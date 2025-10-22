Petro volvió a negar la existencia del cartel de los Soles y acusó al Congreso de abuso de funciones: “No saben ni jota”

Con 76 votos a favor, la Cámara de Representantes pidió al Ejecutivo reconocer la existencia del Cartel de los Soles y coordinar estrategias diplomáticas, jurídicas y de seguridad para enfrentar su impacto en Colombia - crédito Congreso de la República

La declaración de la Cámara de Representantes de Colombia al catalogar al cartel de los Soles como grupo terrorista y narcotraficante provocó la reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, que calificó la acción como “abuso de funciones”.

El mandatario colombiano rechazó la postura adoptada por el Congreso, enfatizando que tal organización no existe y que sería una invención de la “extrema derecha”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento de la Cámara surgió tras una sesión en la que el órgano legislativo aprobó, con 76 votos a favor y 21 en contra, sendas proposiciones que instan al Gobierno nacional a reconocer la existencia del cartel de los Soles y a coordinar acciones internacionales en su contra.

Esta decisión busca reforzar la cooperación con aliados estratégicos, especialmente Estados Unidos e Israel, para combatir una estructura señalada como responsable de delitos que afectan la seguridad de Colombia y la región.

Petro niega existencia del cartel y señala intereses políticos

Petro negó la existencia del cartel de los Soles y acusó al Congreso de abuso de funciones y motivaciones políticas - crédito composición fotográfica Infobae

En el contexto de un Consejo de Ministros celebrado en la Casa de Nariño, Petro manifestó abiertamente su molestia con el Congreso y declaró: “Señores parlamentarios del Congreso de la República de Colombia, que además de abusar de funciones, no saben ni jota de esto”.

El mandatario cuestionó la legitimidad de la declaratoria y sugirió que la verdadera red criminal de tráfico de drogas tendría origen político y operaciones desde Bogotá, no en el entorno militar venezolano, como señalan frecuentes reportes.

Petro aseguró que “el llamado cartel de los Soles es el cartel de Bogotá” y afirmó que sus líderes operarían desde el extranjero, especialmente en Dubái, tras haber transferido parte de sus operaciones hacia Ecuador.

El jefe del Ejecutivo colombiano enfatizó que figuras políticas facilitaron la protección de la estructura criminal, ocultando vínculos y evitando que se documenten en expedientes judiciales.

El señalamiento internacional al cartel de los Soles

Estados Unidos sostiene que el cartel de los Soles opera bajo la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y ofrece recompensas millonarias por información - crédito AFP

Las declaraciones del presidente Petro contrastan con la posición sostenida por Estados Unidos, que, bajo la administración de Donald Trump, denunció formalmente la existencia del cartel de los Soles como una red narcotraficante liderada desde la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El Gobierno estadounidense responsabilizó a Maduro y a miembros de su gabinete, como Diosdado Cabello, de encabezar la organización, y anunció recompensas de hasta 50 millones de dólares para obtener información que conduzca a su detención.

La catalogación del cartel de los Soles como grupo terrorista y narcotraficante sirvió de base para la presión diplomática y el despliegue de operativos en el Caribe. Además, el retiro de asistencia financiera a Colombia y el señalamiento de la Casa Blanca hacia la administración de Petro incrementaron las tensiones entre Bogotá y Washington.

Cámara respalda cooperación internacional y endurece postura

La Cámara de Representantes enfatizó que el cartel de los Soles representa una amenaza directa para la seguridad y la paz en Colombia - crédito composición fotográfico

El documento aprobado por la Cámara de Representantes subraya: “El cartel de los Soles no es un cartel de ficción o novelas; es un actor criminal transnacional que amenaza directamente la libertad, la paz y la tranquilidad de cada familia colombiana”.

La proposición destaca que la declaración permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, solicitar asistencia de aliados estratégicos y reforzar la seguridad fronteriza mediante acciones conjuntas en inteligencia, fuerza pública y control migratorio.

El subsecretario de la Cámara, Raúl Enrique Ávila Hernández, expresó durante la plenaria que la institución respalda “todas las medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior”.

La corporación advirtió que la presencia de estas redes en la franja fronteriza perpetúan ciclos de violencia, extorsión y desplazamiento en comunidades vulnerables. Existe preocupación respecto a los presuntos vínculos del cartel con grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc.