Trabajador murió en accidente en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: Avianca confirma investigación

Personal operativo en los muelles del aeropuerto durante las labores de carga y descarga, donde ocurrió el incidente. - crédito Adrián Escandar

Un grave accidente ocurrido en la tarde de este lunes 20 de octubre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá dejó como resultado la muerte de un trabajador que se encontraba cumpliendo sus labores en uno de los muelles del terminal aéreo.

El hecho, que habría involucrado a un vehículo de la aerolínea Avianca, generó conmoción entre el personal y los pasajeros presentes en el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un comunicado oficial, Avianca confirmó la muerte del trabajador, quien pertenecía a una empresa contratista que presta servicios en el aeropuerto. La compañía expresó su solidaridad con los familiares del fallecido y lamentó profundamente lo sucedido.

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento”, señaló la aerolínea en su declaración pública.

Avianca expresó su solidaridad con la familia del fallecido y anunció investigación interna para esclarecer los hechos. - crédito Avianca

Según detalló Avianca, al momento del accidente se dio aviso inmediato a las autoridades competentes y la persona fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde lamentablemente se confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Autoridades asumieron la investigación del caso

El accidente se produjo en la zona de operaciones del aeropuerto, específicamente en el muelle internacional, y de acuerdo con las primeras versiones, el trabajador habría sido impactado por un vehículo de la aerolínea. Las circunstancias exactas del hecho aún no han sido esclarecidas.

Ante esta situación, las autoridades aeroportuarias y laborales se desplazaron al lugar para recopilar pruebas, revisar las cámaras de seguridad y entrevistar a testigos. La Aerocivil, junto con los organismos de investigación pertinentes, inició las indagaciones para determinar si se presentaron fallas humanas, técnicas o de procedimiento en el incidente.

Por su parte, Avianca informó que inició una estricta investigación interna para esclarecer los hechos y garantizar que se cumplan todos los protocolos de seguridad establecidos.

“Tan pronto ocurrió el accidente, la aerolínea avisó a las autoridades correspondientes y la persona fue trasladada de inmediato a un centro de salud. Asimismo, se inició una investigación interna para entender lo ocurrido y estamos en total disposición para suministrar toda la información requerida”, indicó la compañía.

Dame un resumen corto que no repita la información del titulo “Trabajador murió en accidente en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: Avianca confirma investigación”

Vista general del terminal aéreo de Bogotá, donde se presentó el accidente y se activaron protocolos de emergencia. - crédito Colprensa - Camila Díaz

Conmoción en la terminal aérea

El hecho generó consternación entre los empleados y viajeros que se encontraban en la terminal aérea al momento del accidente. Algunos testigos señalaron que las operaciones se vieron parcialmente afectadas mientras los equipos de emergencia atendían la situación y las autoridades aseguraban la zona del siniestro.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del trabajador fallecido, pues las autoridades informaron que primero se debía notificar oficialmente a sus familiares.

El Aeropuerto El Dorado, considerado el más importante del país y uno de los de mayor tráfico de Latinoamérica, cuenta con un amplio equipo de personal operativo y logístico que trabaja diariamente en zonas de alto riesgo, como las pistas y plataformas donde se movilizan aeronaves y vehículos de apoyo.

Avianca reitera compromiso con la seguridad

La aerolínea más grande de Colombia reiteró que mantiene protocolos rigurosos de seguridad operacional y laboral, y que reforzará sus procedimientos para evitar que hechos similares se repitan.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todas las personas que hacen parte de nuestras operaciones, incluyendo al personal de empresas aliadas que nos apoya en el Aeropuerto El Dorado”, puntualizó Avianca.

La empresa también ofreció apoyo psicológico y acompañamiento a los compañeros del trabajador fallecido, quienes quedaron afectados emocionalmente tras el trágico suceso.

Aeronave de la aerolínea involucrada en el accidente mientras se realizaban operaciones en el muelle internacional. - crédito Adrián Escandar

Autoridades y empresa trabajan de forma conjunta

Tanto la Aeronáutica Civil como la administración del aeropuerto confirmaron que trabajan junto a Avianca para recopilar toda la información necesaria que permita establecer las causas del accidente. De igual forma, se verificará si se cumplieron los protocolos de seguridad y si el personal contaba con los equipos de protección adecuados.

Mientras avanzan las investigaciones, las operaciones aéreas continúan con normalidad, aunque bajo estricta supervisión en las zonas de carga y mantenimiento.