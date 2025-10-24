Aida Merlano se fue contra seguidora que criticó su maternidad: “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida”

Aida Victoria le respondió a seguidora que la cuestionó por la manera en que ha llevado su maternidad - crédito @losetodocol/Instagram

Aída Victoria Merlano respondió con contundencia a una crítica en redes sociales dirigida a su forma de ejercer la maternidad.

La influencer barranquillera publicó un video en el que enfrenta directamente los cuestionamientos sobre su rol como madre de Emiliano, hijo que tuvo con el empresario Juan David Tejada, conocido en redes como “el Agropecuario”.

Todo comenzó cuando una usuaria reprochó que Merlano se “fuera de fiesta” y “viajara con otro hombre” poco tiempo después del nacimiento de su hijo.

La también empresaria no dudó en contestar y aclarar que, pese a la percepción pública, su prioridad es Emiliano, y que dedica noches enteras a cuidarlo y velar por su bienestar. “He estado noches y noches con él, jamás lo dejo solo, y todo lo hago pensando en garantizarle un buen futuro”, explicó en su publicación.

La creadora de contenido enfatizó que muchos opinan sin conocer las realidades y, en su caso, trabaja intensamente para que su hijo tenga una vida segura.

La usuaria de redes sociales también aseguró que Aida “solo quedo embarazada para no ir a la cárcel”, refiriéndose por la investigación que se levababa en su contra, a lo que la barranquillera respondió: “Entonces, si uno es mamá, no va presa. O sea, los pabellones de maternidad en las cárceles están pa qué, ¿pa que los dragoneantes se sienten a tomar tinto? Eso es una falacia. Si fuera así, la Epa Colombia no estaría donde está“.

Detalló, por ejemplo, que Emiliano, con apenas unos meses de vida, ya cuenta con un respaldo financiero gestionado por ella. “Mi hijo tiene un CDT para su universidad y un capital para cuando decida emprender”, señaló, desmintiendo la imagen de descuido que algunos detractores intentan sembrar.

La seguidora aseguró que Aida habría abandonado a su hijo para asistir a eventos y salir con otras personas - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Merlano también defendió su derecho a disfrutar de momentos personales y viajar, siempre asegurándose de que su hijo esté bien cuidado y acompañado. Dejó claro que su maternidad no implica sacrificar su independencia, ni la diversión, ni el desarrollo personal. “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida, ni convertirte en una atadura, ni tienes que cumplir con los estándares ajenos”, afirmó.

La barranquillera remató su respuesta con ironía y firmeza, insistiendo en que nadie tiene derecho a opinar sobre su crianza y que no busca aprobación de quienes emiten juicios desde el desconocimiento. “Con mi maternidad no se metan”, sentenció. Merlano subrayó que su hijo tiene amor, atención y bienestar, y que esas garantías, según ella, muchos de sus críticos no podrían ofrecer.

“Brinco dieras por volver a nacer y que te tocara una mamá como yo. Durante cuarenta días mi hijo dormía sobre mi pecho porque yo quería afianzar su apego seguro y me acostaba a las seis de la mañana. Yo trasnoché todos y cada uno de los días sin ayuda de nadie, vieja, patética y zarrapastrosa”, añadió Aida.

Aida Victoria Merlano expone a Juan David Tejada y desata polémica por la crianza de su hijo

La publicación de mensajes privados por parte de Aida Victoria Merlano en sus redes sociales intensificó la disputa con Juan David Tejada, conocido como “el Agropecuario” y padre de su hijo. En los chats difundidos, la influencer barranquillera acusó a su expareja de desatender sus responsabilidades paternas y de mostrar actitudes agresivas hacia ella.

Aida expuso los chats en los que asegura que su expareja fue agresivo con ella - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La controversia escaló cuando Merlano denunció la falta de apoyo económico por parte de Tejada, afirmando: “La realidad de mi vida que yo sostengo sola a mi hijo, que tiene eso de malo. Porque se tiene que salir la otra parte si yo no estoy diciendo mentiras, entonces con ese cuentico de ‘soy un caballero’, saque las pruebas, diga, yo mantengo a mi hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado porque no mantiene a su hijo”. Además, subrayó: “A mí no me vengas a joder la vida porque si alguien está echando mierda eres tú porque dices ayer lo vi, llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado”.

Entre los fragmentos más comentados, Merlano reprochó a Tejada: “llevas 20 días sin verlo”, en referencia al tiempo que el padre habría pasado sin visitar a su hijo. En otra conversación, la empresaria expresó: “Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”.

El padre del hijo de Aida Victoria se defendió de los comentarios - crédito @jdt21_5/ Instagram

Tejada respondió en sus redes sociales: “Arriba hay un Dios que todo lo ve, solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios que se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. En algún momento las máscaras se caerán”.

Merlano reiteró que no depende de Tejada para la crianza de su hijo: “Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti. Con todo respeto, porque no quiero que te sientas ofendido, no me cuentes tus tragedias, que no puedo empatizar con alguien que nunca ha empatizado conmigo”.