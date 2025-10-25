Juliana Calderón recordó a Baby Demoni y reveló audio llorando por comentarios de su pareja hacia ella: “¡Puso a mi hija a decirle eso!”

La muerte de Baby Demoni, influenciadora de 24 años, sigue bajo investigación por las autoridades - crédito @baby_demoni_/ Instagram y Conducta Delictiva/YouTube

La muerte de Alejandra Esquin, de 24 años y conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue siendo objeto de debate en redes sociales, debido a las circunstancias en las que esta se produjo y que todavía son objeto de investigación por parte de las autoridades.

Aunque en un primer momento se especuló con la posibilidad de que se tratara de un suicidio, más tarde comenzaron a circular especulaciones alrededor de complicaciones de salud luego de una cirugía estética a la que se sometió, o hasta de una posible muerte violenta, luego de que se apuntara que venía pasando por problemas con Samor One, su pareja.

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones del caso, este fue abordado en el pódcast Conducta Delictiva, que en su más reciente episodio tuvo como invitada a Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, abogada de profesión y muy cercana a Baby Demoni, relató cómo fueron los últimos días de la creadora de contenido.

Uno de los aspectos que acercó a Juliana y sus hermanas fue justamente el deseo de mejorar su cuerpo mediante cirugías estéticas. “El sueño de ella era operarse. Una vez me dijo: ‘No, mi sueño es operarme. Yo quisiera tener una buena cintura, esto y lo otro’. ¿De verdad es esto tu sueño? Dijo: ‘Sí’, yo le dije: ‘Yo te colaboro’“, recordó la abogada.

La operación no fue solo un detalle estético, sino el centro de una ilusión vital que Juliana Calderón y su familia ayudaron a posibilitar, apelando a contactos médicos de confianza y un cuidado constante. “Yo tengo dos cirujanos. Preguntémosle a este, con el primero no se pudo, entonces yo le dije: ‘Listo, tengo otro, no te preocupes’, que fue Ricardo Urazán”.

La cirugía estética fue un sueño cumplido para Baby Demoni, apoyada por las hermanas Calderón y médicos de confianza - crédito @baby_demoni_/IG

Tras concretar la cita, Juliana recordó que todo fluyó entre la amistad, el apoyo de las hermanas Calderón y la confianza profesional, al punto que tanto el especialista como la propia Juliana le manifestaron que las intervenciones fueron un éxito. “Tenía de pronto muchos complejos con su aspecto físico. Entonces, yo decía: ‘No, quedaste superlinda’. El doctor me dijo que había quedado muy linda”, expresó.

Juliana reprodujo en medio del episodio audios y mensajes que le envió Baby Demoni, en los que expresaba su alegría por el cambio al que sometió su cuerpo. “En ningún momento se ve triste ni depresiva ni nada”, remarcó.

La importancia personal de la cirugía también fue confirmada por la madre de Baby Demoni, que compartió con Juliana un comentario inquietante el día del velorio: “‘Imagínate que Baby me dijo que el sueño de ella era operarse y hasta que no se operaran no se moría en paz’. Y preciso se opera y se muere. Qué curiosa es la vida”, señaló.

Juliana Calderón denunció violencia psicológica y celos por parte de Samor One, pareja de Baby Demoni, tras la cirugía - crédito @baby_demoni_/IG

Juliana recordó que Baby estaba contenta de ir a su primera cita de control, sin que nada pareciera anticipar el desenlace posterior. Relató que la noticia la encontró mientras estaba en un centro comercial junto a sus hermanas.

Primero recibió la llamada del cirujano, quien le dijo que estaba en el hospital. Luego, el mejor amigo de la joven, La fresa más nea, así como su madre, le dijeron que entró al centro médico en un delicado estado de salud. Más tarde, la noticia fatal llegó por mensaje de texto cuando la mamá de Baby Demoni le escribió “se nos fue”.

En su condición de apoderada de la familia, Juliana tuvo acceso al celular de la fallecida creadora de contenido, y fue allí cuando se enteró de que la joven tenía novio, pues ella nunca se lo dijo en vida. “La hermana me pasa el celular a mí de Baby Demoni. Me muestra audios, videos, fotos… El celular iba obviamente para el CTI como elemento probatorio. Entonces, yo alcancé a pasar unas cosas a mi celular”, explicó.

Entre esos archivos, descubrió registros que retrataban momentos antes del deceso y el contexto previo. “Me muestra un video donde ella habla unos minutos antes de todo eso. La hermana me comenta que ellos tenían una cámara en su apartamento (...) tenían un televisor dañado, el vidrio quebrado…’”, detalló. No obstante, al intentar hacer la inspección de la cámara, el CTI se encontró con que el dispositivo no tenía memoria, lo que deja abierta las dudas sobre lo que sucedió.

En cuanto a los audios almacenados en el celular de Baby Demoni, Juliana Calderón detalló que fue testigo de interacciones entre Samor One y su hija, que calificó como forzadas.

“Yo escuché los audios donde él le dice: ‘Mamita, pero diga, ¿qué hace su mamá cuando no estoy yo?’. Y entonces, la niña le contesta: ‘Mi mamá se besa con Fresa’. Entonces, él le dice: ‘Sí, diga más, diga más, ¿qué más hace?’, como acosando a la niña a decir cosas", expresó, añadiendo que hubo un audio en respuesta por parte de Baby Demoni (según la versión de Samor One), que no está disponible. “No sé si lo borró, porque él tenía el celular de ella”, señaló.

Al aire, Juliana compartió un audio que Baby Demoni le envió a La fresa más nea, llorando por los rumores de que tenía una relación con él. “Yo quiero saber quién fue la (silenciado), porque me dijo que era de nuestro círculo, socio. ¿Cómo se van a poner a inventar eso? Me trató re feo, ñero, que por eso no se me arrimaba, que me tenía asco, que por eso me había vuelto una plástica, que por eso ni me miraba. Ñero, ¡puso a mi hija a decirle eso!“, se escucha en la grabación.

Juliana Calderón reprodujo al aire lo que le dijo la creadora de contenido, llorando, a la Fresi Nea por los rumores de que estaban juntos - crédito Conducta Delictiva/YouTube

Al respecto, Juliana señaló la posibilidad de que Samor One comenzara a sentir celos por la cirugía y por las intenciones que tenía de cambiarse de hogar, debido a lo peligroso que era el barrio donde vivían. “Él comenzó a sentir de pronto el cambio de crecimiento de ella ahí y de pronto sintió celos. Nunca estuvo de acuerdo con que ella se operara, porque eso me lo comentó su amigo. De paso, el día de la cirugía mi hermana le decía: “Ay, pero se va a operar, va a quedar más linda”. Y él como que: “Ah, sí, ah, sí”, pero no la apoyó ni económicamente, ni con un jugo de mora. Ahí se escucha en el audio donde le decía que ella era una plástica. Le bajó mucho la autoestima. Entonces, sufrió mucha violencia psicológica".