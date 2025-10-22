Partidos Comunista y Unión Patriótica presentaron su renuncia ante el CNE para que la consulta del Pacto Histórico sea partidista

Los votantes del Pacto Histórico recibirán tres tarjetones para elegir candidatos al Senado, Cámara de Representantes y Presidencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Los partidos Comunista y Unión Patriótica presentaron este miércoles 22 de octubre de 2025, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría y la Procuraduría General de la Nación, su renuncia a participar en la consulta del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre de 2025.

Con esta decisión, ambas colectividades buscan garantizar que la consulta tenga carácter partidista, después de que el CNE la calificara como interpartidista, lo que llevó a Daniel Quintero a renunciar a su participación en este mecanismo.

“Estas renuncias se presentan para preservar el CARÁCTER PARTIDISTA de la consulta, con miras a garantizar la decisión política que habilita que la opción ganadora pueda medirse en una consulta del Frente Amplio en marzo de 2026. Solicitamos que, con esta comunicación, se respete nuestra voluntad como partidos y, como mínimo, se garantice el contenido plasmado en el acuerdo de consulta radicado”, se lee en el documento.

Renuncia del partido Comunista y la Unión Patriótica a la consulta del Pacto Histórico - crédito redes sociales

Así las cosas, Carolina Corcho e Iván Cepeda competirán con el aval del Polo Democrático.

“Lo anterior, ante la ausencia de certificación por parte de las autoridades electorales respecto del objeto y carácter de la consulta radicada y el alto nivel de incertidumbre generado por la falta de garantías del Consejo Nacional Electoral”, señalaron.

Los partidos señalaron que, el 26 de septiembre de 2025, el Pacto Histórico había presentado ante la Registraduría su intención de participar en una consulta partidista.

“Pese a la literalidad y finalidad del acuerdo —que habilita una CONSULTA PARTIDISTA del MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO al amparo de una medida cautelar—, preocupa que el Consejo Nacional Electoral le haya otorgado un tratamiento distinto, calificándola como consulta interpartidista“, precisaron los partidos.

Por tal motivo, precisaron que no suscriben ningún acuerdo de la consulta interpartidista “por cuanto no presentamos candidaturas ni manifestamos una voluntad en ese sentido”.

Indicaron que la dimisión tuvo como propósito preservar la naturaleza partidista de la consulta de izquierda y asegurar que la persona que resulte ganadora entre Iván Cepeda y Carolina Corcho pueda participar en la consulta del Frente Amplio prevista para marzo de 2026.

“Lamentamos las insuficientes garantías jurídicas brindadas por el Consejo Nacional Electoral y sus decisiones unilaterales, que vulneran la autonomía de los partidos para participar en política”, precisaron en el documento.

Las colectividades expresaron que tanto la falta de pronunciamiento como las determinaciones adoptadas por el CNE modificaron las condiciones establecidas y limitaron la autonomía de los partidos.

El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, e integrante del partido Unión Patriótica entregó detalles de la renuncia de las colectividades.

“El próximo 26 de octubre se realizará una consulta e invito a todos los colombianos y colombianas a participar, en especial a los militantes y afiliados de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Informo al país que, como representante legal de la Unión Patriótica, junto con Jaime Caicedo, representante legal del Partido Comunista, hemos decidido renunciar a la inscripción que efectuamos el 26 de septiembre”, indicó Becerra.

Gabriel Becerra se refirió a la renuncia de la Unión Patriótica de la consulta del Pacto Histórico - crédito @BecerraGabo/X

Y agregó: “Esta decisión responde a que no compartimos lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral, comunicado ayer, que interviene en la autonomía de los partidos y califica de forma indirecta la consulta del domingo como interpartidista”.

Becerra aseguró que la situación representa una afectación para el Pacto Histórico, y que por ello tomaron la decisión de renunciar.

“Esta situación representa una afectación, con intereses políticos, al Pacto Histórico, con el fin de impedir su participación en la consulta del Frente Amplio prevista para marzo del próximo año. Por ello, preferimos renunciar a esta inscripción y permitir que la consulta se efectúe solo con un partido, eliminando cualquier duda: quienes participen en la consulta del 26 de octubre elegirán una candidatura para una consulta interpartidista posterior”, expresó Gabriel Becerra..

Finalmente, indicó que “los derechos de participación política de los colombianos y la autonomía de los partidos políticos deben respetarse. Por eso, convocamos a votar por Iván Cepeda como nuestra candidatura el 26 de octubre”.