Marchas en Bogotá convocadas por Gustavo Petro hoy, viernes 24 de octubre de 2025: así está el panorama

Durante la jornada del miércoles 22 de octubre de 2025, y en respuesta a las políticas sancionatorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump a Colombia, el mandatario Gustavo Petro convocó a la ciudadanía capitalina a una movilización en favor de su gobierno, durante la jornada del viernes, 24 de octubre de 2025.
La movilización también contará con un propósito ulterior y es impulsar el activismo en favor de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo borrador del proyecto de ley fue publicado el 23 de octubre del 2025 por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
De la misma manera, el presidente colombiano quiere congregar a sus simpatizantes, luego de que un juez del Tribunal Superior de Bogotá dictara un fallo absolutorio de segunda instancia en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Momentos después de que se conociera la sentencia, Petro publicó en sus redes: “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.
Uno de los mensajes que abrió la jornada de protestas fue el pronunciamiento del mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que, antes que a la ciudadanía, le pidió al jefe de Estado garantizar la seguridad durante las movilizaciones.
A través de redes sociales divulgó esta solicitud: “Presidente @petrogustavo, le pido que usted, como convocante de las manifestaciones de hoy, haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, para que lo hagan de forma pacífica y evitar, a toda costa, actos de violencia y destrucción”.
La comunicación oficial emitida por el burgomaestre pidió que la eventualidad suceda sin desmanes, como ocurrió durante la jornada de movilización del 7 de octubre, cuando ciudadanos vandalizaron varios puntos comerciales del norte de la capital con un mensaje en favor de Palestina.
“Bogotá será escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República Gustavo Petro, la manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas“, comentó Galán.
Asimismo, el jefe del Distrito le pidió al jefe de Estado que, “como Comandante de las Fuerzas Armadas le pido respaldar la labor de la Fuerza Pública y garantizar que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional”.