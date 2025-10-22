Atención a prestadores y establecimientos de salud: Invima alertó de versiones fraudulentas de desinfectante de insumes médicos

La entidad alertó de versiones del producto que fueron falsificadas - crédito Invima / Eufar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización fraudulenta del producto Eucida, en sus presentaciones Eucida Classic y Eucida Advanced, utilizado para la limpieza y desinfección de dispositivos médicos, equipos biomédicos, mobiliario y superficies de contacto en entornos hospitalarios, laboratorios y centros estéticos.

De acuerdo con la entidad, recibieron un número importante de denuncias que evidencian la circulación de versiones falsificadas de este desinfectante en diferentes puntos del país, especialmente en establecimientos comerciales de Villavicencio, capital del departamento del Meta.

El Invima explicó que el producto en cuestión cuenta con el registro sanitario 2012DM-0009455, perteneciente a la empresa Laboratorios Eufar S.A. Sin embargo, algunos lotes falsificados están siendo comercializados en presentaciones no autorizadas.

Según el análisis técnico realizado por el fabricante, se detectaron diferencias sustanciales entre el producto original y el fraudulento, lo que representa un riesgo considerable para la salud pública, además de comprometer la eficacia y confiabilidad de las diferentes presentaciones del producto.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran alteraciones en el diseño del empaque, cambios en el color y la tipografía, variaciones en los logos, ausencia del sticker de seguridad y presencia de errores ortográficos en las etiquetas, lo que se suma a diferencias en el envase, la tapa y la codificación de lotes que se comercializan.

El producto es utilizado para la desinfección de insumos médicos - crédito Shutterstock

No obstante, el hallazgo más alarmante está relacionado con la concentración de alcohol en el producto falsificado, que presenta un nivel de 29%, muy por debajo del rango aprobado por el Invima para este tipo de productos que tienen contacto con dispositivos médicos, que debe situarse entre el 76% y el 84%.

La baja concentración de alcohol, de acuerdo con la entidad, hace que el desinfectante pierda su efectividad frente a microorganismos, lo que puede generar una falsa sensación de protección entre los usuarios y agravar los riesgos de infecciones.

El Invima recordó que esta situación no es nueva, sino que fue detectada por primera vez en 2022, lo cual llevó a la emisión de la alerta sanitaria DA2207-00313, pero que ante la reaparición del problema y la recepción de nuevas denuncias, la entidad decidió reiterar la advertencia para evitar la expansión del uso de estos productos falsos.

La entidad recomendó suspender su uso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En este sentido, la autoridad sanitaria fue enfática en que la reaparición del producto falsificado en el mercado nacional demuestra la necesidad de reforzar la vigilancia sanitaria en la comercialización de insumos médicos en todo el territorio nacional.

Por ello, el ente recomendó a la ciudadanía en general suspender de manera inmediata del producto y, asimismo, comunicarse con la Secretaría de Salud correspondiente o con un distribuidor autorizado en caso de sospecha de poseer alguna unidad de la versión fraudulenta. Adicionalmente, exhortó a verificar la validez del registro sanitario del producto a través del portal oficial del Invima, disponible en la sección de consulta de registros sanitarios.

En el caso de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los profesionales del sector, el Invima solicitó abstenerse de utilizar este producto y poner en cuarentena cualquier unidad sospechosa que haya sido adquirida.

Asimismo, recomendó contactar directamente al fabricante o al distribuidor autorizado para establecer las medidas de control correspondientes y evitar el riesgo de uso de materiales no seguros dentro de los entornos clínicos. En el mismo sentido, recordó que, para el talento humano en salud, es obligatorio reportar cualquier incidente adverso relacionado con el producto al Programa Nacional de Tecnovigilancia.

El Invima instó a los prestadores de salud a informar sobre efectos adversos por el uso del producto - crédito Colprensa

Por su parte, los distribuidores y comercializadores también deben implementar acciones específicas, como realizar la trazabilidad de los lotes afectados y acogerse al plan de acción dispuesto por Laboratorios Eufar S.A.. El Invima indicó que estos actores deben abstenerse de comercializar el producto hasta tanto no se adopten todas las medidas correctivas necesarias y se garantice la eliminación total de las versiones falsificadas del mercado.