Así puede cursar un posgrado en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia en 2026: incluye beneficios únicos

La Escp Business School, reconocida como la escuela de negocios más antigua del mundo y la quinta mejor de Europa según el más reciente ranking del Financial Times, anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas y financiación especialmente dirigida a estudiantes colombianos.

La convocatoria busca ampliar las oportunidades para quienes aspiran a alcanzar una formación de excelencia en el ámbito empresarial y acceder a redes de impacto global, aun teniendo barreras económicas. La iniciativa está dirigida a interesados en cursar maestrías y programas MBA en sus campus internacionales de Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia.

Para esta edición, la institución estableció una alianza estratégica con Colfuturo, una de las organizaciones más importantes de Colombia en apoyo a la educación internacional, a fin de facilitar el acceso de estudiantes del país a los programas más cotizados de la escuela. Gracias a este acuerdo, los postulantes podrán acceder a becas y ayudas económicas que cubren desde el 20% hasta el 100% del valor de la matrícula, una oportunidad sin precedentes que busca incentivar el talento local y apoyar la movilidad académica.

El programa de becas abarca una oferta amplia y flexible. Para el MBA, uno de los cursos de mayor demanda, se otorgarán siete becas de 10.000 euros cada una; mientras que el MSc in Digital Project Management & Consulting ofrecerá una beca completa del 100% y siete adicionales que cubren el 35% de la matrícula.

Se suman a estas las becas del 50% para el MSc in Hospitality & Tourism Management y el MSc in Real Estate, dos en cada uno, así como seis becas del 20% para el MSc in Marketing & Digital Media, permitiendo que más colombianos puedan postularse a programas de alta empleabilidad y proyección internacional.

El director de admisiones y desarrollo de Escp Business School, campus de Madrid, Francisco Egaña, destacó la visión de la institución al señalar:

“Colombia es un país con un talento extraordinario, y en Escp queremos abrir las puertas de Europa a quienes sueñan con transformar su futuro, sin que las barreras económicas los detengan. Nuestra alianza con Colfuturo es una apuesta por el potencial del país y por una nueva generación de líderes colombianos capaces de generar impacto global desde sus comunidades. Cada año, más de 11.000 estudiantes y 6.000 directivos de 136 nacionalidades eligen Escp para transformar su vida; ahora queremos que más colombianos sean parte de esa historia”.

Los estudiantes beneficiados con las becas recibirán formación en programas reconocidos internacionalmente por su rigor académico y los altos estándares de empleabilidad. El MBA de Escp, calificado por el Financial Times entre los mejores diez de Europa y en el puesto 28 a nivel mundial, destaca no solo por la calidad educativa, sino por su formato flexible: puede cursarse de forma presencial, online o híbrida, y permite la especialización en campos como consultoría, emprendimiento, innovación y lujo.

Además, ofrece la posibilidad de estudiar en hasta tres ciudades europeas distintas, algo valorado por empleadores globales. El éxito profesional de los egresados es otro de los grandes atractivos: el 100% de quienes finalizan el MBA logra empleo en los primeros tres meses tras la graduación, con un salario medio anual de USD151.000, accediendo a oportunidades en empresas de talla mundial como Amazon, Google, McKinsey, Nestlé o la ONU.

Para quienes deseen conocer más detalles sobre los programas, procesos de admisión y opciones de becas, ESCP Business School realizará un evento presencial gratuito el martes 11 de noviembre de 2025 en el Hotel Estelar Parque de la 93 en Bogotá. Allí se llevará a cabo una Masterclass y se ofrecerá orientación personalizada, además de contar con la presencia de representantes de Colfuturo. Las inscripciones para la convocatoria estarán abiertas del 6 de enero al 2 de marzo de 2026, y los resultados se darán a conocer el 14 de mayo.

La información detallada sobre la inscripción y las bases de la convocatoria puede consultarse en https://forms.gle/udQwM1SiaPFX76Y19, donde quienes estén interesados podrán registrarse y acceder al portafolio de becas y ayudas de la ESCP Business School.