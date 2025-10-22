Colombia

Alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al proceso de revocatoria de mandato en su contra: ‘Quieren bloquear a Bogotá’

El proceso de destitución promovido por el concejal Jairo Avellaneda llega a una etapa decisiva con la citación a audiencia pública, donde se evaluarán los argumentos de ambas partes

Por Camila Castillo

La iniciativa para destituir a
La iniciativa para destituir a Galán fue promovida hace un mes por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda. - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha alcanzado un nuevo punto de inflexión con la citación a una audiencia pública por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este miércoles 22 de octubre, a las 3:00 p. m., el mandatario capitalino deberá presentar sus argumentos de defensa ante la autoridad electoral, en respuesta a una solicitud que ha generado amplio debate en la ciudad.

La iniciativa para destituir a Galán fue promovida hace un mes por el concejal de la Colombia Humana Jairo Avellaneda.

Según el cabildante, “Galán ha fallado estrepitosamente; su ineficiencia es evidente y se requiere la revocatoria para restaurar la dignidad de Bogotá”.

Esta postura ha sido respaldada por sectores de la oposición, que consideran que la gestión actual no responde a las necesidades urgentes de la ciudad.

El tema de la seguridad ha sido uno de los ejes centrales en los argumentos para impulsar la revocatoria. Avellaneda ha señalado que no se ha hecho una ejecución adecuada en materia de seguridad, movilidad y residuos.

El alcalde Galán se pronuncia sobre iniciativa de revocatoria

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la iniciativa de revocatoria de su mandato promovida por el concejal de la Colombia Humana.

Galán manifestó que respeta esta iniciativa, pero sostuvo que “la coyuntura evidencia y la situación que está viviendo Bogotá, demuestra que es una coyuntura para bloquear Bogotá y permitir que la ciudad no avance”.

