Colombia

Proyecto de paz total de Petro enfrenta su mayor revés: radican ponencia de archivo

Un grupo de representantes presentó la ponencia que busca archivar el proyecto de ley de sometimiento, pieza clave de la “paz total”. Los congresistas argumentan que la iniciativa genera impunidad y otorga beneficios desproporcionados a criminales

Por Mauricio Villamil

Guardar
Gustavo Petro y Eduardo Montealegre
Gustavo Petro y Eduardo Montealegre - crédito Colprensa/presidencia

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia, una de las piezas centrales de la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro, empezó a perder respaldo en el Congreso.

La iniciativa enfrenta su mayor crisis luego de que un grupo de representantes radicara una ponencia que propone su archivo, argumentando que vulnera la Constitución y favorece a estructuras criminales.

| @SenadoGovCo/X
| @SenadoGovCo/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El documento, de 71 páginas, fue presentado este miércoles 22 de octubre por los congresistas Julio César Triana, Marelen Castillo, José Jaime Uscátegui y Juan Daniel Peñuela, entre otros. Los firmantes coinciden en que el texto del Gobierno presenta vicios de trámite y concede beneficios excesivos a los delincuentes.

Argumentos de los ponentes

“Consideramos que es un proyecto inconstitucional porque debió ser tramitado como una ley estatutaria y no como una ordinaria. Acá se habla de temas de justicia transicional como las penas alternativas y el tratamiento penal diferencial. Además, genera impunidad para los criminales que terminarían con penas irrisorias”, explicó Julio César Triana.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El representante enfatizó que la iniciativa, liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aborda asuntos que afectan el sistema penal colombiano y deberían discutirse bajo un procedimiento especial. Triana sostuvo que, de aprobarse, el proyecto permitiría que personas responsables de graves delitos reciban sanciones mínimas, debilitando la confianza en la justicia.

Críticas desde la oposición

Por su parte, José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, advirtió que el texto del Ejecutivo “afectará la seguridad del país y únicamente beneficia a los criminales”. Según el congresista, el articulado podría servir para legalizar recursos ilícitos y otorgar estatus político a organizaciones reincidentes.

“No puedo estar de acuerdo con más impunidad, ni con seguirles haciendo el juego a los amigos del pacto de La Picota. Este proyecto pretende premiar criminales y dejarles incluso el dinero ilegal que le arrebataron al pueblo colombiano”, afirmó.

Otros legisladores han expresado preocupación por la falta de claridad sobre los mecanismos de control y verificación de compromisos por parte de los grupos que se acojan al proceso. Señalan que el proyecto no garantiza sanciones proporcionales ni asegura que las víctimas reciban una reparación adecuada.

Golpe político para el Gobierno

La ponencia de archivo representa un golpe significativo para el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien ha defendido la iniciativa como un paso fundamental hacia la desarticulación de las bandas criminales y la reducción de la violencia en el país. Sin embargo, la falta de consenso político impide que el proyecto avance a su primer debate.

- crédito presidencia
- crédito presidencia

Aunque la ley de sometimiento no ha sido agendada para discusión en plenaria, las divisiones en la Cámara de Representantes evidencian que el proyecto carece del apoyo suficiente para prosperar. Las bancadas de oposición y parte de la coalición oficialista consideran que la propuesta debe reformularse completamente antes de ser debatida.

Un proyecto bajo presión

El texto gubernamental ha recibido críticas desde su radicación por las amplias gabelas que otorgaría a los integrantes de grupos armados y redes de narcotráfico. Los detractores sostienen que las disposiciones actuales permitirían el perdón de delitos graves y la conservación de bienes obtenidos de manera ilícita.

A pesar de los cuestionamientos, el Ministerio de Justicia insiste en que la ley de sometimiento es necesaria para avanzar en los diálogos con estructuras criminales y lograr su desmantelamiento bajo parámetros de justicia restaurativa. Sin embargo, la ponencia de archivo evidencia que el camino legislativo del proyecto se complica y que su futuro dependerá de nuevas negociaciones políticas en el Congreso.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEduardo MontealegreJulio César TrianaJosé Jaime Uscáteguiley de sometimientopaz totalCongreso de la RepúblicaColombia-noticias

Más Noticias

Resultados del Baloto y Revancha 22 de octubre: números ganadores del sorteo de HOY

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto y Revancha

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 23 de octubre

<p>El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse informado </p>

Pico y Placa en Bogotá:

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 22 de octubre

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados de la Lotería de

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Top de Netflix en Colombia:

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ enfrenta un nuevo reto de eliminación este 22 de octubre

Yina Calderón dijo que responsabiliza a Westcol y a Dímelo King si algo le llega a pasar: “Me duele”

Karina García compartió el elegante regalo que le envió Manelyk antes de su combate en Stream Fighters 4: “Esto tan hermoso”

Yina Calderón reclama que Westcol aún le debe una millonada por su participación en ‘Stream Fighters’: “Me costó la pelea”

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Leonel Álvarez aseguró que el empate de Bucaramanga fue una “doble alegría” por el mal momento de Millonarios

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas, vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025: se define el último semifinalista

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Luis Díaz hizo parte de la goleada del Bayern Múnich en la Champions League: este fue su gol ante Brujas