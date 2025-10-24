Marchas en Bogotá convocadas por Gustavo Petro hoy, viernes 24 de octubre de 2025: así está el panorama

El presidente Petro pidió a los ciudadanos que se movilicen en Bogotá en contra de Trump - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Durante la jornada del miércoles 22 de octubre de 2025, y en respuesta a las políticas sancionatorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump a Colombia, el mandatario Gustavo Petro convocó a la ciudadanía capitalina a una movilización en favor de su gobierno, durante la jornada del viernes, 24 de octubre de 2025.

La movilización también contará con un propósito ulterior y es impulsar el activismo en favor de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo borrador del proyecto de ley fue publicado el 23 de octubre del 2025 por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

De la misma manera, el presidente colombiano quiere congregar a sus simpatizantes, luego de que un juez del Tribunal Superior de Bogotá dictara un fallo absolutorio de segunda instancia en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Momentos después de que se conociera la sentencia, Petro publicó en sus redes: “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.