Petro respondió a Estados Unidos desde la Plaza de Bolívar, tras ser incluido en la Lista Clinton: “Nunca he cedido a propuestas mafiosas”

El presidente Gustavo Petro aseguró que Giménez y otros políticos de Estados Unidos buscan que se arrodille ante ese país - crédito X

El 24 de octubre de 2025, durante Marcha por La Paz, la soberanía y la democracia, el presidente Gustavo Petro se pronunció ante la audiencia convocada en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Sus declaraciones surgieron luego de que el Gobierno de Estados Unidos decidiera incluirlo en la Lista Clinton, por presuntamente respaldar con sus acciones al narcotráfico.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

Ante la multitud, el presidente respondió directamente al representante estadounidense Carlos A. Giménez, que se pronunció a través de su cuenta de X luego de que se hiciera pública la inclusión de Petro en el listado.

En la red social, el congresista norteamericano aseguró que el primer mandatario debió haber cambiado su forma de pensar y su conducta, rechazada por el Gobierno de Donald Trump, para así evitar las sanciones que le fueron impuestas.

“Le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaría su patético accionar. Ahora que coseche lo que ha sembrado. Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de Estados Unidos”, señaló Giménez.

El representante Carlos A. Giménez criticó al presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton - crédito @RepCarlos/X

El jefe de Estado se pronunció al respecto, señalando a Giménez de ser “un congresista bastante corto en ideas”. De acuerdo con su explicación, en ningún momento ha tenido nexos con el narcotráfico, por lo que, desde su perspectiva, su inclusión en la Lista Clinton obedece a intenciones de personas poderosas que residen en Estados Unidos.

“Yo nunca he cedido a propuestas mafiosas. Para mí ese tipo de expresiones no son más, sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami, con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar a un presidente, porque no lo van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos”

En desarrollo…