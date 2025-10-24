Colombia

Consejos prácticos para colombianos en aeropuertos internacionales, claves para un viaje sin contratiempos

El éxito de un recorrido por el extranjero depende de la planificación. Desde la llegada anticipada a la terminal hasta la consulta de regulaciones migratorias

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Organizar la maleta con precisión
Organizar la maleta con precisión y verificar la documentación evita contratiempos en el aeropuerto - crédito iStock

Cientos de colombianos cruzan a diario las puertas de un aeropuerto internacional con destino a nuevos países.

Aunque el viaje promete experiencias irrepetibles, el primer reto suele ser cómo sortear los imprevistos y el estrés antes de abordar. Aprender a navegar por las terminales aéreas resulta clave para no convertir el trayecto en una fuente de angustia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

1. Organizar la maleta con precisión

El primer consejo apunta al equipaje. Preparar la maleta evita contratiempos y garantiza que no falte nada esencial. Para un viaje de siete días, se recomienda empacar una prenda para cada jornada y verificar que los cargadores y adaptadores estén incluidos.

No menos importante es incorporar la documentación: el pasaporte debe tener vigencia y los tiquetes de avión deben estar impresos o descargados en el celular.

2. Llegar con anticipación al aeropuerto

El 90% de los episodios de ansiedad en los aeropuertos tiene que ver con el atraso. Lo ideal es planificar la llegada entre dos y tres horas antes de la salida del vuelo, especialmente si se debe registrar equipaje.

Esta precaución minimiza el riesgo de perder vuelos y brinda margen para atender imprevistos.

3. Dominar el control de seguridad

Pocos momentos generan más tensión que el filtro de seguridad. Se sugiere revisar las normas específicas del país de destino y alistar los líquidos en una bolsa transparente de un litro.

Todos los dispositivos electrónicos deben quedar en un compartimiento accesible para extraerlos rápido. La clave está en anticipar la inspección y mostrar colaboración con el personal de seguridad.

Dominar el control de seguridad
Dominar el control de seguridad agiliza el proceso y disminuye el estrés antes de abordar - crédito iStock

4. Ubicar la puerta de embarque al llegar

La localización de la puerta de embarque debe ser la primera actividad tras el registro. En la mayoría de aeropuertos, la información se activa 45 o 60 minutos antes del embarque.

Las aplicaciones de aerolíneas permiten configurar alertas automáticas, pero quienes prefieren métodos tradicionales pueden consultar pantallas de salidas y anotar la puerta. Recomendable programar una alarma en el teléfono unos 15 minutos antes para dirigirse a tiempo a la zona de abordaje.

5. Usar el wifi gratuito de la terminal

Las terminales internacionales suelen ofrecer acceso a wifi libre, aunque pueden fijar límites temporales.

Este recurso facilita consultar detalles del destino, buscar recomendaciones de hotel o coordinar transporte. Aprovechar ese periodo para resolver pendientes digitales ahorra estrés una vez en la ciudad de llegada.

6. Explorar las tiendas y zonas de ocio

Gran parte del entretenimiento en un aeropuerto internacional reside en sus tiendas y restaurantes. Existe oferta de chocolatería, libros, perfumería, ropa y comida.

Varios viajeros suelen adquirir snacks para el vuelo y seleccionar un libro para el trayecto. Mantenerse hidratado es fundamental, ya que los vuelos largos tienden a deshidratar.

Explorar tiendas y zonas de
Explorar tiendas y zonas de ocio en el aeropuerto internacional mejora la experiencia y ayuda a relajarse antes del vuelo - crédito iStock

7. Documentarse sobre la arquitectura y servicios únicos

Viajar también permite conocer edificios emblemáticos. Los arquitectos diseñan los aeropuertos para asombrar a los visitantes; muchos disponen de terrazas públicas, jardines temáticos y zonas dedicadas a la cultura local.

Informarse sobre las instalaciones especiales del aeropuerto suma valor al paso por la terminal.

8. Anticipar el transporte desde el aeropuerto

Planeamiento significa también evaluar las opciones de traslados una vez que aterriza el avión.

Muchos destinos principales de Europa y Asia requieren reserva previa de transporte, ya sea taxi, buses o trenes. Herramientas como Google Maps o las aplicaciones de movilidad local pueden ser útiles para monitorear rutas y tarifas de traslado.

Anticipar el transporte desde el
Anticipar el transporte desde el aeropuerto asegura traslados eficientes y evita demoras al llegar al destino - crédito iStock

9. Proteger documentos y objetos de valor

Las aglomeraciones aumentan el riesgo de robos. Se recomienda llevar el pasaporte, tarjetas de crédito y dinero en efectivo en una riñonera o un bolsillo cerrado adherido al cuerpo.

Es recomendable hacer una copia digital de los documentos oficiales y enviarla por correo electrónico personal para tener respaldo.

10. Consultar las normas migratorias y de aduanas

Los controles migratorios de cada país exigen cumplir reglas distintas. Revisar con antelación qué productos están permitidos, cuál es el límite de efectivo o cómo funciona el proceso de declaración, acelera el paso por migración y evita sanciones o demoras.

Temas Relacionados

Aeropuertos internacionalesViajes al extranjeroColombianos en el extranjeroColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín impulsa el acceso a la universidad con becas para más de 1.000 estudiantes: así puede participar

La oferta incluye programas presenciales y virtuales en diversas disciplinas, con apoyos integrales para evitar la deserción y facilitar la permanencia estudiantil, beneficiando a comunidades tradicionalmente excluidas

Medellín impulsa el acceso a

Acemi se pronunció tras fallo que suspendió el decreto con el que Petro quería reformar el sistema de salud: “Una decisión en derecho”

Ana María Vesga, titular de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, hizo énfasis en cómo persiste la incertidumbre en sector mientras se define el rumbo normativo y operativo de la atención en Colombia

Acemi se pronunció tras fallo

Familiares de adulto mayor que falleció por ataque de abejas en Valledupar no reclamaron el cuerpo: alcaldía asumirá el sepelio

El lamentable suceso expuso la vulnerabilidad de los adultos mayores ante emergencias ambientales, impulsando a las autoridades a revisar protocolos de seguridad en centros similares de la ciudad

Familiares de adulto mayor que

Concejales rechazan la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán: “Es una estrategia del petrismo”

Los miembros del Cabildo Distrital argumentaron que la iniciativa para retirar del cargo al alcalde obedece a cálculos políticos en favor del Gobierno nacional

Concejales rechazan la revocatoria del

Activista venezolano reveló detalles de su estado de salud, tras ser víctima de un atentado en Bogotá: “Me destruyeron el pie”

Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez recibieron seis y ocho disparos, respectivamente, cuando salían de un edificio ubicado en Usaquén

Activista venezolano reveló detalles de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Andrés Cepeda se

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Karol G se suma a la exclusiva lista de invitados al ‘Vogue World: Hollywood 2025′

Deportes

James Rodríguez y León hacen

James Rodríguez y León hacen cuentas en el Torneo Apertura: qué necesitan para pasar de ronda y salvar al colombiano del fracaso

Ministerio del Deporte aclaró situación del Pereira por huelga de jugadores: esto dijo el Gobierno nacional

Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la Serie Mundial 2025

Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado