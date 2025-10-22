General William Rincón será el nuevo director de la Policía, tras un año marcado por el asesinato de su hijo Juan Felipe

La familia de la víctima recibe con esperanza la decisión judicial que rechaza el cierre del caso - crédito X

El general William Rincón, oficial en retiro de la Policía Nacional, será designado como nuevo director de la institución, según confirmó la Presidencia de la República. La decisión marca su regreso al servicio activo tras varios años fuera de la línea de mando, en un contexto en el que su nombre estuvo también asociado a un doloroso episodio personal, el asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón, ocurrido en noviembre de 2024.

La Presidencia informó que el oficial iniciará el trámite de reintegro a la institución antes de asumir formalmente el cargo. Rincón, que cuenta con una larga trayectoria en la Policía, ha ocupado cargos en inteligencia, operaciones y mando territorial, y es considerado un oficial de perfil técnico y reservado. Su retorno coincide con un proceso de reorganización interna en la cúpula policial y con la intención del Gobierno de fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia en la fuerza pública.

El nuevo director asume el cargo en medio de un contexto personal complejo. Su hijo, Juan Felipe Rincón, de 21 años, fue asesinado en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. El caso, que conmocionó al país, tuvo nuevos avances, luego de que el programa Séptimo Día revelara audios y videos inéditos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. El general Rincón insistió públicamente en su búsqueda de justicia y en el esclarecimiento total de los hechos.

Desde su retiro, Rincón se había mantenido alejado de la vida pública, pero ahora volverá a liderar una institución que enfrenta retos en materia de seguridad ciudadana, cibercrimen y confianza institucional. El general Rincón deberá conformar su equipo directivo y delinear las prioridades estratégicas de la institución en los próximos días.

Noticia en desarrollo…