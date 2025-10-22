Colombia

Con empanadas en mano y palabras de gratitud: así celebró Álvaro Uribe el fallo que lo declaró inocente en segunda instancia

El líder del Centro Democrático agradeció públicamente a sus abogados, a su familia y a los medios de comunicación, en una jornada que combinó su mensaje político con un gesto simbólico hacia la prensa

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Tras un corto pronunciamiento, el expresidente celebró repartiendo empanadas a los periodistas que se encontraban en la entrada de su finca - crédito X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció hacia las 7:00 p. m. del martes 21 de octubre desde su finca “El Ubérrimo”, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, luego de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que lo declaró inocente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En un mensaje transmitido por redes sociales y seguido por medios de comunicación nacionales, agradeció a su equipo jurídico, a su familia y a los periodistas que cubrieron el extenso proceso penal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Compatriotas, muy distinguidos representantes de los medios de comunicación: gracias a Dios. Gracias a mis abogados... Gracias por la compañía de mi familia que tanto ha sufrido”, dijo Uribe al iniciar su pronunciamiento, visiblemente sereno, en una intervención que se extendió por varios minutos y fue grabada en el corredor principal de su propiedad, rodeado de miembros de su equipo cercano.

Álvaro Uribe Vélez fue declarado
Álvaro Uribe Vélez fue declarado inocente por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito AP y X

Una vez terminó su declaración, el exmandatario salió a compartir con los reporteros que estuvieron pendientes de sus declaraciones. En un gesto de amabilidad, Uribe repartió empanadas a los periodistas, quienes desde tempranas horas de la tarde habían permanecido en el lugar cubriendo la noticia. Con caja en mano, se acercó uno a uno a los comunicadores, ofreciéndoles el alimento mientras conversaba brevemente con ellos y agradecía la cobertura del caso.

Algunos de los reporteros aceptaron el gesto y lo saludaron, a la vez que grababan al expresidente luego de que reiterara su gratitud a los medios de comunicación “por la paciencia y la imparcialidad durante este largo proceso judicial”.

En sus palabras, resaltó la importancia del acompañamiento ciudadano y de los medios durante los años que duró la investigación. “Gracias a todos los medios de comunicación por su paciencia en este largo proceso, al margen de la política. Gracias a Vicky Dávila, a Semana que publicaron, dieron a conocer a la opinión pública los fundamentos de este proceso”, expresó.

Desde su finca en Rionegro,
Desde su finca en Rionegro, el expresidente reiteró su agradecimiento a los medios “por su paciencia en este largo proceso, al margen de la política” - crédito suministrado a Infobae Colombia

También recordó a sus colaboradores más cercanos y a quienes participaron en la defensa legal. “Gracias a mis abogados: maestro Jaime Granados, su equipo encabezado por el Dr. Barraza. Profesor Jaime Lombana y su equipo con el Dr. Guillermo Uribe. Jóvenes abogados Juan Felipe Amaya, Franklim Guevara, Víctor Mosquera, Alejandro Sánchez”, afirmó.

Durante su declaración, Uribe extendió su gratitud a los ciudadanos que lo respaldaron durante el proceso: “Gracias a mis compatriotas y a tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes y sobre todo por sus oraciones. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha”.

Además, hizo referencia a otros procesados en casos relacionados. “Hago votos para que personas que han sufrido este proceso como Diego Cadena y el Magistrado Álvaro Hernán Prada, puedan superar las dificultades”, señaló.

El caso se prolongó durante
El caso se prolongó durante más de cinco años y fue uno de los más mediáticos en la historia judicial reciente del país - crédito Colprensa

Uribe también mencionó a algunos de sus antiguos profesores de la Universidad de Antioquia, destacando las lecciones que le dejaron sobre la independencia judicial: “Hoy recordé a mis profesores de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias, como Carlos Gaviria y Nódier Agudelo. Sin embargo, infundían en la cátedra que la Majestad de la Justicia tiene que estar por encima de la política”.

Cerró su intervención con un mensaje sobre su compromiso con el país. “Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer: el gran pueblo colombiano”.

Con la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió los recursos de apelación interpuestos por la defensa del exmandatario y por la Procuraduría General de la Nación contra la condena emitida el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el caso penal que durante más de cinco años se adelantó en los despachos judiciales de Bogotá entra en una nueva etapa. La Corte Suprema de Justicia será la encargada de dar trámite y decidir sobre el recurso extraordinario de casación anunciado por la defensa de las víctimas.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezFallo UribeTribunal Superior de BogotáUribe inocenteCaso UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay

Los azules abrieron el marcador con Beckham Castro, pero Fabián Sambueza anotó la igualdad en los últimos minutos para recuperar el liderato para los Leopardos y hundir a los Embajadores

Bucaramanga dejó a Millonarios al

Intolerancia en carretera: conductores se fueron a golpes en importante corredor vial en Quindío

Los involucrados huyeron antes de que la Policía hiciera presencia en el lugar

Intolerancia en carretera: conductores se

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

El influenciador lamentó la decisión, defendiendo que lo único que hace en sus redes sociales es predicar su credo

JH de la Cruz fue

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón

El combinado cafetero iniciará su camino en la nueva competencia el 24 de octubre, contando con una pequeña ventaja para celebrar su primer título en la categoría de mayores

La selección Colombia femenina sería

Representante de Estados Unidos rechazó recorte de ayudas a Colombia y nuevos aranceles anunciados por Trump: “Amenazan”

El congresista Jim McGovern advirtió sobre las afectaciones en el progreso positivo que ha tenido el país en materia de paz y lucha contra el narcotráfico

Representante de Estados Unidos rechazó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército Nacional investiga el presunto

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

ENTRETENIMIENTO

JH de la Cruz fue

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

Video: Shakira y Ed Sheeran protagonizan el adelanto oficial de la nueva versión de “Hips Don’t Lie”

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Deportes

Bucaramanga dejó a Millonarios al

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón

DIM vs. Santa Fe: asistentes al Atanasio Girardot vivieron un verdadero “caos” en medio de la lluvia que obligó a suspender el partido

Así es como una sanción para Atlético Nacional afectará a Independiente Medellín en la Liga BetPlay: polémica de la Dimayor

Consulta del Pacto Histórico sacudió al fútbol colombiano: Liga BetPlay reprogramó la mitad de la fecha 17