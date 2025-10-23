Colombia

Cathy Juvinao reveló el correo intimidante que recibió un senador y que se suma a amenazas en su contra: “Tengo todas las pruebas”

En una sesión de control político sobre el Icetex, la representante a la Cámara reveló que Mauricio Gómez Amín recibió un mensaje con amenazas, en el que se menciona la existencia de un grupo con influencia política y económica vinculado a presuntas irregularidades

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Catherine Juvinao habló sobre las amenazas en su contra tras una alerta sobre posibles atentados a ella, la senadora Paloma Valencia y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez - crédito Germán Forero/Prensa - @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, rompió el silencio luego de varios días de cautela tras conocerse una alerta sobre posibles atentados contra ella, la senadora Paloma Valencia y el contralor General Carlos Hernán Rodríguez.

En una sesión de control político dedicada al Icetex, Juvinao reveló nuevos detalles sobre las amenazas e hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen con urgencia frente a lo que considera una red de corrupción en la entidad.

Durante su intervención, la congresista hizo referencia a un correo electrónico que recibió el senador Mauricio Gómez Amín. En ese mensaje, un remitente anónimo advertía sobre la gravedad de los señalamientos que Juvinao venía haciendo y mencionaba la existencia de un grupo con poder político y económico detrás de los hechos.

Catherine Juvinao habló sobre las
Catherine Juvinao habló sobre las amenazas en su contra tras una alerta sobre posibles atentados a ella, la senadora Paloma Valencia y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez - crédito Germán Forero/Prensa - Pedraza Producciones - Luis Jaime Acosta/Reuters

Correo intimidante recibido por senador Mauricio Gómez Amín

Horas después del debate, la representante publicó en su cuenta de X una imagen del correo electrónico recibido por el senador Gómez Amín. En su mensaje, escribió: Este es el correo que le llegó al senador @MauricioGomezCO, en que le hablan de las amenazas contra @PalomaValenciaL y contra mí, señalando que vendrían de un ‘clan de familias de la costa narcoparamilitares’ que estarían haciendo de las suyas en este gobierno (sic)”.

El texto en el cuerpo del correo electrónico dice: “A Juvinao lograron callarla, le estaban dando un mensaje indirecto muy directo, como a la senadora Paloma, ya que lo que estaba denunciando de Icetex y ANT es verdad. Es Ungrd II, pero mucho peor, y hay muchos y más oscuros secretos, también en el Ministerio de las TIC”.

“Está operando todo un clan de familias de la costa, narcoparamilitares con condenas en el pasado, con el cual se suponía no se iba a convenir actualmente y que han pasado por todos los gobiernos, generación tras generación. Pero ahí están, corriendo más que nunca por ley de garantías, y mientras tanto los estudiantes en desgracia, endeudados hasta más no poder, e Icetex con una quiebra inminente a la vista, aunque oculta. Ministerio de las TIC con contratos inflados, se lee en el resto del mensaje.

En el correo anónimo se
En el correo anónimo se menciona la existencia de un “clan de familias de la costa narcoparamilitares” que, según el remitente, mantiene influencias en diferentes gobiernos y sectores como el Mintic e Icetex - crédito @CathyJuvinao/X

Cathy Juvinao reafirmó que no se dejará callar

Ante esa advertencia, Juvinao se dirigió al Congreso con un tono firme. Aseguró que las intimidaciones no la detendrán y que presentará más pruebas sobre las presuntas irregularidades en el Icetex.

Cathy Juvinao advirtió: “Así como a usted no lo callan, a mí tampoco, y que se olviden. Pero de verdad se los digo: ahora voy a denunciar con más pruebas lo que tengo. Y usted ha dicho algo cierto, doctor Urquijo, y es que aquí se habla de presuntos contratos en fase precontractual. Pues claro, porque es que no los han podido adjudicar y ya no van a poder. Se los advierto: ya no van a poder”.

La representante también se refirió a la posible relación entre las amenazas y su labor de fiscalización. Según dijo, si los mensajes intimidatorios tienen origen en las investigaciones sobre la contratación en el Icetex, pondrá los hechos en conocimiento de todas las autoridades competentes.

Juvinao aseguró que sus investigaciones no se detendrán y que ningún intento de intimidación logrará silenciarla - crédito Senado de la República/YouTube

La representante a la Cámara señaló: “Si estas amenazas a usted, senador Gómez, a la senadora Paloma Valencia y a mí vienen por nuestro trabajo investigativo en este caso sobre el Icetex, así lo haré conocer ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, la Contraloría y, por supuesto, ante el presidente de la República, que mucho habla de corrupción, pero en el caso del Icetex, ministro Rojas, está mirando para otro lado. No mire para otro lado, ministro Rojas, por las presuntas irregularidades que ocurren en el Icetex en materia de contratación.”

En su intervención, Juvinao se dirigió directamente al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al que pidió actuar con decisión frente a las alertas sobre corrupción en la entidad. Expresó su confianza en la voluntad del ministro para combatir la ilegalidad, pero exigió resultados concretos.

“Yo a usted le creo su lucha anticorrupción, de manera que espero de usted, no del señor Urquijo, que tome las acciones para prevenir lo que están buscando hacer. Yo tengo todas las pruebas ya, todas las actas, tengo todas las grabaciones, tengo los testimonios de los integrantes de los comités de adquisiciones que han estado ahí. Así que, cuando yo hablo, es porque ya tengo la prueba. Y repito: a mí nadie me va a callar, y con amenazas menos”, declaró la congresista durante la sesión de control política.

Temas Relacionados

Catherine JuvinaoCathy JuvinaoGómez AmínPaloma ValenciaCarlos Hernán RodríguezAmenazasIcetexMinistro de EducaciónDaniel Rojas MedellínColombia-Noticias

