Jorge Rausch derrite Instagram con la romántica felicitación de cumpleaños a su nueva pareja

El amor entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales conquista a los fans: así celebraron el cumpleaños de la DJ - crédito @alejandrarosalesdj - @jorge.rausch/Instagram

La reacción de los seguidores en redes sociales no se hizo esperar tras la publicación en la que Jorge Rausch expresó públicamente su afecto por Alejandra Rosales.

El reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity eligió el cumpleaños de su pareja para compartir, ante casi 2 millones de seguidores en Instagram, un mensaje que rápidamente generó miles de interacciones y comentarios.

En la publicación, Rausch incluyó tres fotografías junto a Rosales y escribió: “Feliz cumpleaños Alejandra Rosales. Mi (pone emojis de mujeres con pelo rojo). Te amo”, mensaje que fue respondido por la DJ con igual entusiasmo: “Gracias, precioso, qué bonito eres”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta muestra de cariño no solo evidenció la solidez de la relación, también motivó a los usuarios a dejar mensajes de apoyo y admiración entre los dos, mientras que otros aprovecharon para dejarle textos de felicitaciones por la celebración de un año más de vida a la DJ.

Jorge Rausch sorprende con romántico mensaje a Alejandra Rosales en redes - crédito @jorge.rausch/IG

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Parejota”, “cuando sea grande quiero ser como usted chef”, “me encantan ellos dos”, “viva el amor”, “que la gente sea inmensamente feliz” y “qué bella pareja, Jorge Rausch, una persona vital, deportista, exitoso, disciplinado, ella se ganó la lotería”, según lo que se puede ver en la publicación del chef.

La relación entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales se hizo pública el 18 de septiembre de 2025, cuando el jurado del programa de cocina presentado en el Canal RCN compartió una sesión fotográfica en la que ambos participaron.

Aquella publicación superó los 24.000 Me Gusta en Instagram, consolidando la atención mediática sobre la pareja y desde entonces, la identidad de Rosales ha sido objeto de múltiples comentarios, tanto positivos como críticos, especialmente en torno a la diferencia de edad entre ambos.

No obstante, la pareja ha continuado mostrando su vínculo de manera abierta y ha recibido cada vez más elogios en las plataformas digitales, pues se muestran seguros, felices y enamorados cada que comparten alguna fotografía juntos.

El amor de Jorge Rausch y Alejandra Rosales conquista Instagram - crédito @jorge.rausch/IG

Rausch presentó públicamente a su pareja con una fotografía de ambos durante una velada en Lazotea Rooftop en Panamá ese post estuvo acompañado de emojis como el corazón y la llama. Aunque desde antes algunos seguidores ya habían notado la cercanía a través de interacciones en redes sociales y apariciones ocasionales en eventos compartidos.

“Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno, aquí vamos”, contó el chef después de mostrar esa imagen.

Alejandra Rosales, además de ser la pareja del jurado de MasterChef, es una DJ profesional con una trayectoria consolidada en la música electrónica.

Ha participado en eventos de relevancia como el Festival Estéreo Picnic, el Baum Festival, el Kannibal Fest en Berlín y ha formado parte de espectáculos en el Movistar Arena y en su perfil de Instagram, donde suma 47.000 seguidores, se describe como artista y chef en formación, mientras suele compartir tanto aspectos de su vida cotidiana como momentos junto a Rausch.

Alejandra Rosales, la DJ que enamoró al jurado de MasterChef - crédito @jorge.rausch/IG

Antes de iniciar su relación con Rosales, Jorge Rausch mantuvo un noviazgo de varios años con la creadora de contenido Natalia Monsalve, pero el propio chef confirmó el fin de esa relación hace algunos meses, aclarando en ese momento que se encontraba soltero y sin intenciones de iniciar nuevos vínculos.

El encuentro con Rosales marcó un giro en su vida personal, permitiéndole mostrarse nuevamente enamorado ante el público.

En el ámbito profesional, Rausch cuenta con una década de experiencia como jurado en MasterChef, donde ha destacado por su carácter, conocimientos y personalidad. Junto a Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón, ha contribuido a posicionar el programa como uno de los referentes de la gastronomía televisiva.