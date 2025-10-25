Colombia

Exmagistrados salieron en defensa de la absolución del expresidente Álvaro Uribe: “No parece ser objeto de casación en la Corte Suprema”

En el comunicado destacan la claridad, profundidad y rigor de la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá

Luciano Niño

Luciano Niño

El Grupo de los 38
El Grupo de los 38 defiende la absolución del expresidente Uribe

La absolución del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez emitida por el Tribunal Superior de Bogotá reconfiguró el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, lo que generó expectativas sobre el futuro del Centro Democrático y el impacto en la izquierda colombiana.

Esta decisión judicial, anunciada el 21 de octubre de 2025, que elimina uno de los principales obstáculos para la participación activa de Uribe Vélez en la vida política fue duramente cuestionada por sectores afines al petrismo.

En reacción a las críticas y recursos de casación a la Corte Suprema de Justicia por parte de las víctimas y de la Fiscalia General de la Nación, el Grupo de los 38, integrado por exmagistrados, rectores, decanos y juristas de reconocida trayectoria, emitió su concepto jurídico sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el comunicado destacan la claridad, profundidad y rigor de la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá y advierten sobre un tema de máxima urgencia: la necesidad de que la justicia sea administrada por jueces de carrera, verdaderamente independientes.

“El Grupo de los 38, conformado por los juristas abajo firmantes, expresamos nuestro respaldo a la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal que le habían sido imputados”, puntualiza.

Tribunal Superior de Bogotá absolvió
Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Uribe Vélez al determinar irregularidades en su caso

Según el documento, “el Tribunal Superior de Bogotá realizó un análisis meticuloso, ponderado y exhaustivo de cada uno de los medios probatorios obrantes en el expediente. La Sala examinó con rigor los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, entre otros, para concluir —como era evidente desde el inicio— que se trataba de testigos con reconocida mendacidad, versiones contradictorias y motivaciones extraprocesales que impedían acreditar responsabilidad penal más allá de toda duda razonable”.

De igual manera, explica que en el fallo de segunda instancia el tribunal identificó con precisión los errores metodológicos de la sentencia contra el líder político del Centro Democrático, citando errores en la interpretación del matarial probatorio.

Bajo esta óptica, la sentencia de primera instancia no solo era jurídicamente insostenible, sino que representaba una manifestación clara del fenómeno del lawfare o persecución judicial, que denunciamos oportunamente. Recordemos que, superado el interés del período presocrático por el arjé o causa última de la existencia, la ética hizo su incursión como parte del pensamiento occidental a través de Sócrates, condenado a muerte por un tribunal ateniense politizado, y cuyo juicio fue inmortalizado por Platón en la Apología, uno de los textos más trascendentales de la filosofía occidental”.

El proceso penal contra Álvaro
El proceso penal contra Álvaro Uribe trasciende lo individual y pone a prueba la capacidad de las instituciones para responder ante desafíos históricos en materia de justicia y gobernabilidad

Así las cosas, los juristas señalan que la inocencia del exgobernador de Antioquia es una victoria en el ejercicio del derecho, puesto que primó la verdad fáctica y no los juicios sesgados.

“La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez representa una victoria del debido proceso sobre el lawfare, del derecho sobre la persecución política, y de la Justicia sobre el sesgo ideológico. La sentencia, rescata valores esenciales que reivindican el pensamiento jurídico sobre las tensiones políticas”, expone el comunicado oficial.

Incluso, destacan que el fallo que dictó el Tribunal Supremo de Bogotá reivindica derechos fundamentales del expresidente Uribe Vélez, por lo que esperan que la Corte Suprema de Justicia mantenga en firme la decisión.

En el comunicado destacan la
En el comunicado destacan la claridad, profundidad y rigor de la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Bogotá

“El principio de legalidad, la presunción de inocencia y la motivación judicial, esencia de las garantías procesales, fueron reivindicados y honrados, como ordena la ley y los tratados internacionales. Confiamos en que la Honorable Corte Suprema de Justicia cerrará en Derecho este debate y que la majestad de la Justicia una vez más, prevalecerá”, concluyen los juristas.

