Colombia

General William Rincón será el nuevo director de la Policía, tras un año marcado por el asesinato de su hijo Juan Felipe

La Presidencia de la República confirmó la designación y el inicio del trámite para el reintegro del oficial. Rincón asumirá el liderazgo de la institución en medio de una etapa de cambios internos y retos en materia de seguridad ciudadana

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La familia de la víctima
La familia de la víctima recibe con esperanza la decisión judicial que rechaza el cierre del caso - crédito X

El general William Rincón, oficial en retiro de la Policía Nacional, será designado como nuevo director de la institución, según confirmó la Presidencia de la República. La decisión marca su regreso al servicio activo tras varios años fuera de la línea de mando, en un contexto en el que su nombre estuvo también asociado a un doloroso episodio personal, el asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón, ocurrido en noviembre de 2024.

La Presidencia informó que el oficial iniciará el trámite de reintegro a la institución antes de asumir formalmente el cargo. Rincón, que cuenta con una larga trayectoria en la Policía, ha ocupado cargos en inteligencia, operaciones y mando territorial, y es considerado un oficial de perfil técnico y reservado. Su retorno coincide con un proceso de reorganización interna en la cúpula policial y con la intención del Gobierno de fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia en la fuerza pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El nuevo director asume el cargo en medio de un contexto personal complejo. Su hijo, Juan Felipe Rincón, de 21 años, fue asesinado en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. El caso, que conmocionó al país, tuvo nuevos avances, luego de que el programa Séptimo Día revelara audios y videos inéditos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. El general Rincón insistió públicamente en su búsqueda de justicia y en el esclarecimiento total de los hechos.

Desde su retiro, Rincón se había mantenido alejado de la vida pública, pero ahora volverá a liderar una institución que enfrenta retos en materia de seguridad ciudadana, cibercrimen y confianza institucional. El general Rincón deberá conformar su equipo directivo y delinear las prioridades estratégicas de la institución en los próximos días.

Noticia en desarrollo…

Temas Relacionados

William RincónJuan Felipe RincónDirector de la PolicíaPolicía NacionalPolicía de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: Beckham Castro abrió el marcador en El Campín

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

EN VIVO Millonarios vs. Bucaramanga,

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón

El combinado cafetero iniciará su camino en la nueva competencia el 24 de octubre, contando con una pequeña ventaja para celebrar su primer título en la categoría de mayores

La selección Colombia femenina sería

Representante de Estados Unidos rechazó recorte de ayudas a Colombia y nuevos aranceles anunciados por Trump: “Amenazan”

El congresista Jim McGovern advirtió sobre las afectaciones en el progreso positivo que ha tenido el país en materia de paz y lucha contra el narcotráfico

Representante de Estados Unidos rechazó

Petro reaccionó a propuesta del senador estadounidense Bernie Moreno de incluirlo en la Lista Clinton: “Campaña contra mi gobierno”

El jefe de Estado sostuvo que él no tiene ningún tipo de asociación con el narcotráfico

Petro reaccionó a propuesta del

Claudia López criticó la absolución de Álvaro Uribe: “Somos los colombianos los que debemos doblar esta página de dolor”

La exalcaldesa de Bogotá y actual precandidata presidencial expresó respaldo a las decisiones de la justicia, aunque señaló que los desafíos del país van más allá de lo que resuelve un fallo judicial

Claudia López criticó la absolución
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército Nacional investiga el presunto

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

ENTRETENIMIENTO

JH de la Cruz fue

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

Video: Shakira y Ed Sheeran protagonizan el adelanto oficial de la nueva versión de “Hips Don’t Lie”

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Bucaramanga,

EN VIVO Millonarios vs. Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: Fabián Sambueza empató el partido en El Campín

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón

DIM vs. Santa Fe: asistentes al Atanasio Girardot vivieron un verdadero “caos” en medio de la lluvia que obligó a suspender el partido

Así es como una sanción para Atlético Nacional afectará a Independiente Medellín en la Liga BetPlay: polémica de la Dimayor

Consulta del Pacto Histórico sacudió al fútbol colombiano: Liga BetPlay reprogramó la mitad de la fecha 17