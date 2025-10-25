Colombia

Jorge Rausch derrite Instagram con la romántica felicitación de cumpleaños a su nueva pareja

El chef de ‘MasterChef Celebrity’ sorprendió a sus seguidores al dedicarle un tierno mensaje a la DJ Alejandra Rosales, generando una ola de comentarios positivos hacia la pareja en redes sociales

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
El amor entre Jorge Rausch
El amor entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales conquista a los fans: así celebraron el cumpleaños de la DJ - crédito @alejandrarosalesdj - @jorge.rausch/Instagram

La reacción de los seguidores en redes sociales no se hizo esperar tras la publicación en la que Jorge Rausch expresó públicamente su afecto por Alejandra Rosales.

El reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity eligió el cumpleaños de su pareja para compartir, ante casi 2 millones de seguidores en Instagram, un mensaje que rápidamente generó miles de interacciones y comentarios.

En la publicación, Rausch incluyó tres fotografías junto a Rosales y escribió: “Feliz cumpleaños Alejandra Rosales. Mi (pone emojis de mujeres con pelo rojo). Te amo”, mensaje que fue respondido por la DJ con igual entusiasmo: “Gracias, precioso, qué bonito eres”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta muestra de cariño no solo evidenció la solidez de la relación, también motivó a los usuarios a dejar mensajes de apoyo y admiración entre los dos, mientras que otros aprovecharon para dejarle textos de felicitaciones por la celebración de un año más de vida a la DJ.

Jorge Rausch sorprende con romántico
Jorge Rausch sorprende con romántico mensaje a Alejandra Rosales en redes - crédito @jorge.rausch/IG

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Parejota”, “cuando sea grande quiero ser como usted chef”, “me encantan ellos dos”, “viva el amor”, “que la gente sea inmensamente feliz” y “qué bella pareja, Jorge Rausch, una persona vital, deportista, exitoso, disciplinado, ella se ganó la lotería”, según lo que se puede ver en la publicación del chef.

La relación entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales se hizo pública el 18 de septiembre de 2025, cuando el jurado del programa de cocina presentado en el Canal RCN compartió una sesión fotográfica en la que ambos participaron.

Aquella publicación superó los 24.000 Me Gusta en Instagram, consolidando la atención mediática sobre la pareja y desde entonces, la identidad de Rosales ha sido objeto de múltiples comentarios, tanto positivos como críticos, especialmente en torno a la diferencia de edad entre ambos.

No obstante, la pareja ha continuado mostrando su vínculo de manera abierta y ha recibido cada vez más elogios en las plataformas digitales, pues se muestran seguros, felices y enamorados cada que comparten alguna fotografía juntos.

El amor de Jorge Rausch
El amor de Jorge Rausch y Alejandra Rosales conquista Instagram - crédito @jorge.rausch/IG

Rausch presentó públicamente a su pareja con una fotografía de ambos durante una velada en Lazotea Rooftop en Panamá ese post estuvo acompañado de emojis como el corazón y la llama. Aunque desde antes algunos seguidores ya habían notado la cercanía a través de interacciones en redes sociales y apariciones ocasionales en eventos compartidos.

“Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno, aquí vamos”, contó el chef después de mostrar esa imagen.

Alejandra Rosales, además de ser la pareja del jurado de MasterChef, es una DJ profesional con una trayectoria consolidada en la música electrónica.

Ha participado en eventos de relevancia como el Festival Estéreo Picnic, el Baum Festival, el Kannibal Fest en Berlín y ha formado parte de espectáculos en el Movistar Arena y en su perfil de Instagram, donde suma 47.000 seguidores, se describe como artista y chef en formación, mientras suele compartir tanto aspectos de su vida cotidiana como momentos junto a Rausch.

Alejandra Rosales, la DJ que
Alejandra Rosales, la DJ que enamoró al jurado de MasterChef - crédito @jorge.rausch/IG

Antes de iniciar su relación con Rosales, Jorge Rausch mantuvo un noviazgo de varios años con la creadora de contenido Natalia Monsalve, pero el propio chef confirmó el fin de esa relación hace algunos meses, aclarando en ese momento que se encontraba soltero y sin intenciones de iniciar nuevos vínculos.

El encuentro con Rosales marcó un giro en su vida personal, permitiéndole mostrarse nuevamente enamorado ante el público.

En el ámbito profesional, Rausch cuenta con una década de experiencia como jurado en MasterChef, donde ha destacado por su carácter, conocimientos y personalidad. Junto a Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón, ha contribuido a posicionar el programa como uno de los referentes de la gastronomía televisiva.

Temas Relacionados

Jorge RauschNovia Jorge RauschAlejandra RosalesDJ Alejandra RosalesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Inteligencia artificial en época de elecciones: Riesgos y formas de no caer en noticias falsas

Experto en temas de IA indicó que es cada vez más difícil identificar imágenes o videos que no son reales

Inteligencia artificial en época de

Colombiano detenido por agentes de ICE en una tienda en EE. UU. enfrenta un proceso judicial por fraude: esto se reveló en la audiencia

En medio de la diligencia judicial se precisó el motivo por el que varios agentes migratorios encubiertos arrestaron a Jorge Eliécer González Ochoa en una tienda de abarrotes ubicada en Iowa City

Colombiano detenido por agentes de

Abogado de Petro anunció las primeras acciones legales, tras inclusión en la Lista Clinton: Donald Trump también será demandado

Daniel Kovalik, representante legal del presidente en Estados Unidos, confirmó que iniciará acciones judiciales para impugnar las sanciones impuestas por el Gobierno Trump

Abogado de Petro anunció las

Con inversión millonaria revivirán el ferrocarril en un municipio de Cundinamarca: activará el turismo

Un proyecto de recuperación ferroviaria avanza en la región, generando expectativa por la posibilidad de nuevos recorridos turísticos en tren y la reactivación de distintas experiencias para visitantes y familias locales

Con inversión millonaria revivirán el

Las recomendaciones que emitió el Invima al momento de usar maquillaje y accesorios para celebrar Halloween en Colombia: para todas las edades

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos resaltó que los más pequeños son los más expuestos a sufrir complicaciones, pero se precisó que los más grandes también deben tener en cuenta los consejos para que no terminen amargándose la fiesta

Las recomendaciones que emitió el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Martina La Peligrosa volvió recargada

Martina La Peligrosa volvió recargada a la música con su nuevo LP ‘Caribeña’: “A uno se le olvida que hay que vivir para poder crear”

Ana del Castillo perdió un diente tras comer un dulce típico, su reacción conquistó las redes

Blessd agita las redes con posible indirecta a Karina García en su nueva canción: “Dando lora”

La antigua mansión de Shakira y Pique podría tener nuevo dueño: Lamine Yamal planearía mudanza con Nicki Nicole

Estas son las cirugías que se realizó Melissa Gate: reveló detalles del proceso que vivió

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: se juega el clásico capitalino en El Campín

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la Liga BetPlay

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Ídolo histórico del Bayern Múnich se mostró ilusionado con Luis Díaz: “Las cosas van de maravilla”

Esta fue la dura patada que recibió Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Mönchengladbach