a operar tras cumplir los requerimientos de la SIC sobre ventilación y electricidad en los locales

Los establecimientos de comida fueron cerrados por ser considerados riesgosos para los consumidores

Andrés Carne de Res anunció

Colombia inició con goleada la Liga de Naciones Femenina Conmebol: aplastó a Perú por 4-1 en Medellín

Pese a que Pierina Núñez dio la sorpresa con su gol para las Incas, la Tricolor se sacudió con las anotaciones Daniela Montoya, Ivonne Chacón y el doblete de Leicy Santos

Colombia inició con goleada la

Asesinato de Miguel Uribe: Fiscalía judicializó al hombre que contactó al sicario que le disparó

El procesado, identificado como Jhorman David Mora Silva, fue imputado con cargos por los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir

Asesinato de Miguel Uribe: Fiscalía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

t.A.T.u., el recordado dúo ruso,

t.A.T.u., el recordado dúo ruso, anunció concierto en Colombia: esto es lo que se sabe

Conoce la serie de un asesino serial real que triunfa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Valka prendió las alarmas en ‘La casa de Alofoke’: tuvo que recibir atención médica por complicaciones de salud

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

A 30 años de ‘El Dorado’ de Aterciopelados: así se gestó el álbum que le dio voz al rock colombiano en el exterior

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Palmira

Colombia inició con goleada la Liga de Naciones Femenina Conmebol: aplastó a Perú por 4-1 en Medellín

Colombia pasó el primer examen de la Liga de Naciones Femenina Conmebol ante Perú

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: la selección Colombia arrancó bien

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: este será su próximo partido