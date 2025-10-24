Estados Unidos sancionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico

El presidente colombiano, Gustavo Petro, protagoniza momentos de tensión con el Gobierno de Donald Trump - crédito Luisa González/Reuters

El Gobierno de Estados Unidos cumplió con lo anunciado: incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, manejada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro.

Además del jefe de Estado, su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, actualmente investigado por la justicia colombiana, también parecen en el listado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Junto con ellos está el ministro del Interior, Armando Benedetti, que se ha unido a las críticas que ha hecho el presidente Petro en contra del primer mandatario estadounidense Donald Trump.

El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

En desarrollo...