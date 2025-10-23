Cami Pulgarín reveló cuál es su favorito para la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ y a quién no apoyaría: “Es muy falso”

La creadora de contenido denunció amenazas en contra de ella por apoyar a Arrieta - crédito @letengoelchisme/IG

La exparticipante trans de La casa de los famosos Colombia Cami Pulgarín pidió abiertamente a sus seguidores que respalden a Nicolás Arrieta para su ingreso a la tercera temporada del reality del Canal RCN, con el argumento que el youtuber bogotano es el único que puede garantizar contenido de calidad en el programa.

Pulgarín pidió el voto a favor de Arrieta como una vía para asegurar entretenimiento genuino en el formato de convivencia, pero también por una aparente enemistad que sostiene con otro de los aspirantes: Javier Gómez, amigo de Marcela Reyes y de Farid Pineda, exnovio de Ornella Sierra.

El creador de contendido se cambió su nombre en Instagram a Cami Pulgarín - crédito @camipulgarin/Instagram

En un mensaje difundido por sus redes sociales, Cami Pulgarín, participante de la primera temporada del formato de convivencia entre famosos, se dirigió a su comunidad digital con una petición directa.

“Bueno, mis amores, estoy por acá rápidamente a decirle a todos mis seguidores, la gente que me apoya y todo, que vamos a votar por Nicolás Arrieta. Y usted dirá: ‘Gorda, ¿por qué?’. Pues gorda, porque Nicolás tiene que ganar y nos va a dar contenido, bololó”.

El registro de sus declaraciones ha circulado ampliamente, lo que disparó el debate en torno a la elección de nuevos concursantes para el exitoso reality.

Arrieta, conocido por su trayectoria en plataformas digitales, fue elogiado por Pulgarín, que enfatizó: “Nico tiene todas las capacidades, y es el único que puede ofrecernos contenido valioso de verdad dentro del formato”.

El grupo completo de creadores de contenido que desean quedarse con la llave de la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

Las palabras de Pulgarín coinciden con el momento de mayor impacto mediático previo al elenco oficial, que depende de votaciones de la audiencia. La joven también fue crítica al referirse de frente a Gómez, lo que reafirma que no está de acuerdo con que se le dé mayor visibilidad.

Pulgarín fue enfática al decir que no desea que avance a la siguiente fase.

“Y hay un personaje que no quiero que gane, porque ese man es más falso que... Sí o no, les digo todo. Es más, vayan y voten por Nicolás, juepucha. Tiene que ganar porque nos da contenido de valor, veneno... Y Nico, yo siento que Nico nos va a dar muy buen contenido. Así que ya saben, gordos, a votar”.

Sus mensajes han generado impacto entre los seguidores del formato, quienes movilizan votos a través de las plataformas oficiales y redes sociales, con mensajes como: “Jajajaja esta temporada va a ser tremenda, porque los únicos que no han superado el reality son los de la segunda”; “pero qué necesidad de estarse tirando hate para que uno u otro pase”, entre otros.

Ornella Sierra y Farid Pineda llevan varios meses de relación, pese a que el empresario barranquillero tiene una bebé con otra 'influencer' - crédito @ornellasierra/Instagram

Además, en publicaciones posteriores a su video principal, Pulgarín denunció haber recibido amenazas.

Según sus propias palabras, estos hechos ocurrieron luego de expresar su respaldo a Arrieta, acusando a Farid Pineda, expareja de Ornella Sierra y a quien ella identifica como “el novio de Javier Gómez”, de intimidarla: “Solo son capaz de entrar a un reality amenazando gente y dando plata o bonos", escribió la influenciadora a sus seguidores.

Añadió: “Me tocó como Yina, si me pasa algo responsabilizo al ex de Orne”, pues en los comentarios de alcanza a leer cuando Pineda le dice: “Siléncienla de por vida o pónganla a trabajar”, algo que no fue bien recibido en la comunidad digital, teniendo en cuenta las amenazas que han existido siempre hacia la población trans.

Hasta ahora, la producción del reality mantiene abierta la votación, mientras la expectativa por el elenco definitivo para la tercera temporada sigue creciendo en redes sociales y medios especializados.

La presencia de figuras polémicas como Cami Pulgarín y los antecedentes de controversias en las fases de selección han marcado la conversación pública sobre La Casa de los Famosos Colombia.