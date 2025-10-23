Colombia

Por qué la joven que le propinó golpe mortal a su amigo en simulación de pelea de Yina y Valdiri quedó en libertad

Expertos analizan las posibles consecuencias penales del caso que generó preocupación en Barranquilla

Jenny Alejandra Bustos Granados

Los jóvenes estaban compartiendo un momento de diversión que terminó en tragedia - crédito Colombia Oscura / X

El fallecimiento de Camilo Andrés Garzón durante una reunión en la que se simulaba una famosa pelea de boxeo de creadores de contenido desató un intenso debate sobre las consecuencias legales que enfrenta Melani Sánchez, la joven de 18 años, señalada como la persona que propinó el golpe a su compañero.

El caso llamó la atención, debido a la decisión judicial de dejar en libertad a la presunta responsable, aunque vinculada al proceso tras el suceso ocurrido en el barrio Alto Prado, al norte de Barranquilla, cuando un grupo de amigos se reunió para ver el evento en vivo Stream Fighters, protagonizado por las creadoras de contenido Yina Calderón y Andrea Valdiri. En medio de la celebración, Garzón y Sánchez decidieron recrear la pelea utilizando guantes de boxeo y propinándose fuertes golpes.

Un video del momento muestra cómo los dos intercambiaron golpes hasta que Sánchez propinó un golpe en la cabeza de Garzón, provocando que el joven cayera al suelo de manera fulminante. Así, la reacción de los presentes pasó rápidamente de la diversión al pánico.

Los asistentes trasladaron a Garzón a la Clínica de la Costa, donde los médicos confirmaron su muerte y el cuerpo fue remitido a Medicina Legal para determinar la causa exacta del deceso. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte súbita derivada del impacto, hasta el momento las autoridades no han emitido un dictamen definitivo.

La joven golpeó a su
La joven golpeó a su compañero sin esperar que quedara inconsciente y terminara falleciendo - crédito Freepik

Tras el suceso, Melani Sánchez fue detenida por las autoridades y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de homicidio culposo. Sin embargo, horas después de su captura, la joven recuperó la libertad, aunque deberá continuar compareciendo ante la justicia mientras avanza el proceso en su contra.

¿Por qué la joven involucrada no está en prisión?

El abogado Alejandro Casas, consultado por Noticias Caracol, explicó que la decisión de no imponer una medida de aseguramiento a Sánchez responde a la naturaleza del delito y a la evaluación de riesgos por parte del juez.

Según sus palabras, “La medida de aseguramiento solo opera cuando el juez vea que las personas no pueden volverse a presentar al proceso, que puedan ser un riesgo para las víctimas, que no puedan volver a ser ubicadas y el tipo del delito. Lo que pasó aquí es que no fue un homicidio con dolo, por lo que se puede evidenciar. Ella no tenía la intención de matar a la persona, sino que fue un homicidio, probablemente culposo, en donde fue un accidente. Es por ese motivo que no le dieron medida de aseguramiento (en centro carcelario o domiciliaria)”.

En cuanto a la defensa de Sánchez, el abogado detalló que el proceso dependerá del grado de homicidio imputado, en este caso, culposo. “Obviamente, ese homicidio sí genera una responsabilidad, porque se perdió una vida, pero el juez va a tener en cuenta todo eso. La pena por homicidio culposo es más reducida que una de homicidio por dolo”, puntualizó.

La ciudadanía está a la
La ciudadanía está a la espera de la decisión judicial final en este caso - crédito Pixabay

Casas precisó que “La ley determina el tiempo de esas audiencias hasta que se llega a una condena y en el momento de la condena se le impone ya sea prisión o una multa. Puede que la persona no tenga que cumplir la pena en un establecimiento carcelario, teniendo en cuenta sus antecedentes, porque puede ser una persona que no haya tenido procesos penales ni antecedentes condenatorios".

Respecto al caso puntual explicó que: “Probablemente, ella no pague cárcel por cómo se presentaron los hechos. Hay que tener en cuenta que, el hecho de que no se le haya dado medida de aseguramiento, no quiere decir que no vaya a ser condenada, solo que el proceso va a tener muchas etapas hasta la sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria y el juez determina si le da prisión o no”.

