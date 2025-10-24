Actor porno colombiano fue condenado a doble cadena perpetua por asesinar y desmembrar a dos hombres en el Reino Unido

Colombiano condenado a doble cadena perpetua por brutal asesinato en Inglaterra - crédito @Mofoman360/X

El Tribunal de la Corona de Woolwich, en el Reino Unido, condenó a cadena perpetua al ciudadano colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, tras declararlo culpable del asesinato y desmembramiento de dos hombres identificados como Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62.

Las autoridades británicas confirmaron que Mosquera la noche del 10 de julio de 2024, fue arrestado después de intentar deshacerse de los restos de las víctimas en el puente Clifton ubicado en la ciudad de Bristol, al oeste de Inglaterra, pues según la investigación, el acusado se encontraba en pleno acto de “dispersión” de los cuerpos cuando fue sorprendido por la Policía.

Durante la audiencia, el juez Joel Bennathan fue enfático al calificar los crímenes como “extremadamente violentos y perturbadores” y en consecuencia, informó que Mosquera deberá cumplir un mínimo de 42 años en prisión antes de poder optar a cualquier revisión de su pena.

El tribunal dictaminó dos cadenas perpetuas por los asesinatos de Longworth y Alfonso, y además le agregó 16 meses adicionales de cárcel por posesión de material de pornografía infantil, hallado durante las investigaciones.

Yostin Mosquera, capturado en Bristol con restos humanos, conmociona a Inglaterra - crédito @DaveAtherton20/X

De acuerdo con la información entregada por las autoridades y los medios locales, el colombiano iba con dos maletas pesadas, de las que goteaba sangre, y esto alertó a un ciudadano que, preocupado por su comportamiento, lo observó de cerca.

Este episodio marcó el desenlace de un caso que conmocionó a la ciudad y condujo a la captura del ciudadano colombiano, quien fue hallado responsable de uno de los crímenes más atroces registrados en Inglaterra en los últimos años.

Las autoridades británicas lograron reconstruir el itinerario criminal de Mosquera gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, que documentaron cada uno de sus movimientos tras los homicidios.

Según la investigación, el colombiano, de 35 años y actor de cine para adultos, había conocido a sus víctimas, Alberto Alfonso y Paul Longworth a través de una página de entretenimiento para adultos en 2012, después de eso ambos le pagaban a cambio de encuentros sexuales, lo que permitió a Mosquera acercarse y planear meticulosamente el doble asesinato.

Doble homicidio y material pedófilo, el caso del colombiano que sacude a la justicia británica - crédito @DaveAtherton20/X

En la información brindada en el juicio se conoció que el primer ataque se produjo cuando Longworth se encontraba solo en la vivienda, ese momento Mosquera cerró las cortinas para evitar ser visto y lo agredió con un martillo en la parte posterior de la cabeza, lo que le provocó una fractura craneal fatal, ocultando el cuerpo posteriormente.

Antes de que Alfonso regresara, el agresor realizó búsquedas en internet sobre el tiempo que tarda un cadáver en descomponerse, evidenciando su intención de regresar a Colombia tras los hechos. Después de eso, la pareja del primer asesinado volvió a la residencia y fue cuando Mosquera lo apuñaló en repetidas ocasiones, causándole heridas en el torso, el rostro y el cuello.

Parte del ataque a Alfonso fue grabado en video, y en las imágenes presentadas ante el tribunal se observa a Mosquera preguntando: “¿Te gusta?”, seguido de escenas en las que canta y baila desnudo tras la agresión, según la información expuesta en GB News.

Tras los hechos, el colombiano intentó acceder a las cuentas bancarias de Alfonso desde un ordenador, para transferir fondos a su propia cuenta en Colombia; el juez Bennathan manifestó su convicción de que el acusado planeaba vender el piso de la pareja después de matarlos, pero la acción no habría sido exitosa, según confirmó el medio Flying Eze.

El ciudadano colombiano fue sentenciado tras ser hallado culpable de matar y desmembrar a una pareja en Shepherd’s Bush, ocultando los restos en maletas y congeladores - crédito PA/Metropolitan Police

Al día siguiente, adquirió un congelador, que utilizó para conservar algunos de los restos de ambas víctimas, mientras que otros los guardó en maletas, que era las que llevaba la noche en que fue visto en el puente de Bristol.

Mosquera abandonó los paquetes tras ser descubierto y huyó del lugar, en el equipaje la policía halló restos humanos de Alfonso y Longworth, pero fue gracias a una etiqueta en una de las maletas que los investigadores pudieron localizar la residencia de la pareja asesinada y al llegar al lugar encontraron las cabezas y otras partes de los cuerpos en el congelador adquirido por el ciudadano colombiano.

La detención de Mosquera se produjo poco después en la estación principal de Bristol y el juez Bennathan encargado del proceso calificó los crímenes como “premeditados y absolutamente perversos”, y subrayó que las víctimas, a quienes describió como “inofensivas”, eran apreciadas por su círculo de amigos, según confirmaron los medios internacionales.

Dirigiéndose al acusado indicó: “Paul Longworth y Albert Alfonso eran una pareja estable y afectuosa. Fue su tragedia que usted, Yostin Mosquera, entrara en sus vidas”, según recogió GB News.

Yostin Mosquera recibe cadena perpetua por doble asesinato en Londres - crédito @MrAndyNgo/X

El medio también indicó que durante el proceso judicial, Mosquera admitió haber matado a Alfonso, pero alegó homicidio involuntario por pérdida de control, así como también negó el asesinato de ambos hombres y sostuvo que Alfonso había matado a Longworth, argumentando que temía por su vida y que su familia en Colombia había recibido amenazas

El tribunal, sin embargo, desestimó estas afirmaciones y el jurado lo declaró culpable de ambos asesinatos por unanimidad.

El juez Bennathan también abordó el informe psiquiátrico presentado en el juicio, el cual determinó que Mosquera no padece ningún trastorno mental diagnosticado que pudiera atenuar su responsabilidad penal, pero recogía que Mosquera presenció el asesinato de otros niños durante su infancia en Colombia, un hecho que, según un médico, “puede haber influido” en su percepción de la violencia, aunque el propio juez calificó este hallazgo como “leve y expresado en términos cautelosos”.

Adicionalmente, el caso adquirió una dimensión aún más perturbadora cuando, tras su arresto, Mosquera se declaró culpable de tres cargos por posesión de pornografía infantil, admitiendo la tenencia de 1.500 imágenes de categoría A, 750 de categoría B y 4.000 de categoría C.

Por estos delitos, recibió una condena de 16 meses que se cumplirá de forma simultánea a la pena principal y el juez detalló que, tras su detención, se incautaron sus dispositivos electrónicos, donde se hallaron al menos 1.500 fotografías o pseudo-fotografías indecentes de categoría A, algunas de ellas en formato de video, que mostraban a niños muy pequeños sometidos a abusos sexuales de una naturaleza realmente espeluznante, según la declaración recogida por GB News.