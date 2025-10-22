Colombia

Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 22 al 26 de octubre de 2025

La Secretaría Distrital coordinará el acompañamiento institucional y recomienda a la ciudadanía consultar los canales oficiales ante posibles modificaciones en la movilidad

Durante la semana varios sindicatos, organizaciones ambientales y colectivos ciudadanos tienen previstas actividades en distintas zonas de la ciudad. - crédito Fabio Arias/X

Durante la semana del 22 al 26 de octubre de 2025, Bogotá será escenario de una agenda de marchas, plantones y actividades culturales promovidas por organizaciones sociales, sindicales y colectivos ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) confirmó el despliegue de equipos de gestoras y gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos para atender y acompañar a la ciudadanía durante estas jornadas.

Las autoridades recomiendan consultar información actualizada en los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades distritales y de tránsito con el fin de evitar contratiempos ante posibles desvíos o cierres viales temporales.

A las 9:00 a.m. habrá un plantón de la Sintrauniseguridad donde convoca a Mitin en contra del Min Trabajo. - crédito @Romanosky_PH / X

Agenda de movilizaciones

Miércoles 22 de octubre 2025

  • 9:00 a. m. - Plantón: Sintrauniseguridad convoca a Mitin en contra del Min Trabajo Torre Worktech Center Convoca: Sintrauniseguridad 
  • Por confirmar - Plantón: Asamblea informativa permanente simultanea UNITRASEG Carrera 47 # 95 - 39 Convoca: Unión Nacional Sindical de Trabajadores de la Seguridad – UNITRASEG 
  • Por confirmar - Plantón: Asamblea informativa permanente simultanea UNITRASEG Carrera 44 # 20-21 Convoca: Unión Nacional Sindical de Trabajadores de la Seguridad – UNITRASEG 

Viernes 24 de octubre 2025

  • 1:00 p. m. – Plantón: Por el agua, la justicia ambiental, y la unidad de los pueblos en resistencia Ministerio de Ambiente Convoca: Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, Deuda x Clima y Espejos del Sur Global 

Sábado 25 de octubre 2025

  • 8:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Encuentro por el derecho a la ciudad en defensa de nuestros barrios Universidad Nacional de Colombia Convoca: Red por el Derecho a la Ciudad y al Territorio   
  • 9:00 a. m. -Evento cultural con reivindicaciones: ¡La memoria no se borra: ¡se pinta, se nombra y se defiende! Muro frente a la Estación Centro Memoria  de Transmilenio 
  • Por confirmar - Caravana/ rodada: Halloween Lugar por confirmar Convoca: Gonobikerreas 

La SDG acompañará estos eventos, buscando garantizar los derechos fundamentales, la seguridad y un desarrollo pacífico de las actividades en el espacio público.

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio. - crédito Colprensa/Sergio Acer

Recomendaciones para ciudadanos y participantes

La Secretaría Distrital de Gobierno exhorta a planificar los trayectos con antelación, considerar posibles obstáculos de movilidad y consultar actualizaciones a través de los canales oficiales y de tránsito. Se insiste en la importancia de participar de forma pacífica y respetuosa, cuidando el entorno y evitando el impacto negativo a terceros. “Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, siempre en el marco del uso adecuado y autorizado del espacio público”, precisó la SDG.

La presencia institucional durante las protestas busca minimizar afectaciones al entorno urbano y facilitar la libre circulación de quienes no participan en las movilizaciones.

Paro nacional de Fecode para el miércoles 30 de octubre

A la agenda de la semana se suma el anuncio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) sobre un paro nacional previsto para el miércoles 30 de octubre. La jornada contempla movilizaciones en Bogotá y otras ciudades del país, en rechazo a las condiciones actuales del sistema de salud del magisterio y para exigir mayor asignación de recursos públicos al sector educativo.

Fecode señaló que el paro busca “un servicio de salud oportuno y con cobertura adecuada para los maestros y sus beneficiarios”, y propuso la declaratoria de sesión permanente del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con participación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y la Fiduprevisora.

Miles de docentes saldrán a las calles en Colombia para exigir garantías al Gobierno nacional y se podrían presentar interrupción en las clases- crédito @fecode/X

La organización gremial aclaró que la protesta no tiene como propósito oponerse al Gobierno Nacional, aunque solicita revisión de las peticiones y ampliación de los plazos para la reglamentación de la ley que modifica el Sistema General de Participaciones.

El paro de 24 horas incluye movilizaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla, así como en distintos municipios.

